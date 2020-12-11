Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Газизов – об уходе из «Спартака»: «Понял, что превращаюсь в обычного клерка, а надо быть личностью, плохой или хорошей»

Газизов – об уходе из «Спартака»: «Понял, что превращаюсь в обычного клерка, а надо быть личностью, плохой или хорошей»

11 декабря 2020, 21:28
18

Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов объяснил уход из клуба. Он не проработал и полугода.

«Это произошло ни одним днем. Назвать конкретный момент было бы неправильно. Это зрело, к этому всe шло. Я пытался абстрагироваться и честно продолжать работать на сто и больше процентов. Ничем не выдавал это. Но понял, что дальше сложно и надо отойти.

Как клуб преподнес желание расстаться? Это наше дело с владельцем клуба. Были разговоры, встречи. Дело не одного часа. Все к этому шло. Надо просто сказать спасибо всем действующим лицам, кто был рядом и кто руководил.

Понял, что превращаюсь в обычного клерка, чего не хотел бы. Считаю, что надо быть личностью, плохой или хорошей, и оставаться профессионалом до конца. Надеюсь, люди, которые это понимают, оценили», – сказал Газизов.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Газизов Шамиль
Комментарии (18)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Старикан
1607711914
За такие баблосы? В простого клерка? А-ха-ха
Ответить
JTherry
1607715735
могли бы и полное интервью предъявить публике, а не расчленять его по частям...
Ответить
777+
1607721304
В первом случае работаешь - команда вроде бы играет, Во втором забил на все, короче - балабол.... Итог один - миллионы евро дали и с почетом увольняют! Федун или Зарема объясните в чем прикол????
Ответить
DOCTOR PENALTY
1607721924
Выйдешь на новое место работы и сразу станет понятно для чего этот спектакль.
Ответить
alp
1607723535
слишком много на себя взял .. до пи z делся короче.. таких нигде не любят и сплавляют при первом же случае..
Ответить
paracetamol
1607728875
Правильно сделал, свинарник всех превращает в свиней.
Ответить
Просто-333
1607744867
Как по другому заговорил. А куда же делась вся его бравада, нахальство и т.п.?
Ответить
Fancyfall
1607756176
ну и бред! кто это вообще такой? чувство собственной важности зашкаливает.
Ответить
6pbIH
1607759835
Время покажет, право ли руководство спартака было, или нет. Точнее, таблица покажет, после 30 туров.. Если, финишируем ниже 2-ого места, то, не право сами знаете, кто будет. Здесь я, ни на чьей стороне, но, что можно успеть сделать в клубе, проработав 4-5 месяцев?
Ответить
вальтер 79
1607786960
придурок блин все перчатку Зениту бросал спартаковец )))))))) недолго музыка его играла в спартаке
Ответить
Главные новости
ФотоСафонов едва не получил курьезную травму на разминке
21:39
1
Потерялся 4-кратный чемпион России в составе «Спартака»
21:20
Игдисамов прокомментировал спасение ЦСКА в матче с «Акроном»
20:51
3
Врач ЦСКА прокомментировал травму Кисляка
20:15
РПЛ. ЦСКА спасся в матче с «Акроном» (2:2)
19:56
33
Гончаренко определил свою самую большую ошибку в ЦСКА
19:25
2
Аршавин, ранее исключивший «Спартак» из топ-клубов, высказался о статусе команды
19:10
5
ФотоГуберниев: «Мои факапы на века, на десятилетия уж точно, гав-гав!»
18:57
8
Кисляк получил травму в матче с «Акроном»
18:49
6
Аленичев: «Если «Спартак» так продолжит, то вряд ли у «Зенита», «Краснодара» будут шансы»
18:34
15
Все новости
Все новости
Выявлен тренер РПЛ, который «потерял берега»
21:49
Экс-игрок «Спартака» рассказал, действительно ли Федуна охраняли пулеметчики
21:12
Перед Кисляком извинились за нанесенную травму
20:57
Мнение тренера «Акрона» об упущенной победе над ЦСКА
20:31
ФотоЦСКА устроил акцию в поддержку Баринова
19:51
Гончаренко определил свою самую большую ошибку в ЦСКА
19:25
2
Аршавин, ранее исключивший «Спартак» из топ-клубов, высказался о статусе команды
19:10
5
ФотоГуберниев: «Мои факапы на века, на десятилетия уж точно, гав-гав!»
18:57
8
Кисляк получил травму в матче с «Акроном»
18:49
6
Аленичев: «Если «Спартак» так продолжит, то вряд ли у «Зенита», «Краснодара» будут шансы»
18:34
15
Канчельскис: «Кто говорит, что РПЛ сильнее турецкой лиги, не разбирается в футболе»
18:22
3
Аршавин: «У ЦСКА нет какого‑то четкого рисунка»
18:13
3
Смородская посмеялась над призывами уволить Семака
17:58
14
«Динамо» согласовало переход вингера сборной Эквадора
17:49
Саудовский клуб заинтересовался игроком сборной России
17:32
1
В «Ахмате» оценили работу Черчесова
17:21
2
Радимов оценил последствия дисквалификации для Талалаева
17:17
5
Аршавин изменил мнение о Соболеве
17:08
19
Стали известны стартовые составы на матч «Акрон» – ЦСКА: 28 августа 2026
16:52
2
Агент заявил о «начале конца» Талалаева в «Балтике»
16:45
1
Мнение Шаронова о чемпионских перспективах «Спартака»
16:40
2
Филипенко оценил возвращение Дзюбы в «Спартак»
16:31
6
«Динамо» определилось с зарплатой новичков из Южной Америки
16:03
1
Дзюбе вынесли жестокий вердикт
15:42
9
Россиянина включили в топ-3 вратарей мира
15:39
11
«Нужно объявить войну»: Колосков – о поведении Талалаева
15:26
6
Начальство Талалаева осудило его странное поведение
15:05
11
Экс-спартаковец описал Дзюбу двумя словами
14:47
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+