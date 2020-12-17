РПЛ. Хет-трик Чалова помог ЦСКА обыграть «Ростов» и опередить в таблице «Спартак»

Не стоило бы Ганчаренко увольнять. В натуре, большое дело он сделал - из набора молодых плохообученных игроков сделал команду, как минимум, демонстрирующую весьма симпатичную игру. Ганчаренко, Мусаев, Семак и Карпин. Молодые тренеры, строящие интересные команды с большими перспективами. Надо им всем дать время поработать чтобы начать добиваться серьезных результатов.
А вот, в Локо тренера нужно менять срочно. ИМХО, это худший тренер РПЛ. Поставить сейчас к рулю даже не очень опытного Босса, и то гарантированно будет результат, намного лучший.
Нападающий ЦСКА Федор Чалов оформил хет-трик в матче против «Ростова». Москвичи победили на чужом поле.
Три очка позволили ЦСКА выйти на второе место, опередив «Спартак». «Ростов» проведет зиму в очке от зоны еврокубков.
Чемпионат России. РПЛ. 19-й тур
Ростов (Ростов-на-Дону) – ЦСКА (Москва) – 1:3 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 0:1 – Чалов, 2; 0:2 – Чалов, 57; 0:3 – Чалов, 82; 1:3 – Козлов, 90+1.
«Ростов»: Песьяков, Терентьев (Козлов, 46), Осипенко, Хаджикадунич, Алеесами (Поярков, 78), Байрамян (Альмквист, 73), Еременко, Тугарев, Норманн (Сухомлинов, 14), Гигович (Глебов, 73), Полоз.
ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Дзагоев (Бистрович, 75), Ахметов, Тикнизян, Влашич, Чалов (Гайч, 90), Эджуке (Сигурдссон, 85).
Предупреждения: Сухомлинов, 42; Полоз, 43; Алеесами, 70 – Ахметов, 5; Фернандес, 85; Сигурдссон, 90; Гайч, 90+3; Влашич, 90+2.