Ракицкий: «Спартака» сегодня не было. «Зенит» – чемпион!»

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий охарактеризовал матч 19-го тура против «Спартака» (3:1). Игрок забил победный гол во встрече.

— Ярослав, поздравляем с победой и важнейшим забитым мячом. Поделитесь, пожалуйста, эмоциями.

— Обыграть «Спартак» еще и забить! Да, сегодня была приятная атмосфера, хоть и мало болельщиков. Спасибо тем, кто сегодня был — они дали нам сил, мы выиграли и показали хороший футбол. «Спартака» сегодня не было.

— Пропущенный гол не выбил из колеи?

— Да нет, посмотрите, «Спартак» играл: мы забили все четыре гола! Мы контролировали игру и все было нормально, просто нужно было дождаться момента, когда забить гол. И все.

— Вы не отличались больше года — было ли сегодня чувство, что забьете?

— Да, когда мы вышли из автобуса, мне сказали: «Ты забьешь!» И пацаны тоже сказали, что забью, но я, когда вышел на поле, об этом забыл. Забыл, а потом забил.

— С каким мыслями встречаете начало отпуска?

— С хорошими! Сейчас полечу к семье, я не видел их больше десяти дней. Довольны, что хорошо закончили, надеюсь, что 2021 год будет хорошим для всех людей. Желаю, чтобы все были здоровы, счастливы и не было этого коронавируса. Мы чемпионы!