Клопп: «Моуринью сделал «Тоттенхэм» машиной для достижения результата»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отозвался о «Тоттенхэме», ближайшем сопернике по АПЛ. Немец считает лондонцев машиной.

«Тоттенхэм» здорово играет в этом году. Жозе Моуринью превратил команду в машину для достижения результата. Они побеждают, даже когда не находятся в лучшей форме. Впечатляет, как они обороняются всей командой. Выделяются Хын-Мин Сон и Гарри Кейн. От такого солидного клуба стоит ждать неприятностей», – считает Клопп.