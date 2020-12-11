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    Bild: Погба поставил ультиматум перед агентом Райолой

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба потребовал у агента Мино Райолы найти себе новую команду. В противном случае француз пообещал сменить представителя, пишет Transfer News Live со ссылкой на немецкое издание Bild.

    Англичане планируют продать Погба в январе. Райола сообщал, что футболист несчастлив в «Манчестер Юнайтед».

    • Погба перешел в «МЮ» из «Ювентуса» в 2016 году за 105 миллионов евро.
    • Контакт француза с «Юнайтед» истекает летом 2022 года.
    • Манчестерцы на этой неделе вылетели из Лиги чемпионов.

    Источник: твиттер Transfer News Live

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    11.12.2020 21:51
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +19132

      Cleaner 12 декабря 2020, 11:51

      Погба, играй ЛУЧШЕ, тогда и покупатели на тебя будут в очередь выстраиваться. Как ты играешь сейчас - это понты афроЕаропейца.

      1
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      Рейтинг: +2083

      ItalianFootball 12 декабря 2020, 10:11

      Где-то проснулся один Мендеш и потёр руки)

      0
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 12 декабря 2020, 06:39

      Погба пойдет по стопам Балотелли.

      0
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      Рейтинг: +7964

      Томик 12 декабря 2020, 02:45

      Пинком ему под зад. Райола найдёт кого продавать. А этого только если на плантации.

      2
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      Рейтинг: +12397

      DeStar 12 декабря 2020, 00:27

      Ну в звертон норм , или псж

      1
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 11 декабря 2020, 23:11

      #купитенеггра

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