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«Манчестер Юнайтед» может обменять Погба на Роналду

11 декабря 2020, 23:12
5

«Манчестер Юнайтед» рассматривает вариант с обменом полузащитника Поля Погба на нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду. Если он состоится, то оба игрока вернутся в свои предыдущие клубы.

Туринцы готовы отпустить португальца, чья высокая зарплата сковывает возможности действующего чемпиона Италии.

Другой вариант для обмена на Погба – Пауло Дибала. В Турине его не считают постоянным футболистом стартового состава, но сам аргентинец не хочет переходить в «Манчестер Юнайтед».

  • Погба в «Ювентусе» 4 раза брал Серию А.
  • Роналду брал с «Манчестер Юнайтед» Лигу чемпионов.
  • Погба поставил ультиматум перед своим агентом Мино Райолой.

Источник: The Independent
Англия. Премьер-лига Италия. Серия А Манчестер Юнайтед Ювентус Роналду Криштиану Погба Поль
Комментарии (5)
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Aldo.CSKA
1607719777
Не хватает кота с лампой в посте
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GermanVo
1607719897
Для обоих это будет лучший вариант. Ещё и два громких возвращения хороший пиар для клубов.
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kupryaev
1607720137
Погба брал) верю
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BlackMurderDeco
1607743513
Утка ни один идиот так не сотварит
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fanat1244
1607747337
Ювентус не отдаст до 2022 года Криша, кажется, он сам хотел ещё годик-полтора там сыграть, чтобы выиграть ещё трофеев. )))
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