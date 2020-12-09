Червиченко: «Дмитрий Попов когда-то заложил хозяину клуба своего ближайшего соратника. Мол, были нечистые сделки»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поговорил о фигуре нового спортивного директора клуба Дмитрия Попова. По словам Червиченко, функционер борется за справедливость.

– Получается, у старого нового спортивного директора «Спартака» Дмитрия Попова, с которым Шамиль Газизов не хотел сотрудничать, сильнее поддержка в клубе? Либо он сильнее в подковерной борьбе.

– Не знаю, насколько он силен в подковерной борьбе, но, как мне рассказывали, главное достижение Попова – то, что он когда-то доложил, или можно сказать, заложил хозяину клуба кого-то из своих ближайших соратников. Мол, были не совсем чистые сделки, кому-то что-то лишнее прилипло к рукам.

С одной стороны, не такой плохой поступок: человек борется за справедливость. Но не думаю, что этот поступок, если он имел место, был продиктован борьбой за правду и угрызениями совести. Искренность Попова у меня вызывает большие сомнения. И теперь мы видим его второй приход в «Спартак». Если честно, ему не позавидуешь.

– Почему?

– Газизов оставил «Спартак» на первом месте. Теперь, если команда не завершит чемпионат лидером, кто будет виноват? Попов. И человек, ответственный за кадровую политику. А это владелец клуба.

Когда я покинул «Спартак» в 2004 году, команда шла на втором месте, а закончила на восьмом. Потом они следующие лет двенадцать рассказывали, что во всем виноват я. Вот и сейчас Газизов будет ближайшие два-три года во всем виноват, хотя проработал в клубе всего 150 дней.