Bild: Погба поставил ультиматум перед агентом Райолой

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба потребовал у агента Мино Райолы найти себе новую команду. В противном случае француз пообещал сменить представителя, пишет Transfer News Live со ссылкой на немецкое издание Bild.
Англичане планируют продать Погба в январе. Райола сообщал, что футболист несчастлив в «Манчестер Юнайтед».
- Погба перешел в «МЮ» из «Ювентуса» в 2016 году за 105 миллионов евро.
- Контакт француза с «Юнайтед» истекает летом 2022 года.
- Манчестерцы на этой неделе вылетели из Лиги чемпионов.
Источник: твиттер Transfer News Live