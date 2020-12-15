Кicker: «РБ Лейпциг» согласовал трансфер Собослая за 20 миллионов

«РБ Лейпциг» согласовал стоимость трансфера полузащитника «Зальцбурга» Доминика Собослая, сообщает журналист Ронан Мерфи со ссылкой на Кicker.
Австрийский клуб согласился продать венгра в клуб из Лейпцига за 20 миллионов евро.
- Сообщалось, что «Реал» начал работать над трансфером полузащитника «Зальцбурга» Доминика Собослая. «Реал» был готов зимой заплатить за венгра требуемые 20 миллионов евро.
- Собослай выступает за «Зальцбург» с января 2018 года.
- За этот период он провел 78 матчей, забил 25 голов и сделал 33 ассиста.
- Рыночная стоимость хавбека – 25 миллионов евро.
Источник: твиттер Ронана Мерфи