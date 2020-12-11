Газизов – об уходе из «Спартака»: «Понял, что превращаюсь в обычного клерка, а надо быть личностью, плохой или хорошей»

Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов объяснил уход из клуба. Он не проработал и полугода.

«Это произошло ни одним днем. Назвать конкретный момент было бы неправильно. Это зрело, к этому всe шло. Я пытался абстрагироваться и честно продолжать работать на сто и больше процентов. Ничем не выдавал это. Но понял, что дальше сложно и надо отойти.

Как клуб преподнес желание расстаться? Это наше дело с владельцем клуба. Были разговоры, встречи. Дело не одного часа. Все к этому шло. Надо просто сказать спасибо всем действующим лицам, кто был рядом и кто руководил.

Понял, что превращаюсь в обычного клерка, чего не хотел бы. Считаю, что надо быть личностью, плохой или хорошей, и оставаться профессионалом до конца. Надеюсь, люди, которые это понимают, оценили», – сказал Газизов.