Россия сможет выступить на ЧМ-2022 только под нейтральным флагом

Сборная России не сможет выступить на чемпионате мира-2022 в Катаре под своим флагом и гимном. Это следует из последнего решения Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS).
Суд не отменил санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России, но сократил их. Согласно решению, российские спортсмены не смогут выступать под своим флагом до 16 декабря 2022 года.
- Причина санкций – нарушение антидопинговых правил (в частности, в рамках Олимпийских игр в Сочи в 2014 году).
- ЧМ-2022 стартует 21 ноября 2022 года.
- Европейский отбор на ЧМ-2022 стартует весной.
Источник: CAS