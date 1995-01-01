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    «Прессбол»: Шкурина лишили льготы по отсрочке воинской службы

    Форварда ЦСКА Илью Шкурина призовут в вооруженные силы Белоруссии.

    По информации «Прессбол», футболист лишился льготы по отсрочке воинской службы из-за отказа выступать за взрослую и молодежную сборные.

    Белорусское министерство спорта и туризма дает отсрочку только тем игрокам, которые получают вызов в национальные команды разных возрастов.

    В августе Шкурин отказался играть за сборную, пока у власти в стране остается президент Александр Лукашенко.

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    Источник: «Прессбол»

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    Сегодня, 14:29
    Комментарии13
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      Рейтинг: +264

      mab1011 46 минут назад

      Нечего Батьку политике учить и формой сборной бросаться-вот и получи повестку. Пусть на пару с Гончаренко едут на родину, улицы за митингующими подметать...

      0
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      Рейтинг: +7135

      Вомбат 4 часа назад

      Думаю, что Россия и Беларусь выдают друг другу своих уклонистов. Союзный договор, вроде бы никто пока не отменял. Так что заметут его в Москве только так. Его надо поскорее продать за адекватную цену туда, где то него батька не дотянется.

      1
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      Рейтинг: +2604

      Из Твери Леха 4 часа назад

      Ну и дурак. Будет толчки драить.

      -1
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      Рейтинг: +4900

      Добрый Бобер 5 часов назад

      Держись, Илюха! Твоё дело правое!

      2
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      Рейтинг: +19458

      DOCTOR PENALTY 5 часов назад

      Неудачный дебют в политике. Чувство стадности подвело.

      1
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      Рейтинг: +9663

      paracetamol 5 часов назад

      Забреют в спортивную роту!

      0
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      Рейтинг: +5616

      Viper for CSKA 6 часов назад

      Он уже в Красной армии службу проходит, какие отсрочки.

      2
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      Рейтинг: +7135

      Вомбат > Viper for CSKA 4 часа назад

      Не смешно!

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      Рейтинг: +9076

      BRO_football 6 часов назад

      Ха-ха! Довыёживался Шкурин! Теперь он поймёт что значит Батьку не любить! Так ему и надо. Пусть уходит. В армии от него будет больше пользы, чем на футбольном поле.

      1
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      Рейтинг: +116

      time_killer > BRO_football 5 часов назад

      Чтобы его забрали в армию, ему нужно в Беларусь вернуться.
      Если у него есть голова на плечах, то он не станет этого делать

      0
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      Рейтинг: +2340

      AZ > time_killer 5 часов назад

      по запросу Беларуси - депортируют как миленького...

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      Рейтинг: +9076

      BRO_football > time_killer 4 часа назад

      Но и вряд ли с такой игрой он надолго останется в ЦСКА, чтобы потом его по закону из-за возраста нельзя было призвать. Пинками выгонят после того как Гончаренко уйдёт.
      У Шкурина ещё несколько лет впереди. Хоть раз да придётся на Родину слетать. Там-то его и поймают.
      Так что если Шкурин захочет остаться в России, то ему придётся либо в ПФЛ играть за копейки, либо на завод идти.

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      Рейтинг: +333

      RUSARM > BRO_football 3 часа назад

      Ну а может Российский паспорт получить?

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