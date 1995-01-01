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    Райола: «Погба несчастлив в «МЮ». Он может вернуться в «Ювентус»

    Мино Райола, агент полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, не исключает, что француз может вернуться в «Ювентус».

    «Погба действительно может вернуться в «Ювентус». Он несчастлив в «Манчестер Юнайтед», – передает слова Райолы со ссылкой на Tuttosport журналист Фабрицио Романо.

    • Погба перешел в «МЮ» из «Ювентуса» в 2016 году за 105 миллионов евро.
    • Контакт француза с «Юнайтед» истекает летом 2022 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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    Сегодня, 08:24
    Комментарии2
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      Рейтинг: +272

      Aleksey! 29 минут назад

      Валит пускай.
      Он как Глушаков - нагнетает обстановку в команде, подбивает всех на слив тренеров.
      За ноги и вон из Команды!

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      Рейтинг: +1403

      geroin161 2 часа назад

      Пусть он перейдёт в Ска-Хабаровск. Тогда он точно поймёт - что такое счастье)

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