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    Газизов – об уходе из «Спартака»: «Понял, что превращаюсь в обычного клерка, а надо быть личностью, плохой или хорошей»

    Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов объяснил уход из клуба. Он не проработал и полугода.

    «Это произошло ни одним днем. Назвать конкретный момент было бы неправильно. Это зрело, к этому всe шло. Я пытался абстрагироваться и честно продолжать работать на сто и больше процентов. Ничем не выдавал это. Но понял, что дальше сложно и надо отойти.

    Как клуб преподнес желание расстаться? Это наше дело с владельцем клуба. Были разговоры, встречи. Дело не одного часа. Все к этому шло. Надо просто сказать спасибо всем действующим лицам, кто был рядом и кто руководил.

    Понял, что превращаюсь в обычного клерка, чего не хотел бы. Считаю, что надо быть личностью, плохой или хорошей, и оставаться профессионалом до конца. Надеюсь, люди, которые это понимают, оценили», – сказал Газизов.

    Источник: Sport24

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    11.12.2020 21:28
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +326

      вальтер 79 12 декабря 2020, 18:29

      придурок блин все перчатку Зениту бросал спартаковец )))))))) недолго музыка его играла в спартаке

      1
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      Рейтинг: +19132

      Cleaner 12 декабря 2020, 11:53

      Газизов, ты и есть ОБЫЧНЫЙ КЛЕРК много болтающий языком.

      2
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      Рейтинг: +39

      6pbIH 12 декабря 2020, 10:57

      Время покажет, право ли руководство спартака было, или нет. Точнее, таблица покажет, после 30 туров.. Если, финишируем ниже 2-ого места, то, не право сами знаете, кто будет. Здесь я, ни на чьей стороне, но, что можно успеть сделать в клубе, проработав 4-5 месяцев?

      1
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      Рейтинг: +3502

      Fancyfall 12 декабря 2020, 09:56

      ну и бред! кто это вообще такой?
      чувство собственной важности зашкаливает.

      2
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      Рейтинг: +28706

      silver29 12 декабря 2020, 08:09

      Опять пустое брехалово типа "время нас рассудит", что конкретно ты сделал ?

      3
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      Рейтинг: +2086

      alll-333 12 декабря 2020, 06:47

      Как по другому заговорил. А куда же делась вся его бравада, нахальство и т.п.?

      3
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      Рейтинг: +17937

      paracetamol 12 декабря 2020, 02:21

      Правильно сделал, свинарник всех превращает в свиней.

      1
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      Рейтинг: +11352

      alp 12 декабря 2020, 00:52

      слишком много на себя взял .. до пи z делся короче.. таких нигде не любят и сплавляют при первом же случае..

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      Рейтинг: +27

      sasan000 > alp 12 декабря 2020, 11:07

      только разговоры и больше никаких дел!

      0
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      Рейтинг: +24369

      DOCTOR PENALTY 12 декабря 2020, 00:25

      Выйдешь на новое место работы и сразу станет понятно для чего этот спектакль.

      2
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      Рейтинг: +1501

      777+ 12 декабря 2020, 00:15

      В первом случае работаешь - команда вроде бы играет,
      Во втором забил на все, короче - балабол....
      Итог один - миллионы евро дали и с почетом увольняют!
      Федун или Зарема объясните в чем прикол????

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      Рейтинг: +11352

      alp > 777+ 12 декабря 2020, 00:54

      кто то создает благотворительные фонды, а кто то делает счастливыми отдельных людей

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      Рейтинг: +1501

      777+ > alp 12 декабря 2020, 02:00

      Деньги = счастье - это далеко не всегда одно и тоже. Предполагаю, что Газизов и до Спартака был не самым бедным.... А вот на его отступные средний клуб ПФЛ мог бы лет 15-ть играть.....

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