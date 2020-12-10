Сборная России осталась на 39-м месте в рейтинге ФИФА

ФИФА представила итоговый рейтинг национальных сборных в 2020 году.
Россия сохранила 39-е место. В активе команды Станислава Черчесова 1461 балл, так же, как и в предыдущем рейтинге.
Лидером итогового рейтинга остается сборная Бельгии, которая возглавила его третий год подряд. Второе место у сборной Франции, треть – сборная Бразилии.
1. Бельгия (1780 очков);
2. Франция (1755);
3. Бразилия (1743);
4. Англия (1670);
5. Португалия (1662);
6. Испания (1645);
7. Аргентина (1642);
8. Уругвай (1639);
9. Мексика (1632);
10. Италия (1625)...
39. Россия (1461).
Источник: Официальный сайт ФИФА