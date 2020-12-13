Серия А. «Лацио» проиграл «Вероне», «Торино» – «Удинезе»

Участник плей-офф Лиги чемпионов «Лацио» проиграл в очередном туре Серии А «Вероне». У римлян единственный мяч забил экс-форвард «Локомотива» Фелипе Кайседо.

В другой встрече «Торино» уступил «Удинезе». У гостей на 42-й минуте на замену вышел экс-игрок ЦСКА Родриго Бекао.

Чемпионат Италии. Серия А. 11-й тур

Торино – Удинезе – 2:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Пуссетто, 24; 0:2 – де Пауль, 54; 1:2 – Белотти, 66; 2:2 – Бонаццоли, 67; 2:3 – Несторовски, 69.

Лацио – Верона – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Лаццари, 45 (в свои ворота); 1:1 – Кайседо, 56; 1:2 – Тамез, 67.

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