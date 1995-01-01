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    Goal: «МЮ» решил продать Погба в январе

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба близок к уходу из клуба.

    Как пишет Goal, руководство манкунианцев решило продать француза в январе. На решение «МЮ» немало повлияло заявление агента Мино Райолы о том, что Погба несчастлив в «МЮ».

    • Погба перешел в «МЮ» из «Ювентуса» в 2016 году за 105 миллионов евро.
    • Контакт француза с «Юнайтед» истекает летом 2022 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Goal.com

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +10934

      Cules2013 37 минут назад

      Сколько трансферов за 100+ млн окупилось в полной мере? Я знаю только Роналду и Мбаппе. А сколько провалов? Вот-вот.
      Погба не стоит и половины уплаченных за него денег. Мало что переоценён его талант, так ещё и с дисциплиной большие проблемы, мнит из себя приму-балерину.

      0
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      Рейтинг: +5426

      серега кашин 57 минут назад

      ну за сотку точно не продадут

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      Рейтинг: +10204

      DeStar > серега кашин 54 минуты назад

      ну кольь просто 100 баксов. пару бутс, мячей штук 10 и перекладину от ворот. Ну а если без шуток цена ему лямов 40-50.

      1
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      Рейтинг: +19269

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Если несчастлив - обратись к "звёздному" форварду Зенита, он подскажет как развеять тоску.)

      3
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      Рейтинг: +465

      Николай71 1 час назад

      Правильно, иначе потом уйдет бесплатно.

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