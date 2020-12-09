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  • Вендел: «Зенит» оказался лучше, чем я ожидал. После вылета из ЛЧ твердо стоим на ногах»

Вендел: «Зенит» оказался лучше, чем я ожидал. После вылета из ЛЧ твердо стоим на ногах»

9 декабря 2020, 18:55
42

Полузащитник «Зенита» Вендел рассказал о переходе в клуб из Санкт-Петербурга.

«На самом деле, поначалу было непросто. Язык, климат… Но мне нравится Санкт-Петербург, он больше всего напоминает Рио-де-Жанейро. Это место притяжения туристов со всех уголков мира.

«Зенит» оказался лучше, чем я ожидал. Получил шанс заиграть в основе, как только пришел в команду, и сразу же завоевал место в стартовом составе.

У «Зенита» есть традиция покупать бразильских футболистов. Я оказался нужен клубу, и они приложили огромные усилия, чтобы подписать меня.

Меня привлек их проект. «Зенит» хочет не только быть первым в чемпионате, но и биться с лучшими европейскими клубами в Лиге чемпионов. Да, в этом сезоне мечта о выходе в плей-офф не сбылась, но мы твердо стоим на ногах и готовы бороться за золото в РПЛ. Это наша цель», – сказал Вендел в интервью O Dia.

  • «Зенит» занял четвертое место в группе ЛЧ во втором сезоне подряд.
  • Клуб из Санкт-Петербурга делит первое место в РПЛ со «Спартаком».

Источник: O Dia
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Зенит Вендел
Комментарии (42)
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СвинкаСправедливости
1607529892
Такое ляпнуть после прихода... Они с Дриусси друзья, наверное.
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maior-60
1607530658
Проект "Телячье дело": жидко обосрались и стойте.
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raritet
1607531382
Извини, Вендел, но глядя на ваше вчерашнее выступление, я поменял бы всю команду ,без исключения на двоих , казалось не совместимых футболистов : Халка и Гарика. Думаю, если бы такие люди были бы вчера на поле , то не падали бы от каждого дуновения ветерка, а сами валили бы соперника , не взирая на имена. По крайней мере не стали бы смотреть как Витсель бьет по воротам , как на тренировке, а не в матче ЛЧ.
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Главное Спартак без ЛЧ
1607531433
Помню в УР работал, так там за пятерых работу сделаешь, тебе спасибо не скажут, сделают строгий выговор. Зарплата от 8-24 тыс. рублей. А тут, за открытую ху.й.ню еще и интервью возьмут и баблом рот закроют. Лучше бы Газпром ментам зарплату платил, может, меньше коррупции стало!
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NewLife
1607532165
Это случайно не Медведь ему писал. Или он не из Рио, а из какой нибудь деревни. Я неплохо знаю Питер и бывал в Рио и ночью и днем и на Копа Кабане и в окресностях. С Питером вообще ничего общего ни по климату ни по архитектуре. В Питере много ценнейших достопримечательностей, а у этих только громадный Христос, с которого бэйс джамперы прыгают.
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Вомбат
1607534195
Конечно лучше. Ты явно не ожидал, что в Зените за ту же зарплату вкалывать можно настолько меньше. Или за ту же работу получать настолько больше. Отличное место для таких как ты или Малком.
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Cules2013
1607534715
Ну и что это за высер? В каком млять месте Питер похож на Рио? И на чём или точнее в чём стоит там Зенит? Да собственно весь наш футбол? На ум только дерьмо и приходит.
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lotsman
1607536209
Рио и Питер?!!!!!)) Ничего общего.
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Ганнибал Лектор
1607536871
Зенит то может и лучше, а вот ты... Я даже не могу сказать, хуже ты или лучше, чем я ожидал. Ты никакой. Как Оздоев, только смуглый
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O-Z
1607540317
Жидко зенит обделался вот и сказки конец.
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