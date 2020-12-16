Клопп: «Моуринью сделал «Тоттенхэм» машиной для достижения результата»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отозвался о «Тоттенхэме», ближайшем сопернике по АПЛ. Немец считает лондонцев машиной.
«Тоттенхэм» здорово играет в этом году. Жозе Моуринью превратил команду в машину для достижения результата. Они побеждают, даже когда не находятся в лучшей форме. Впечатляет, как они обороняются всей командой. Выделяются Хын-Мин Сон и Гарри Кейн. От такого солидного клуба стоит ждать неприятностей», – считает Клопп.
- Команды делят 1-е место АПЛ.
- «Тоттенхэм» последний раз победил на «Энфилде» в мае 2011 года.
- В прошлом сезоне «Ливерпуль» оба раза победил «Тоттенхэм».
Источник: Goal