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  • РПЛ. Хет-трик Чалова помог ЦСКА обыграть «Ростов» и опередить в таблице «Спартак»

РПЛ. Хет-трик Чалова помог ЦСКА обыграть «Ростов» и опередить в таблице «Спартак»

17 декабря 2020, 21:55
60

Нападающий ЦСКА Федор Чалов оформил хет-трик в матче против «Ростова». Москвичи победили на чужом поле.

Три очка позволили ЦСКА выйти на второе место, опередив «Спартак». «Ростов» проведет зиму в очке от зоны еврокубков.

Чемпионат России. РПЛ. 19-й тур

Ростов (Ростов-на-Дону) – ЦСКА (Москва) – 1:3 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Чалов, 2; 0:2 – Чалов, 57; 0:3 – Чалов, 82; 1:3 – Козлов, 90+1.

«Ростов»: Песьяков, Терентьев (Козлов, 46), Осипенко, Хаджикадунич, Алеесами (Поярков, 78), Байрамян (Альмквист, 73), Еременко, Тугарев, Норманн (Сухомлинов, 14), Гигович (Глебов, 73), Полоз.

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Дзагоев (Бистрович, 75), Ахметов, Тикнизян, Влашич, Чалов (Гайч, 90), Эджуке (Сигурдссон, 85).

Предупреждения: Сухомлинов, 42; Полоз, 43; Алеесами, 70 – Ахметов, 5; Фернандес, 85; Сигурдссон, 90; Гайч, 90+3; Влашич, 90+2.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Ростов ЦСКА Спартак Чалов Федор
Комментарии (60)
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portero
1608231366
ЦСКА с победой! Ростов не смог...
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GoLenaStop
1608231665
Очень грустно, Ростсельмаш! С победой, Армия и Флот! Всем удачи и хор.настр.! СНГ! С ув. СПКНЧ!
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Viper for CSKA
1608231745
Я не знаю, что это было, но сегодня наша "палка" выстрелила так, что остаётся только за голову хвататься. Всегда верил в Чалова, но подобное в важнейшем матче - суперсенсация. Видимо, голы Шкурина его раззадорили, как тогда с Вернблумом. Короче говоря, рецепт найден. Феде просто нужен реальный конкурент. Чалова с хет-триком! ЦСКА с важнейшей победой! А Ростову - не отчаиваться! Будут другие матчи и победы в них.
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prtcs
1608232067
Команда хорошо сыграла. Молодцы! Всех с наступающим Новым Годом! УРА!!!
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CSKA57
1608232350
Умеем, если надо! ЦСКА с победой!
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GM
1608232688
Как-то очень уверенно армейцы с Ростовом разобрались. Вопрос в том, почему подобным образом предыдущий месяц не играли? А в целом - есть чем ЦСКА в зимние сборы заняться. Даже если никаких изменений в составе не будет.
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Главное Спартак без ЛЧ
1608232747
Мужики спасибо, главное СпартаГ без ЛЧ! =))))
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yarik1_78
1608237112
Неожиданно,с победой нас!
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Дедуктор
1608260132
Не стоило бы Ганчаренко увольнять. В натуре, большое дело он сделал - из набора молодых плохообученных игроков сделал команду, как минимум, демонстрирующую весьма симпатичную игру. Ганчаренко, Мусаев, Семак и Карпин. Молодые тренеры, строящие интересные команды с большими перспективами. Надо им всем дать время поработать чтобы начать добиваться серьезных результатов. А вот, в Локо тренера нужно менять срочно. ИМХО, это худший тренер РПЛ. Поставить сейчас к рулю даже не очень опытного Босса, и то гарантированно будет результат, намного лучший.
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vladimir-7
1608267181
Вот и завершилась основная часть чемпионата РПЛ, команды уходят в отпуск, а затем и уедут на сборы. Всех с наступающим Новым годом, здоровья, счастья, удачи и всех благ! Не прощаемся, а говорим, до свидания!
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