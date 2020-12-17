Россия сможет выступить на ЧМ-2022 только под нейтральным флагом

Сборная России не сможет выступить на чемпионате мира-2022 в Катаре под своим флагом и гимном. Это следует из последнего решения Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS).

Суд не отменил санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России, но сократил их. Согласно решению, российские спортсмены не смогут выступать под своим флагом до 16 декабря 2022 года.