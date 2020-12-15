Кicker: «РБ Лейпциг» согласовал трансфер Собослая за 20 миллионов

«РБ Лейпциг» согласовал стоимость трансфера полузащитника «Зальцбурга» Доминика Собослая, сообщает журналист Ронан Мерфи со ссылкой на Кicker.

Австрийский клуб согласился продать венгра в клуб из Лейпцига за 20 миллионов евро.