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Bild: Погба поставил ультиматум перед агентом Райолой

11 декабря 2020, 21:51
5

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба потребовал у агента Мино Райолы найти себе новую команду. В противном случае француз пообещал сменить представителя, пишет Transfer News Live со ссылкой на немецкое издание Bild.

Англичане планируют продать Погба в январе. Райола сообщал, что футболист несчастлив в «Манчестер Юнайтед».

  • Погба перешел в «МЮ» из «Ювентуса» в 2016 году за 105 миллионов евро.
  • Контакт француза с «Юнайтед» истекает летом 2022 года.
  • Манчестерцы на этой неделе вылетели из Лиги чемпионов.

Источник: твиттер Transfer News Live
Англия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Манчестер Юнайтед Погба Поль Райола Мино
Комментарии (5)
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Боцман59rus
1607717472
#купитенеггра
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DeStar
1607722073
Ну в звертон норм , или псж
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Томик
1607730323
Пинком ему под зад. Райола найдёт кого продавать. А этого только если на плантации.
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Бухбух
1607744347
Погба пойдет по стопам Балотелли.
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ItalianFootball
1607757076
Где-то проснулся один Мендеш и потёр руки)
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