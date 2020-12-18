АПЛ. «Манчестер Юнайтед» одержал волевую победу над «Шеффилд Юнайтед» благодаря дублю Рэшфорда

В матче 13-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» на выезде переиграл «Шеффилд Юнайтед» со счетом 3:2.

У хозяев дважды отличился Дэвид МакГолдрик. В составе манкунианцев дубль оформил Маркус Рэшфорд, еще один гол в активе Антони Марсьяля.

«МЮ» благодаря победе поднялся на шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги, «Шеффилд Юнайтед» идет последним.

Чемпионат Англии. АПЛ. 13-й тур

Шеффилд Юнайтед – Манчестер Юнайтед – 2:3 (1:2)

Голы: 1:0 – МакГолдрик, 5; 1:1 – Рэшфорд, 26; 1:2 – Марсьяль, 33; 1:3 – Рэшфорд, 51; 2:3 – МакГолдрик, 87.

Календарь АПЛ

Турнирная таблица АПЛ