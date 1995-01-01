Goal: «МЮ» решил продать Погба в январе

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба близок к уходу из клуба.

Как пишет Goal, руководство манкунианцев решило продать француза в январе. На решение «МЮ» немало повлияло заявление агента Мино Райолы о том, что Погба несчастлив в «МЮ».