«Прессбол»: Шкурина лишили льготы по отсрочке воинской службы

Нечего Батьку политике учить и формой сборной бросаться-вот и получи повестку. Пусть на пару с Гончаренко едут на родину, улицы за митингующими подметать...
Форварда ЦСКА Илью Шкурина призовут в вооруженные силы Белоруссии.
По информации «Прессбол», футболист лишился льготы по отсрочке воинской службы из-за отказа выступать за взрослую и молодежную сборные.
Белорусское министерство спорта и туризма дает отсрочку только тем игрокам, которые получают вызов в национальные команды разных возрастов.
В августе Шкурин отказался играть за сборную, пока у власти в стране остается президент Александр Лукашенко.