Goal: «МЮ» решил продать Погба в январе

Сколько трансферов за 100+ млн окупилось в полной мере? Я знаю только Роналду и Мбаппе. А сколько провалов? Вот-вот.
Погба не стоит и половины уплаченных за него денег. Мало что переоценён его талант, так ещё и с дисциплиной большие проблемы, мнит из себя приму-балерину.
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба близок к уходу из клуба.
Как пишет Goal, руководство манкунианцев решило продать француза в январе. На решение «МЮ» немало повлияло заявление агента Мино Райолы о том, что Погба несчастлив в «МЮ».
- Погба перешел в «МЮ» из «Ювентуса» в 2016 году за 105 миллионов евро.
- Контакт француза с «Юнайтед» истекает летом 2022 года.