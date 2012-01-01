РПЛ. «Краснодар» обыграл «Уфу». Команда в последних трех матчах победила с общим счетом 11:0

С победой, быки! Теперь на каникулы, хорошо отдохнуть и с новыми силами за место в еврокубках, не разочаровывайте нас.
«Краснодар» победил в РПЛ в третий раз подряд (общий счет 11:0). В последнем перед зимней паузой туре краснодарцы обыграли «Уфу». Гол забил швед Маркус Берг.
Хозяева опередили в таблице «Локомотив». Уфимцы идут в зоне вылета.
Чемпионат России. РПЛ. 19-й тур
Гол: 1:0 – Берг, 22.
«Краснодар»: Городов, Смольников, Чернов, Мартынович, Сорокин, Газинский (Ольссон, 67), Классон (Камболов, 85), Вилена (Ионов, 77), Кабелла, Вандерсон (Сулейманов, 77), Берг.
«Уфа»: Беленов, Сухов, Аликин, Никитин, Йокич (Бородин, 48), Данченко, Кротов, Камилов, Мрзляк, Сысуев, Жамалетдинов (Голубев, 87).
Предупреждения: Газинский, 52 – Кротов, 4; Мрзляк, 49; Аликин, 53; Беленов, 82.