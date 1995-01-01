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    Клопп: «Моуринью сделал «Тоттенхэм» машиной для достижения результата»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отозвался о «Тоттенхэме», ближайшем сопернике по АПЛ. Немец считает лондонцев машиной.

    «Тоттенхэм» здорово играет в этом году. Жозе Моуринью превратил команду в машину для достижения результата. Они побеждают, даже когда не находятся в лучшей форме. Впечатляет, как они обороняются всей командой. Выделяются Хын-Мин Сон и Гарри Кейн. От такого солидного клуба стоит ждать неприятностей», – считает Клопп.

    • Команды делят 1-е место АПЛ.
    • «Тоттенхэм» последний раз победил на «Энфилде» в мае 2011 года.
    • В прошлом сезоне «Ливерпуль» оба раза победил «Тоттенхэм».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Goal

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3426

      InterMilLano1908 1 час назад

      Привет МЮ и "главной свесде погба" слили топ тренера н. егры

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      Рейтинг: +123

      Maga Ingush 3 часа назад

      Сила мужество и честь Ливерпуль 06

      0
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