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    «Манчестер Юнайтед» может обменять Погба на Роналду

    «Манчестер Юнайтед» рассматривает вариант с обменом полузащитника Поля Погба на нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду. Если он состоится, то оба игрока вернутся в свои предыдущие клубы.

    Туринцы готовы отпустить португальца, чья высокая зарплата сковывает возможности действующего чемпиона Италии.

    Другой вариант для обмена на Погба – Пауло Дибала. В Турине его не считают постоянным футболистом стартового состава, но сам аргентинец не хочет переходить в «Манчестер Юнайтед».

    • Погба в «Ювентусе» 4 раза брал Серию А.
    • Роналду брал с «Манчестер Юнайтед» Лигу чемпионов.
    • Погба поставил ультиматум перед своим агентом Мино Райолой.

    Источник: The Independent

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    11.12.2020 23:12
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +19132

      Cleaner 12 декабря 2020, 11:48

      Погба и десятой доли Роналду не стоит.

      1
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      Рейтинг: +64

      fanat1244 12 декабря 2020, 07:28

      Ювентус не отдаст до 2022 года Криша, кажется, он сам хотел ещё годик-полтора там сыграть, чтобы выиграть ещё трофеев. )))

      0
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      Рейтинг: +363

      BlackMurderDeco 12 декабря 2020, 06:25

      Утка ни один идиот так не сотварит

      1
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      Рейтинг: +548

      kupryaev 11 декабря 2020, 23:55

      Погба брал) верю

      1
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      Рейтинг: +1725

      GermanVo 11 декабря 2020, 23:51

      Для обоих это будет лучший вариант. Ещё и два громких возвращения хороший пиар для клубов.

      0
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      Рейтинг: +1649

      PassCSKA 11 декабря 2020, 23:49

      Не хватает кота с лампой в посте

      1
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