Bild: Погба поставил ультиматум перед агентом Райолой

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба потребовал у агента Мино Райолы найти себе новую команду. В противном случае француз пообещал сменить представителя, пишет Transfer News Live со ссылкой на немецкое издание Bild.

Англичане планируют продать Погба в январе. Райола сообщал, что футболист несчастлив в «Манчестер Юнайтед».