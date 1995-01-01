«Прессбол»: Шкурина лишили льготы по отсрочке воинской службы

Форварда ЦСКА Илью Шкурина призовут в вооруженные силы Белоруссии.

По информации «Прессбол», футболист лишился льготы по отсрочке воинской службы из-за отказа выступать за взрослую и молодежную сборные.

Белорусское министерство спорта и туризма дает отсрочку только тем игрокам, которые получают вызов в национальные команды разных возрастов.

В августе Шкурин отказался играть за сборную, пока у власти в стране остается президент Александр Лукашенко.