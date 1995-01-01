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    АПЛ. «Арсенал» дома уступил «Бернли», «Лестер» разгромил «Брайтон»

    Завершились два заключительных матча 12-го тура английской Премьер-лиги.

    «Арсенал» на своем поле потерпел минимальное поражение от «Бернли», играя большую часть второго тайма вдесятером. Решающим стал автогол Пьера-Эмерика Обамеянга.

    «Лестер» дома крупно победил «Брайтон». Дубль в активе Джеймса Мэддисона, ещe один мяч забил Джейми Варди.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 12-й тур

    Арсенал – Бернли – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Обамеянг (в свои ворота), 73.

    Удаление: Джака, 58 – нет.

    Лестер Сити – Брайтон – 3:0 (3:0)

    Голы: 1:0 – Мэддисон, 27; 2:0 – Варди, 41; 3:0 – Мэддисон, 44.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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