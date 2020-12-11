«Манчестер Юнайтед» может обменять Погба на Роналду

«Манчестер Юнайтед» рассматривает вариант с обменом полузащитника Поля Погба на нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду. Если он состоится, то оба игрока вернутся в свои предыдущие клубы.
Туринцы готовы отпустить португальца, чья высокая зарплата сковывает возможности действующего чемпиона Италии.
Другой вариант для обмена на Погба – Пауло Дибала. В Турине его не считают постоянным футболистом стартового состава, но сам аргентинец не хочет переходить в «Манчестер Юнайтед».
- Погба в «Ювентусе» 4 раза брал Серию А.
- Роналду брал с «Манчестер Юнайтед» Лигу чемпионов.
- Погба поставил ультиматум перед своим агентом Мино Райолой.
Источник: The Independent