Райола: «Погба несчастлив в «МЮ». Он может вернуться в «Ювентус»

Мино Райола, агент полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, не исключает, что француз может вернуться в «Ювентус».

«Погба действительно может вернуться в «Ювентус». Он несчастлив в «Манчестер Юнайтед», – передает слова Райолы со ссылкой на Tuttosport журналист Фабрицио Романо.