АПЛ. «Арсенал» дома уступил «Бернли», «Лестер» разгромил «Брайтон»

Завершились два заключительных матча 12-го тура английской Премьер-лиги.

«Арсенал» на своем поле потерпел минимальное поражение от «Бернли», играя большую часть второго тайма вдесятером. Решающим стал автогол Пьера-Эмерика Обамеянга.

«Лестер» дома крупно победил «Брайтон». Дубль в активе Джеймса Мэддисона, ещe один мяч забил Джейми Варди.

Чемпионат Англии. АПЛ. 12-й тур

Арсенал – Бернли – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Обамеянг (в свои ворота), 73.

Удаление: Джака, 58 – нет.

Лестер Сити – Брайтон – 3:0 (3:0)

Голы: 1:0 – Мэддисон, 27; 2:0 – Варди, 41; 3:0 – Мэддисон, 44.

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