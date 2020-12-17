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  • Россия сможет выступить на ЧМ-2022 только под нейтральным флагом

Россия сможет выступить на ЧМ-2022 только под нейтральным флагом

17 декабря 2020, 19:22
70

Сборная России не сможет выступить на чемпионате мира-2022 в Катаре под своим флагом и гимном. Это следует из последнего решения Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS).

Суд не отменил санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России, но сократил их. Согласно решению, российские спортсмены не смогут выступать под своим флагом до 16 декабря 2022 года.

  • Причина санкций – нарушение антидопинговых правил (в частности, в рамках Олимпийских игр в Сочи в 2014 году).
  • ЧМ-2022 стартует 21 ноября 2022 года.
  • Европейский отбор на ЧМ-2022 стартует весной.

Источник: CAS
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (70)
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CSKA57
1608222345
О спорт, ты - политика!
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AZ
1608222470
Очередной позор от нашей власти Я так понимаю это стало известно после путинской конференции?)) Где он сказал что нас все "уважают" ))
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nemolod
1608222582
По тем результатам,которые сейчас показывает сборная,, выступление под нейтральным флагом ей не грозит!
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kazak161
1608224005
Европа забыла Вторую Мировую?Значит оперились мрази!!!!!!!!!!!!!!!!
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Январь 59
1608225043
Запретить Газпрому всякое спонсорство-всех видов спорта всех команд Европы запретить спонсорство всех футбольных клубов Европы ,Азии Африки и Америки, всех видов соревнований. Снять свою команду с отборочных игр. Выйти ФИФА, наивремя дисквалификации.
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kazak161
1608226578
Шакалы европейские всегда пакость России делали во благо США,вот и сейчас как гиены трусливые скулят, короче зае..ла эта паскудная гейевропа со своими выродками!!!!!!!!!
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Romashin69
1608227996
Это лишь следствие того, что происходит в стране. Если бы наши политики меньше думали о том, как набить свой карман а больше о том, как страну сделать великой во всех отраслях, всё было бы в порядке. ( проблема явно не в том что кто-то там принял допинг, слишком много шума вокруг России, убийство главного противосторонника путинского режима Б.Немцова, убийство других оппозиционеров, попытка отравления Навального, Хадарковский, за что сидит Фургал? Присоединение/аннексия Крыма, страшная коррупция по стране, нищенская пенсия, пенсионная реформа, обнуление царя на пеньках, африканский уровень жизни и многое многое другое. Да и что делать на этом ЧМ? Да в 2018 году нам повезло и мы вышли из группы и даже победили Испанцев. Но два раза подряд наши брёвна такого точно не выдадут. Как всегда максимум 3 место в группе, а скорей всего и последнее с 1 очком. Потому что ничего не было сделано для достижения каких-то результатов. НИЧЕГО!!! Понимаю что политику и спорт нельзя смешивать, но искать проблему надо внутри и не валить всё на европейцем и американцев. Это наше правительство ни сделало для спорта ровным счетом-НИЧЕГО!!!!
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GoLenaStop
1608228447
Да на хер их послать на всех уровнях, и заняться по-настоящему своей страной и своим спортом! И премировать своих лучших спортсменов так, чтобы все эти эвропыдары и пиндосы ауели! Хватит подстраиваться под всех импортных недоносков! Гнать эту мразь со своей земли вмести с толерантностью и законами! И за воровство из бюджета - смертная казнь на главной городской площади. Страна, честь и гордость за Полтаву, Бородино и Берлин терять НЕЛЬЗЯ! С ув.
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Серёга Краснодарский
1608229859
Было стыдно смотреть на олимпийцев под флагом пяти колёс. Почему не плюнуть на это фифа и не ехать туда. Провели бы типа игр доброй воли в это время. Нарезать призовые по бабкам раз в 20ть выше катарского турнира. Есть стадионы. По бабосам нагнуть кого надо и поедут к нам. Но это все фантазии. С уссатым туда не пройдём.
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Hektor 84
1608236943
Зато президенту на прямой линии вопрос про видео шлюбы задали. Мля епт кому нах это нужно? Вот надо было спросить что он думает по поводу наших спортсменов под нейтральным флагом.
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