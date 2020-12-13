Владелец «Сочи» Ротенберг: «Тедеско на 200 процентов неправ. Важно уметь с честью проигрывать»

Борис Ротенберг, владелец «Сочи», прокомментировал поведение главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско. Тот обвиняет тренера сочинцев Дмитрия Бородина в расизме.

«Тут комментарии не нужны. Это заслуженная победа, все это видели. А Тедеско неправ на 200%. Нужно уметь с честью выигрывать. А еще больше в спорте важно уметь с честью проигрывать», – сказал Ротенберг.