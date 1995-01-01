Райола: «Погба несчастлив в «МЮ». Он может вернуться в «Ювентус»

Валит пускай.
Он как Глушаков - нагнетает обстановку в команде, подбивает всех на слив тренеров.
За ноги и вон из Команды!
Мино Райола, агент полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, не исключает, что француз может вернуться в «Ювентус».
«Погба действительно может вернуться в «Ювентус». Он несчастлив в «Манчестер Юнайтед», – передает слова Райолы со ссылкой на Tuttosport журналист Фабрицио Романо.
- Погба перешел в «МЮ» из «Ювентуса» в 2016 году за 105 миллионов евро.
- Контакт француза с «Юнайтед» истекает летом 2022 года.