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    АПЛ. «Манчестер Юнайтед» одержал волевую победу над «Шеффилд Юнайтед» благодаря дублю Рэшфорда

    В матче 13-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» на выезде переиграл «Шеффилд Юнайтед» со счетом 3:2.

    У хозяев дважды отличился Дэвид МакГолдрик. В составе манкунианцев дубль оформил Маркус Рэшфорд, еще один гол в активе Антони Марсьяля.

    «МЮ» благодаря победе поднялся на шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги, «Шеффилд Юнайтед» идет последним.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 13-й тур

    Шеффилд Юнайтед – Манчестер Юнайтед – 2:3 (1:2)

    Голы: 1:0 – МакГолдрик, 5; 1:1 – Рэшфорд, 26; 1:2 – Марсьяль, 33; 1:3 – Рэшфорд, 51; 2:3 – МакГолдрик, 87.

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    Источник: «Бомбардир»

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