Сборная России осталась на 39-м месте в рейтинге ФИФА

ФИФА представила итоговый рейтинг национальных сборных в 2020 году.

Россия сохранила 39-е место. В активе команды Станислава Черчесова 1461 балл, так же, как и в предыдущем рейтинге.

Лидером итогового рейтинга остается сборная Бельгии, которая возглавила его третий год подряд. Второе место у сборной Франции, треть – сборная Бразилии.

1. Бельгия (1780 очков);

2. Франция (1755);

3. Бразилия (1743);

4. Англия (1670);

5. Португалия (1662);

6. Испания (1645);

7. Аргентина (1642);

8. Уругвай (1639);

9. Мексика (1632);

10. Италия (1625)...

39. Россия (1461).