Вендел: «Зенит» оказался лучше, чем я ожидал. После вылета из ЛЧ твердо стоим на ногах»

Полузащитник «Зенита» Вендел рассказал о переходе в клуб из Санкт-Петербурга.

«На самом деле, поначалу было непросто. Язык, климат… Но мне нравится Санкт-Петербург, он больше всего напоминает Рио-де-Жанейро. Это место притяжения туристов со всех уголков мира.

«Зенит» оказался лучше, чем я ожидал. Получил шанс заиграть в основе, как только пришел в команду, и сразу же завоевал место в стартовом составе.

У «Зенита» есть традиция покупать бразильских футболистов. Я оказался нужен клубу, и они приложили огромные усилия, чтобы подписать меня.

Меня привлек их проект. «Зенит» хочет не только быть первым в чемпионате, но и биться с лучшими европейскими клубами в Лиге чемпионов. Да, в этом сезоне мечта о выходе в плей-офф не сбылась, но мы твердо стоим на ногах и готовы бороться за золото в РПЛ. Это наша цель», – сказал Вендел в интервью O Dia.