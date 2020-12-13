Владелец «Сочи» Ротенберг: «Тедеско на 200 процентов неправ. Важно уметь с честью проигрывать»

Борис Ротенберг, владелец «Сочи», прокомментировал поведение главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско. Тот обвиняет тренера сочинцев Дмитрия Бородина в расизме.
«Тут комментарии не нужны. Это заслуженная победа, все это видели. А Тедеско неправ на 200%. Нужно уметь с честью выигрывать. А еще больше в спорте важно уметь с честью проигрывать», – сказал Ротенберг.
- Вадим Евсеев, присутствовавший на месте событий в Сочи, считает, что «Спартак» своей «истерией» отвлекает внимание от поражения.
- Тедеско работает в России с прошлого года.
- «Спартак» занимает в таблице 2-е место.
Источник: «Р-Спорт»