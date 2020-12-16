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    Ракицкий: «Спартака» сегодня не было. «Зенит» – чемпион!»

    Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий охарактеризовал матч 19-го тура против «Спартака» (3:1). Игрок забил победный гол во встрече.

    — Ярослав, поздравляем с победой и важнейшим забитым мячом. Поделитесь, пожалуйста, эмоциями.

    — Обыграть «Спартак» еще и забить! Да, сегодня была приятная атмосфера, хоть и мало болельщиков. Спасибо тем, кто сегодня был — они дали нам сил, мы выиграли и показали хороший футбол. «Спартака» сегодня не было.

    — Пропущенный гол не выбил из колеи?

    — Да нет, посмотрите, «Спартак» играл: мы забили все четыре гола! Мы контролировали игру и все было нормально, просто нужно было дождаться момента, когда забить гол. И все.

    — Вы не отличались больше года — было ли сегодня чувство, что забьете?

    — Да, когда мы вышли из автобуса, мне сказали: «Ты забьешь!» И пацаны тоже сказали, что забью, но я, когда вышел на поле, об этом забыл. Забыл, а потом забил.

    — С каким мыслями встречаете начало отпуска?

    — С хорошими! Сейчас полечу к семье, я не видел их больше десяти дней. Довольны, что хорошо закончили, надеюсь, что 2021 год будет хорошим для всех людей. Желаю, чтобы все были здоровы, счастливы и не было этого коронавируса. Мы чемпионы!

    • «Зенит» ушел на зимний перерыв лидером РПЛ.
    • В то же время команда зимой заняла последнее место в группе Лиги чемпионов.
    • Ракицкий в сезоне РПЛ провел 15 матчей.

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    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    16.12.2020 23:23
    Комментарии4
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      Рейтинг: +501

      mp7700 5 часов назад

      Иди вместе с деревом подрочугявь

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3612

      Puddle 8 часов назад

      спортаг печенёёёёё

      1
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      Рейтинг: +3617

      алдан2014 8 часов назад

      К сожалению,Спартака уже давно нет.

      1
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      Рейтинг: +25141

      VVM1964 8 часов назад

      "Спартака» сегодня не было" - эта фраза увы не вызывает сомнения , а вот вторая часть преждевременна )))

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