Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?
    Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?
    2 Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
    Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
    3 Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
    Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?

    Сборная России осталась на 39-м месте в рейтинге ФИФА

    ФИФА представила итоговый рейтинг национальных сборных в 2020 году.

    Россия сохранила 39-е место. В активе команды Станислава Черчесова 1461 балл, так же, как и в предыдущем рейтинге.

    Лидером итогового рейтинга остается сборная Бельгии, которая возглавила его третий год подряд. Второе место у сборной Франции, треть – сборная Бразилии.

    1. Бельгия (1780 очков);

    2. Франция (1755);

    3. Бразилия (1743);

    4. Англия (1670);

    5. Португалия (1662);

    6. Испания (1645);

    7. Аргентина (1642);

    8. Уругвай (1639);

    9. Мексика (1632);

    10. Италия (1625)...

    39. Россия (1461).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт ФИФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:47
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2875

      Axe111 28 минут назад

      А что так высоко?????? И что это за нелепый рейтинг без Германии ДАЖЕ В ДЕСЯТКЕ!!!!!! ))))))))))))))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1037

      Argon 1 час назад

      Германии нет в десятке???

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10934

      Cules2013 > Argon 40 минут назад

      а чего они там должны быть? ЧМ позорно слили, а в последние 2 года результаты так себе. Лигу Наций провалили. В своё время по похожим причинам просела сборная Испании, и даже сейчас, она всё ещё не в топ-5.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6246

      NewLife 1 час назад

      В одной Москве население такое же, как у наших пятерых соперников по отбору на ЧМ вместе взятых. Тем не менее, они находят тренеров и игроков, а в громадной России нам сунули лузера физрука и колченогих игрочишек. х з по какому признаку отборанных.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4498

      playsh 1 час назад

      Если бы это 39 место было бы за нами в 1939 году,то от скольких чиновников от футбола мы бы сразу избавились.Такой балласт ушёл бы сразу и навсегда,без права переписки.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +393

      dragoon000320 > playsh 1 час назад

      может хватить ностальгировать по самой страшной главе в истории России...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4498

      playsh > dragoon000320 15 минут назад

      Да вообще-то пострашнее главы в истории России бывали,просто в силу "недавности" мы именно об этом чаще слышали.А вообще-то это не ностальгия,а боль,привёл для "острастки" функционеров,они вообще работать перестали,только бабло своё считать умеют.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6246

      NewLife 1 час назад

      Уж ты, сразу после Италии идем, обогнали Молдавию и Сан Марино. Дюков, так держать))

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    81251
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru