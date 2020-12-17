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    РПЛ. Хет-трик Чалова помог ЦСКА обыграть «Ростов» и опередить в таблице «Спартак»

    Нападающий ЦСКА Федор Чалов оформил хет-трик в матче против «Ростова». Москвичи победили на чужом поле.

    Три очка позволили ЦСКА выйти на второе место, опередив «Спартак». «Ростов» проведет зиму в очке от зоны еврокубков.

    Чемпионат России. РПЛ. 19-й тур

    Ростов (Ростов-на-Дону) – ЦСКА (Москва) – 1:3 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Чалов, 2; 0:2 – Чалов, 57; 0:3 – Чалов, 82; 1:3 – Козлов, 90+1.

    «Ростов»: Песьяков, Терентьев (Козлов, 46), Осипенко, Хаджикадунич, Алеесами (Поярков, 78), Байрамян (Альмквист, 73), Еременко, Тугарев, Норманн (Сухомлинов, 14), Гигович (Глебов, 73), Полоз.

    ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Дзагоев (Бистрович, 75), Ахметов, Тикнизян, Влашич, Чалов (Гайч, 90), Эджуке (Сигурдссон, 85).

    Предупреждения: Сухомлинов, 42; Полоз, 43; Алеесами, 70 – Ахметов, 5; Фернандес, 85; Сигурдссон, 90; Гайч, 90+3; Влашич, 90+2.

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.12.2020 21:55
    Комментарии62
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      Рейтинг: +2174

      Дедуктор 1 час назад

      Не стоило бы Ганчаренко увольнять. В натуре, большое дело он сделал - из набора молодых плохообученных игроков сделал команду, как минимум, демонстрирующую весьма симпатичную игру. Ганчаренко, Мусаев, Семак и Карпин. Молодые тренеры, строящие интересные команды с большими перспективами. Надо им всем дать время поработать чтобы начать добиваться серьезных результатов.
      А вот, в Локо тренера нужно менять срочно. ИМХО, это худший тренер РПЛ. Поставить сейчас к рулю даже не очень опытного Босса, и то гарантированно будет результат, намного лучший.

      2
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      Рейтинг: +4877

      Krossmen73 1 час назад

      Ростов был неплох,особенно в первом тайме.Но глупый ранний гол и травма Нормана спутала карты южан.Очень понравился Сухомлинов.Если будет стабилен,мы получим добротного яркого игрока на перспективу.ЦСКА же реализовал то что создал.Что бывает нечасто.Второй тайм был полностью за армейцами.После второго пропущенного мяча Ростову уже ничего не светило.Армейцев с победой.Ростову не огорчаться.У южан есть всё для того чтобы закончить чемпионат очень высоко.Видно что у Карпина в Ростове всё складывается.Удачи!!!

      2
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      Рейтинг: +16514

      slavutiq70 2 часа назад

      С победой Армейцев,,,,я почему ту то даже рад,хоть кто может зацепится в борь бе за золото с Питером,,,,а то как то рановато интрига умирает,,,

      2
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      Рейтинг: +2017

      Ден 781 3 часа назад

      Хорошая игра была, смотрелась, скорости хорошие

      1
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      Рейтинг: +1931

      alll-333 3 часа назад

      Не на той команде прорвало безгольного

      0
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      Рейтинг: +335

      RUSARM 5 часов назад

      Федя вовремя проснулся!! На чужом поле сельмашу-хет трик!! Молодца!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +9686

      paracetamol 6 часов назад

      Признавайтесь, кто ростовчан пургеном накормил!!!

      0
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      Рейтинг: +149

      alarm2 7 часов назад

      очень стыдно за спартак!

      6
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      Рейтинг: -570

      net zenit1967 > alarm2 7 часов назад

      одного ********** второго зарегистрировал?а папанька kpssspb тоже номер 2?

      0
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      Рейтинг: -570

      net zenit1967 > alarm2 7 часов назад

      че то мало клонов то?давай еще!

      0
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      Рейтинг: +297

      O-kolesov > alarm2 7 часов назад

      Очень стыдно за безграмотных журналюх:..... "Ростов" проведет зиму в очке...

      1
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      Рейтинг: +1302

      yarik1_78 8 часов назад

      Неожиданно,с победой нас!

      4
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      Рейтинг: -570

      net zenit1967 > yarik1_78 7 часов назад

      ничего неожиданного нет!вам не хватает стабильности и еще неудачи в евро !а так вы лучше зенита и гончаренко один из лучших в рпл!борьба продолжается!

      1
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      Рейтинг: +78

      хав_бек 8 часов назад

      Федя забил! И сразу три! Прорвало)
      А то что-то в последнее время и самых 99.9%-ых не забивал.

      0
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