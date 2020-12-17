РПЛ. «Краснодар» обыграл «Уфу». Команда в последних трех матчах победила с общим счетом 11:0

«Краснодар» победил в РПЛ в третий раз подряд (общий счет 11:0). В последнем перед зимней паузой туре краснодарцы обыграли «Уфу». Гол забил швед Маркус Берг.

Хозяева опередили в таблице «Локомотив». Уфимцы идут в зоне вылета.

Чемпионат России. РПЛ. 19-й тур

Краснодар – Уфа – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Берг, 22.

«Краснодар»: Городов, Смольников, Чернов, Мартынович, Сорокин, Газинский (Ольссон, 67), Классон (Камболов, 85), Вилена (Ионов, 77), Кабелла, Вандерсон (Сулейманов, 77), Берг.

«Уфа»: Беленов, Сухов, Аликин, Никитин, Йокич (Бородин, 48), Данченко, Кротов, Камилов, Мрзляк, Сысуев, Жамалетдинов (Голубев, 87).

Предупреждения: Газинский, 52 – Кротов, 4; Мрзляк, 49; Аликин, 53; Беленов, 82.

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