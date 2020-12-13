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  • Владелец «Сочи» Ротенберг: «Тедеско на 200 процентов неправ. Важно уметь с честью проигрывать»

Владелец «Сочи» Ротенберг: «Тедеско на 200 процентов неправ. Важно уметь с честью проигрывать»

13 декабря 2020, 16:18
45

Борис Ротенберг, владелец «Сочи», прокомментировал поведение главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско. Тот обвиняет тренера сочинцев Дмитрия Бородина в расизме.

«Тут комментарии не нужны. Это заслуженная победа, все это видели. А Тедеско неправ на 200%. Нужно уметь с честью выигрывать. А еще больше в спорте важно уметь с честью проигрывать», – сказал Ротенберг.

  • Вадим Евсеев, присутствовавший на месте событий в Сочи, считает, что «Спартак» своей «истерией» отвлекает внимание от поражения.
  • Тедеско работает в России с прошлого года.
  • «Спартак» занимает в таблице 2-е место.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Сочи Спартак Тедеско Доменико
Комментарии (45)
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NewLife
1607867111
Этот чувак "честно" стал миллиардером (рассказал бы нам подробности), теперь считает возможным учить морали других.
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ySS
1607869665
Не ротенбергу рассуждать про честь
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Nevsky_RU
1607871546
Да это просто подготовка почвы и прессинг судей перед матчем с Зенитом. После их истерики от матча с Сочи в 1м туре, им судейки очей 15 нарисовали. Пришло время нового перфоманса)))
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aleks 265814
1607871575
Тедеско прав на 200 процентов.но деньги ротенберга делают свое дело.Судьи получат хорошую премию.Бабло побеждает добро и затмевает глаза.
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Каратель помойников
1607872049
заслуженная победа???? ссучи с честью никогда не умеют играть.игра больше походила на какой то спектакль. а фразу "важно уметь с честью проигрывать" можно теперь говорить оправдывая всё и всех.браво!!!ссучи тянут вверх и этим всё сказано.можно предположить что это был не футбольный матч,а движуха олигархов.и победил тот кто ближе к власти
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almanev
1607872746
Не вротенбергу рассуждать о чести
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житель СПб
1607873325
У наших олигархов честь своя, олигархическая. Почему бы в своей олигархической баньке Роттенбергу не пообсуждать это с Федуном?
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мы_не_рабы
1607873547
Вот и Ротенберг проявился! Спартак, конечно, не наиграл на победу, но назвать заслуженной победу Сочи тоже нельзя. Послушаем объяснения судейского корпуса. А про честь алигарха, близкого друга Путина, вообще смешно читать.
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alll-1
1607876527
кто бы говорил о чести ,но только не ты, падла из воровской власти
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derrik2000
1607877535
У-ху-ху! А-ха-ха! О-хо-хо! ))))))))))))))))) Появились на телеграм-каналах комментарии руководителя пресс-службы Спартака о поведении тедескина: "В «Спартаке» объяснили, что означали жесты Тедеско во время и после матча с «Сочи» Ясность в разговоре со мной для «СЭ» внес директор Департамента красно-белых по связям с общественностью Антон Фетисов. - Жесты Тедеско вызвали широкий резонанс, поэтому считаю необходимым объяснить их значение. Я говорил с самим Доменико и у меня есть все доказательства этой беседы, - подчеркнул Фетисов. – Вначале Тедеско показывал так называемый «жест Моуринью» - скрещенные руки. Тренер отметил, что это тактическая вещь, которую понимает его команда и адресована она была именно футболистам «Спартака», а не кому-то еще. Доменико очень часто использовал подобный ход в предыдущих играх. Еще раз подчеркну – это предназначалось исключительно для спартаковцев. - С этим понятно, но Тедеско обвиняют в том, что он вместо рукопожатия с вратарем «Сочи» Сосланом Джанаевым пальцами продемонстрировал шелест купюр. - Тут они действительно имелись в виду, но как утверждает Доменико, пожав руку Джанаеву, он одновременно с тем жестом сказал голкиперу: «Твой клуб должен выплатить тебе бонус, премию – за игру на ноль и затяжку времени в конце встречи. Как думаешь, сколько денег?». Ни о каких намеках на проплаченность результата речь не шла. " ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) Вот кто-нибудь возразит, если я буду утверждать, что в пресс-службе Спартака работают ДИБИЛЫ??? А я ИМЕННО ТАК И УТВЕРЖДАЮ!!!
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