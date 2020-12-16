Ракицкий: «Спартака» сегодня не было. «Зенит» – чемпион!»

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий охарактеризовал матч 19-го тура против «Спартака» (3:1). Игрок забил победный гол во встрече.
— Ярослав, поздравляем с победой и важнейшим забитым мячом. Поделитесь, пожалуйста, эмоциями.
— Обыграть «Спартак» еще и забить! Да, сегодня была приятная атмосфера, хоть и мало болельщиков. Спасибо тем, кто сегодня был — они дали нам сил, мы выиграли и показали хороший футбол. «Спартака» сегодня не было.
— Пропущенный гол не выбил из колеи?
— Да нет, посмотрите, «Спартак» играл: мы забили все четыре гола! Мы контролировали игру и все было нормально, просто нужно было дождаться момента, когда забить гол. И все.
— Вы не отличались больше года — было ли сегодня чувство, что забьете?
— Да, когда мы вышли из автобуса, мне сказали: «Ты забьешь!» И пацаны тоже сказали, что забью, но я, когда вышел на поле, об этом забыл. Забыл, а потом забил.
— С каким мыслями встречаете начало отпуска?
— С хорошими! Сейчас полечу к семье, я не видел их больше десяти дней. Довольны, что хорошо закончили, надеюсь, что 2021 год будет хорошим для всех людей. Желаю, чтобы все были здоровы, счастливы и не было этого коронавируса. Мы чемпионы!
- «Зенит» ушел на зимний перерыв лидером РПЛ.
- В то же время команда зимой заняла последнее место в группе Лиги чемпионов.
- Ракицкий в сезоне РПЛ провел 15 матчей.