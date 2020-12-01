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    Вендел: «Зенит» оказался лучше, чем я ожидал. После вылета из ЛЧ твердо стоим на ногах»

    Полузащитник «Зенита» Вендел рассказал о переходе в клуб из Санкт-Петербурга.

    «На самом деле, поначалу было непросто. Язык, климат… Но мне нравится Санкт-Петербург, он больше всего напоминает Рио-де-Жанейро. Это место притяжения туристов со всех уголков мира.

    «Зенит» оказался лучше, чем я ожидал. Получил шанс заиграть в основе, как только пришел в команду, и сразу же завоевал место в стартовом составе.

    У «Зенита» есть традиция покупать бразильских футболистов. Я оказался нужен клубу, и они приложили огромные усилия, чтобы подписать меня.

    Меня привлек их проект. «Зенит» хочет не только быть первым в чемпионате, но и биться с лучшими европейскими клубами в Лиге чемпионов. Да, в этом сезоне мечта о выходе в плей-офф не сбылась, но мы твердо стоим на ногах и готовы бороться за золото в РПЛ. Это наша цель», – сказал Вендел в интервью O Dia.

    • «Зенит» занял четвертое место в группе ЛЧ во втором сезоне подряд.
    • Клуб из Санкт-Петербурга делит первое место в РПЛ со «Спартаком».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: O Dia

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    Сегодня, 18:55
    Комментарии25
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      Рейтинг: +6733

      Сильвербой 15 минут назад

      На "мостах" вы твердо стоите, на четырех, в позе раком!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +603

      Радио1000шумеров 21 минуту назад

      Твердо стоят на коленях. А могли бы в грязи валятся...

      0
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      ...
      Рейтинг: +48

      Главное Спартак без ЛЧ > Радио1000шумеров 20 минут назад

      В грязи свиньи валяются!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1185

      ySS 26 минут назад

      Знатно потроллил бразилка! )

      0
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      Рейтинг: +6231

      NewLife 30 минут назад

      Это случайно не Медведь ему писал. Или он не из Рио, а из какой нибудь деревни. Я неплохо знаю Питер и бывал в Рио и ночью и днем и на Копа Кабане и в окресностях. С Питером вообще ничего общего ни по климату ни по архитектуре. В Питере много ценнейших достопримечательностей, а у этих только громадный Христос, с которого бэйс джамперы прыгают.

      1
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      Рейтинг: +48

      Главное Спартак без ЛЧ > NewLife 21 минуту назад

      Ты видимо прыгнул и тебя забыли привязать.
      =)))

      0
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      Рейтинг: +19595

      Боцман59rus 34 минуты назад

      Все матчи в группе твердо стояли на ногах

      0
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      Рейтинг: +3942

      Павелий > Боцман59rus 30 минут назад

      При этом наклонили голову и упирались руками в штангу ворот, чтобы не упасть от активной любви соперников.

      0
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      Рейтинг: +19595

      Боцман59rus > Павелий 14 минут назад

      Надеюсь в матче с Динамо позиция не поменяется,
      думаю немец бамбук не курил и подготовит ментов

      0
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      Рейтинг: +48

      Главное Спартак без ЛЧ 43 минуты назад

      Помню в УР работал, так там за пятерых работу сделаешь, тебе спасибо не скажут, сделают строгий выговор. Зарплата от 8-24 тыс. рублей.
      А тут, за открытую ху.й.ню еще и интервью возьмут и баблом рот закроют.
      Лучше бы Газпром ментам зарплату платил, может, меньше коррупции стало!

      1
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      Рейтинг: +2980

      raritet 44 минуты назад

      Извини, Вендел, но глядя на ваше вчерашнее выступление, я поменял бы всю команду ,без исключения на двоих , казалось не совместимых футболистов : Халка и Гарика. Думаю, если бы такие люди были бы вчера на поле , то не падали бы от каждого дуновения ветерка, а сами валили бы соперника , не взирая на имена. По крайней мере не стали бы смотреть как Витсель бьет по воротам , как на тренировке, а не в матче ЛЧ.

      2
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      Рейтинг: +48

      Главное Спартак без ЛЧ > raritet 41 минуту назад

      +
      Ты тоже заметил.
      =))))
      А в начале показалось, что Витцель промазал.
      =)

      0
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      ...
      Рейтинг: +2980

      raritet > raritet 40 минут назад

      я как раз подумал о Халке, когда ты трусливо катнул мяч в сторону ворот Борусии, будь на твоем месте Халк, воротчик вместе с мячом влетел бы в ворота..

      0
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      ...
      Рейтинг: +48

      Главное Спартак без ЛЧ > raritet 38 минут назад

      ???

      0
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      Рейтинг: +1240

      Ужас Бората 53 минуты назад

      Стыдно за синит!

      2
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      Рейтинг: +48

      Главное Спартак без ЛЧ > Ужас Бората 36 минут назад

      1-18.
      Есть такая песня - "Вас не догонят"!
      =))))
      Но вы, конечно поете по-другому - нас не догонят!
      =))))

      0
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      Рейтинг: +5706

      maior-60 56 минут назад

      Проект "Телячье дело": жидко обосрались и стойте.

      2
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      Рейтинг: +348

      De_Frenki 57 минут назад

      сидите на попе - ты хотел сказать)

      2
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      Рейтинг: +48

      Главное Спартак без ЛЧ > De_Frenki 39 минут назад

      Мадам, а на чем вы сидите?
      Подскажите, дно не болит?
      =)))

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