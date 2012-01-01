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    РПЛ. «Краснодар» обыграл «Уфу». Команда в последних трех матчах победила с общим счетом 11:0

    «Краснодар» победил в РПЛ в третий раз подряд (общий счет 11:0). В последнем перед зимней паузой туре краснодарцы обыграли «Уфу». Гол забил швед Маркус Берг.

    Хозяева опередили в таблице «Локомотив». Уфимцы идут в зоне вылета.

    Чемпионат России. РПЛ. 19-й тур

    Краснодар – Уфа – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Берг, 22.

    «Краснодар»: Городов, Смольников, Чернов, Мартынович, Сорокин, Газинский (Ольссон, 67), Классон (Камболов, 85), Вилена (Ионов, 77), Кабелла, Вандерсон (Сулейманов, 77), Берг.

    «Уфа»: Беленов, Сухов, Аликин, Никитин, Йокич (Бородин, 48), Данченко, Кротов, Камилов, Мрзляк, Сысуев, Жамалетдинов (Голубев, 87).

    Предупреждения: Газинский, 52 – Кротов, 4; Мрзляк, 49; Аликин, 53; Беленов, 82.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 19:55
    Комментарии15
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      Рейтинг: +5862

      владимир миронов 3 минуты назад

      С победой, быки! Теперь на каникулы, хорошо отдохнуть и с новыми силами за место в еврокубках, не разочаровывайте нас.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2419

      Кузьмич на трибуне 19 минут назад

      Всех болельщиков Краснодара с очередной победой. Ещё одна строчка в турнирной таблице, ещё один шаг к группе лидеров. отставание от второго места всего 5 очков.

      3
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      ...
      Рейтинг: -584

      СуперПАВ9 > Кузьмич на трибуне 12 минут назад

      Не видать вам второго места город вонючка

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2419

      Кузьмич на трибуне > СуперПАВ9 4 минуты назад

      Ты сам то кто такой. очередной клон очередного рыла? А с чего ты взял, что я из Краснодара? ты хоть бы поглядел в анкету. Вообще то я болею за Торпедо, а они пока что в ФНЛ, и получается из твоих слов- Москва-город вонючка. Ну ты насмешил. Небось ещё даже ЕГ не сдал, а в разговор к дяденькам лезешь. Ну спать быстро, спокойка уже прошла. Завтра в школу.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2604

      Из Твери Леха 54 минуты назад

      Позитивное завершение года для быков. И в евровесну прошли и шансы на еврокубки остались после перерыва.

      4
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      Рейтинг: -843

      Аденн 56 минут назад

      Краснодар молодцы, бЗденит гавно.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5434

      Рубинище 56 минут назад

      С победой Краснодар.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1305

      Январь 59 58 минут назад

      Молодцы . С победой вас .

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2012

      Ден 781 1 час назад

      Готовятся к ЛЕ

      2
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      ...
      Рейтинг: +394

      sergey610 > Ден 781 53 минуты назад

      Там до ЛЧ не далеко. Ещё целый круг впереди. Посмотрим как ЦСКА сейчас сыграют.

      0
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      ...
      Рейтинг: +2012

      Ден 781 > sergey610 51 минуту назад

      Да я про плей-офф этого сезона

      1
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      ...
      Рейтинг: +2493

      neim > sergey610 49 минут назад

      Какой там круг ? 11 туров на весну осталось. Не успеешь оглянуться, а финиш чемпионата уже в глаза катит.

      0
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      Рейтинг: -584

      СуперПАВ9 > sergey610 11 минут назад

      Хер вам а не лч

      0
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      Рейтинг: +52

      Ageorgov 1 час назад

      С победой, Краснодар! Не лёгкая была игра…

      2
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      Рейтинг: +16511

      slavutiq70 1 час назад

      С победой Краснодар!!!Набрали ход,,,,

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