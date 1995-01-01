Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?
    Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?
    2 Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?
    Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?
    3 Тест: какой ты Лео Месси?
    Тест: какой ты Лео Месси?

    Кicker: «РБ Лейпциг» согласовал трансфер Собослая за 20 миллионов

    «РБ Лейпциг» согласовал стоимость трансфера полузащитника «Зальцбурга» Доминика Собослая, сообщает журналист Ронан Мерфи со ссылкой на Кicker.

    Австрийский клуб согласился продать венгра в клуб из Лейпцига за 20 миллионов евро.

    • Сообщалось, что «Реал» начал работать над трансфером полузащитника «Зальцбурга» Доминика Собослая. «Реал» был готов зимой заплатить за венгра требуемые 20 миллионов евро.
    • Собослай выступает за «Зальцбург» с января 2018 года.
    • За этот период он провел 78 матчей, забил 25 голов и сделал 33 ассиста.
    • Рыночная стоимость хавбека – 25 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Ронана Мерфи

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:58
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12205

      alarm 4 часа назад

      а могли купить соболева и слая за 6+3 ляма. сэкономили бы в 2 раза :D

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    81349
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru