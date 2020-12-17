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  • РПЛ. «Краснодар» обыграл «Уфу». Команда в последних трех матчах победила с общим счетом 11:0

РПЛ. «Краснодар» обыграл «Уфу». Команда в последних трех матчах победила с общим счетом 11:0

17 декабря 2020, 19:55
34

«Краснодар» победил в РПЛ в третий раз подряд (общий счет 11:0). В последнем перед зимней паузой туре краснодарцы обыграли «Уфу». Гол забил швед Маркус Берг.

Хозяева опередили в таблице «Локомотив». Уфимцы идут в зоне вылета.

Чемпионат России. РПЛ. 19-й тур

Краснодар – Уфа – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Берг, 22.

«Краснодар»: Городов, Смольников, Чернов, Мартынович, Сорокин, Газинский (Ольссон, 67), Классон (Камболов, 85), Вилена (Ионов, 77), Кабелла, Вандерсон (Сулейманов, 77), Берг.

«Уфа»: Беленов, Сухов, Аликин, Никитин, Йокич (Бородин, 48), Данченко, Кротов, Камилов, Мрзляк, Сысуев, Жамалетдинов (Голубев, 87).

Предупреждения: Газинский, 52 – Кротов, 4; Мрзляк, 49; Аликин, 53; Беленов, 82.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Краснодар Уфа
Комментарии (34)
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slavа0508
1608224176
С победой Краснодар!!!Набрали ход,,,,
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Ден 781
1608224230
Готовятся к ЛЕ
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Рубинище
1608224443
С победой Краснодар.
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Из Твери Леха
1608224580
Позитивное завершение года для быков. И в евровесну прошли и шансы на еврокубки остались после перерыва.
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Кузьмич на трибуне
1608226689
Всех болельщиков Краснодара с очередной победой. Ещё одна строчка в турнирной таблице, ещё один шаг к группе лидеров. отставание от второго места всего 5 очков.
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владимир миронов
1608227649
С победой, быки! Теперь на каникулы, хорошо отдохнуть и с новыми силами за место в еврокубках, не разочаровывайте нас.
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Вальдемар IV
1608227908
ну я бы удивился если бы краснодар все матчи по 5-0 побеждал, главное, что без кайо посуше в штанах стало
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житель СПб
1608228189
Рад за Краснодар! Удачи им дальше - везде.
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portero
1608229814
вытерпели на победу сегодня. три очка есть и очень хорошо, на новый год с улучшенным настроением...
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Retiremen_VMF
1608230911
В итоге оказалось все не так уж и плохо. Футболисты выздоровели, травмированных минимум. Хорошо отдохнуть, провести сборы и с новыми силами вперед!!!
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