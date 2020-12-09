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Главные новости дня. Сутормин извинился перед фанатами, «Зенит» накажет Дриусси за слова про «дерьмовую позицию»

9 декабря 2020, 23:46

Резервный судья матча «ПСЖ» – «Истанбул»: «Я не расист».

Червиченко: «Дмитрий Попов когда-то заложил хозяину клуба своего ближайшего соратника. Мол, были нечистые сделки».

Сутормин извинился перед болельщиками «Зенита» за невыход в евровесну.

Варди подарил сбитый угловой флаг ЛГБТ-болельщикам «Лестера».

Защитник ЦСКА Фукс вернулся к тренировкам в общей группе. Он пропустил больше трех месяцев.

Журналист Рошу: тренер «Истанбула» Вебо называл румынских арбитров «цыганами».

Халк готов отказаться от 90% зарплаты ради АПЛ. В Китае он получал около 20 миллионов в год.

Вендел: «Зенит» оказался лучше, чем я ожидал. После вылета из ЛЧ твердо стоим на ногах».

Bobsoccer: «Зенит» накажет Дриусси за слова про «дерьмовую позицию».

Гончаренко: «С «Динамо» не сыграют Влашич, Фернандес, Дзагоев, Магнуссон, Эджуке».

Источник: Бомбардир.ру
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