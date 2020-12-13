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    Владелец «Сочи» Ротенберг: «Тедеско на 200 процентов неправ. Важно уметь с честью проигрывать»

    Борис Ротенберг, владелец «Сочи», прокомментировал поведение главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско. Тот обвиняет тренера сочинцев Дмитрия Бородина в расизме.

    «Тут комментарии не нужны. Это заслуженная победа, все это видели. А Тедеско неправ на 200%. Нужно уметь с честью выигрывать. А еще больше в спорте важно уметь с честью проигрывать», – сказал Ротенберг.

    • Вадим Евсеев, присутствовавший на месте событий в Сочи, считает, что «Спартак» своей «истерией» отвлекает внимание от поражения.
    • Тедеско работает в России с прошлого года.
    • «Спартак» занимает в таблице 2-е место.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Р-Спорт»

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    13.12.2020 16:18
    Комментарии59
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      Рейтинг: +9050

      BRO_football 7 часов назад

      Давайте вспомним как Сочи "с честью" выиграл у детей из Ростова 10:1

      0
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      ...
      Рейтинг: +10237

      JTherry > BRO_football 6 часов назад

      Ротенберг: "Тут комментарии не нужны, это заслуженная победа, все это видели, Ростов на 200 процентов неправ, нужно уметь с честью выигрывать"))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4322

      Дядя Серёжа 8 часов назад

      Надо выигрывать с честью. Я не про ситуацию, я вообще.

      0
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      Рейтинг: +936

      Alex Flash 17 часов назад

      матчи идут по одному. Вот пусть весь судейский комитет садится и смотрит. А то сидят на варе смотрят в четыре глаза, а потом в программе "После футбола" находят 3 пенальти в туре.
      А потом говорите про честь.Когда в двух играх подряд судьи вам делают вам МАЛИНу и 4 очка

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3913

      Cleaner 21 час назад

      РОТЕНБЕРГ говорит про ЧЕСТЬ?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Уржаться.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9599

      paracetamol > Cleaner 18 часов назад

      Он про свинскую "честь" говорит.

      0
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      Рейтинг: +19740

      Боцман59rus 22 часа назад

      Ни тебе барыга про честь говорить))>

      3
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      Рейтинг: +1502

      kvm 23 часа назад

      в рот бергу ноги

      3
      Ответить
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      Рейтинг: -748

      Аденн 13 декабря, 19:59

      мляди, а как вы будете себя вести ежели вас будут судейки прибивать. Два чистейших пенальти не поставили в пользу Спартака. Дюков su ka пи D ерская..

      2
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      Рейтинг: +13439

      derrik2000 13 декабря, 19:38

      У-ху-ху!
      А-ха-ха!
      О-хо-хо! )))))))))))))))))

      Появились на телеграм-каналах комментарии руководителя пресс-службы Спартака о поведении тедескина:

      "В «Спартаке» объяснили, что означали жесты Тедеско во время и после матча с «Сочи»

      Ясность в разговоре со мной для «СЭ» внес директор Департамента красно-белых по связям с общественностью Антон Фетисов.

      - Жесты Тедеско вызвали широкий резонанс, поэтому считаю необходимым объяснить их значение. Я говорил с самим Доменико и у меня есть все доказательства этой беседы, - подчеркнул Фетисов. – Вначале Тедеско показывал так называемый «жест Моуринью» - скрещенные руки. Тренер отметил, что это тактическая вещь, которую понимает его команда и адресована она была именно футболистам «Спартака», а не кому-то еще. Доменико очень часто использовал подобный ход в предыдущих играх. Еще раз подчеркну – это предназначалось исключительно для спартаковцев.

      - С этим понятно, но Тедеско обвиняют в том, что он вместо рукопожатия с вратарем «Сочи» Сосланом Джанаевым пальцами продемонстрировал шелест купюр.

      - Тут они действительно имелись в виду, но как утверждает Доменико, пожав руку Джанаеву, он одновременно с тем жестом сказал голкиперу: «Твой клуб должен выплатить тебе бонус, премию – за игру на ноль и затяжку времени в конце встречи. Как думаешь, сколько денег?». Ни о каких намеках на проплаченность результата речь не шла. "

      )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
      Вот кто-нибудь возразит, если я буду утверждать, что в пресс-службе Спартака работают ДИБИЛЫ???
      А я ИМЕННО ТАК И УТВЕРЖДАЮ!!!

