РПЛ. Хет-трик Чалова помог ЦСКА обыграть «Ростов» и опередить в таблице «Спартак»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов оформил хет-трик в матче против «Ростова». Москвичи победили на чужом поле.

Три очка позволили ЦСКА выйти на второе место, опередив «Спартак». «Ростов» проведет зиму в очке от зоны еврокубков.

Чемпионат России. РПЛ. 19-й тур

Ростов (Ростов-на-Дону) – ЦСКА (Москва) – 1:3 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Чалов, 2; 0:2 – Чалов, 57; 0:3 – Чалов, 82; 1:3 – Козлов, 90+1.

«Ростов»: Песьяков, Терентьев (Козлов, 46), Осипенко, Хаджикадунич, Алеесами (Поярков, 78), Байрамян (Альмквист, 73), Еременко, Тугарев, Норманн (Сухомлинов, 14), Гигович (Глебов, 73), Полоз.

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Дзагоев (Бистрович, 75), Ахметов, Тикнизян, Влашич, Чалов (Гайч, 90), Эджуке (Сигурдссон, 85).

Предупреждения: Сухомлинов, 42; Полоз, 43; Алеесами, 70 – Ахметов, 5; Фернандес, 85; Сигурдссон, 90; Гайч, 90+3; Влашич, 90+2.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