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Сборная России осталась на 39-м месте в рейтинге ФИФА

10 декабря 2020, 13:47
9

ФИФА представила итоговый рейтинг национальных сборных в 2020 году.

Россия сохранила 39-е место. В активе команды Станислава Черчесова 1461 балл, так же, как и в предыдущем рейтинге.

Лидером итогового рейтинга остается сборная Бельгии, которая возглавила его третий год подряд. Второе место у сборной Франции, треть – сборная Бразилии.

1. Бельгия (1780 очков);

2. Франция (1755);

3. Бразилия (1743);

4. Англия (1670);

5. Португалия (1662);

6. Испания (1645);

7. Аргентина (1642);

8. Уругвай (1639);

9. Мексика (1632);

10. Италия (1625)...

39. Россия (1461).

Источник: Официальный сайт ФИФА
Россия Бельгия Франция Бразилия
Комментарии (9)
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NewLife
1607600016
Уж ты, сразу после Италии идем, обогнали Молдавию и Сан Марино. Дюков, так держать))
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Plyash
1607600219
Если бы это 39 место было бы за нами в 1939 году,то от скольких чиновников от футбола мы бы сразу избавились.Такой балласт ушёл бы сразу и навсегда,без права переписки.
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NewLife
1607600936
В одной Москве население такое же, как у наших пятерых соперников по отбору на ЧМ вместе взятых. Тем не менее, они находят тренеров и игроков, а в громадной России нам сунули лузера физрука и колченогих игрочишек\. х з по какому признаку отборанных.
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Argon
1607601248
Германии нет в десятке???
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Axe111
1607603238
А что так высоко?????? И что это за нелепый рейтинг без Германии ДАЖЕ В ДЕСЯТКЕ!!!!!! ))))))))))))))
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NewLife
1607605834
За 8-е место на ЧМ давали ордена и звания. За 39-е надо хотя бы премии выдать чабану и РФС.
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Нам не нужен такой футбол
1607613442
На ЧМ вроде выходят 32 сборные. Значит по рейтингу мы не попадаем. И нечего там делать. Пусть тренируются у физрука
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