      2
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      Рейтинг: +2402

      Кузьмич на трибуне > derrik2000 13 декабря, 19:57

      Отмазались по полной, а заявление о расизме, почему без подробного разбора?

      0
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      ...
      Рейтинг: +13439

      derrik2000 > Кузьмич на трибуне 13 декабря, 19:59

      По моему мнению, ЭТА "отмазка" с полным правом может встать в ряд "ГЕНИАЛЬНЫХ" фраз, как "Человек, похожий на Генерального прокурора", "Денег нет, но вы держитесь. Здоровья вам." и прочих перлов.
      ))))))))))))))))))))

      1
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      Рейтинг: +10233

      Persona_non_Grata > derrik2000 13 декабря, 20:14

      Да ты вообще не за Спартак топишь и постоянно пытаешься найти повод , что бы , хоть как очернить команду и это резюме не только моё и не только по этому высказыванию - ты выискиваешь любой негатив , что бы раздуть из него пузырь ((( как говорится " с такими друзьями и врагов не надо" ((((

      5
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      Рейтинг: +1453

      Retiremen_VMF > derrik2000 13 декабря, 20:15

      Ну а я заплюсую. Этот эксцентричный еще войну с Россией развяжет, Спартак, зачем это вам, отправьте его обратно на германщину.Толку как ....
      Анекдот, немец обвинил русского в расизме, ну вам мало???

      4
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      Рейтинг: +13439

      derrik2000 > Persona_non_Grata 13 декабря, 20:21

      Это мне таких "друзей", которые любую херню от Спартака оправдывают, не нужно.
      Ни друзей, ни врагов.
      Слава Богу, в моём окружении все - БОЛЕЛЬЩИКИ Спартака, т. е. думающие и анализирующие люди.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +156

      Боцман52 > derrik2000 22 часа назад

      То есть ты считаешь тех, кто не согласен с твоим мнением не болельщиками Спартака?

      3
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      ...
      Рейтинг: +13439

      derrik2000 > Боцман52 22 часа назад

      Это НЕ Я СЧИТАЮ, а считают те, кто мне пишет в том ключе, что я, дескать, псевдоспартаковец из-за того что ко всем "мудрым" решениям и высказываниям администрации клуба, игроков и тренеров команды, равно, как и "игре" футболистов, наравне с такими же действиями и высказываниями должностных лиц других клубов и игроков других команд, отношусь критически.

      А с фуфломётами, которые только и умеют, как орать "Спартак-к-к-к-к-к!!!", закатывая при этом глазки в экстазе, мне не по пути.
      Пусть общаются между собой.

      0
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      Рейтинг: +1248

      IVANRUS777 > derrik2000 19 часов назад

      Да просто настоящим КБ нужно уметь ещё быть. Прежде всего нужно за своих уметь стоять, а не поливать грязью врагам на радость при первом кипише. К тому же имея на это только своё сугубо личное мнение, которое непонятно на чём основано. Поэтому и есть подозрения, что казачёк то засланный. Так что пиши есчо, а мы пока пооре́м Спаааааартааак, а первым будет Спааааартааак, но глаза в экстазе закатывать не будем, это уж перебор извини)

      3
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      Рейтинг: -61

      Nariman27 > IVANRUS777 12 часов назад

      человечек даже фамилию главного тренера команды пишет и коверкает с маленькой буквы, что от таких болел ожидать?) он наверное тоже уверен что Спартак в лидерах потому что Газизов гениально сработал

      1
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      Рейтинг: +10237

      JTherry > IVANRUS777 7 часов назад

      отличный ответ! поливая "свою" команду и всех болельщиков и, походя, называя их "фуфлометами", какого отношения к себе хочет derrik от тех же самых болельщиков? многие его уже alarm2.0 называют)

      1
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      Рейтинг: +2402

      Кузьмич на трибуне 13 декабря, 19:22

      Вот и первый Бос подтянулся. А что скажет товарищ Федун?

      1
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      Рейтинг: +929

      alll-1 13 декабря, 19:22

      кто бы говорил о чести ,но только не ты, падла из воровской власти

      8
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