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    Россия сможет выступить на ЧМ-2022 только под нейтральным флагом

    Сборная России не сможет выступить на чемпионате мира-2022 в Катаре под своим флагом и гимном. Это следует из последнего решения Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS).

    Суд не отменил санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России, но сократил их. Согласно решению, российские спортсмены не смогут выступать под своим флагом до 16 декабря 2022 года.

    • Причина санкций – нарушение антидопинговых правил (в частности, в рамках Олимпийских игр в Сочи в 2014 году).
    • ЧМ-2022 стартует 21 ноября 2022 года.
    • Европейский отбор на ЧМ-2022 стартует весной.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: CAS

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    Сегодня, 19:22
    Комментарии30
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      Рейтинг: -136

      Спартач80 1 минуту назад

      На белом полотнище нарисуют усы и руку?...

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      Рейтинг: +18686

      bset 2 минуты назад

      Можно было бы спросить у президента, как так вышло и что теперь делать, но лучше задать вопрос про мастурбацию. Матч ТВ итак был помойкой, но сегодня себя окончательно деквалифицировал.

      0
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      Рейтинг: +1942

      kazak161 2 минуты назад

      Олимпиада стала политической проституткой во главе сутенера США!!!!!!!!!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +10215

      DeStar 3 минуты назад

      бред( как так то. Еще с лч странно что клубы не снимают и ле

      0
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      Рейтинг: +2419

      Кузьмич на трибуне 9 минут назад

      Сейчас самый подходящий момент выйти временно из ФИФА. Выйти из Олимпийского комитета. Не нужно жевать сопли перед западом. Встать с колен и показать зубы. Прекратить поставку в Америку РД-80, титана и алюминия,

      1
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      Рейтинг: +10215

      DeStar > Кузьмич на трибуне 4 минуты назад

      я думал америка покупает все это в китае))

      0
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      Рейтинг: +2419

      Кузьмич на трибуне > DeStar 3 минуты назад

      РД80 в Китае не делают

      0
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      Рейтинг: +1942

      kazak161 20 минут назад

      Шакалы европейские всегда пакость России делали во благо США,вот и сейчас как гиены трусливые скулят, короче зае..ла эта паскудная гейевропа со своими выродками!!!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +3675

      Puddle 20 минут назад

      ....ЕСЛИ ПОПАДЕТ НА ЭТОТ ЧМ! ГЫ_ГЫ_ГЫ!

      0
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      Рейтинг: +2604

      Из Твери Леха 25 минут назад

      Вы уже предвкушаете эти разговоры ехидные? Типа если не попадем на этот ЧМ, то и хрен с ним, все равно без флага там были бы.

      0
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      Рейтинг: +1772

      волчарик 31 минуту назад

      Если у спортсменов есть гордость за себя и страну надо на зло всем отобратся,выйти на матч и на 1ой минуте переодеться в родное.А они пускай потом верещат нам на потеху.

      3
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      Рейтинг: +343

      ninja1945 41 минуту назад

      Слабы мы пока

      0
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      Рейтинг: +250

      Алексей новый > ninja1945 32 минуты назад

      Не слабы, а предателей и карьеристов много у "руля"

      1
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      Рейтинг: +1942

      kazak161 > ninja1945 32 минуты назад

      Вы может быть а тем кому за сорок навряд ли!!!!!!!!!!!!!

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