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  • Червиченко: «Дмитрий Попов когда-то заложил хозяину клуба своего ближайшего соратника. Мол, были нечистые сделки»

Червиченко: «Дмитрий Попов когда-то заложил хозяину клуба своего ближайшего соратника. Мол, были нечистые сделки»

9 декабря 2020, 10:28
19

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поговорил о фигуре нового спортивного директора клуба Дмитрия Попова. По словам Червиченко, функционер борется за справедливость.

– Получается, у старого нового спортивного директора «Спартака» Дмитрия Попова, с которым Шамиль Газизов не хотел сотрудничать, сильнее поддержка в клубе? Либо он сильнее в подковерной борьбе.

– Не знаю, насколько он силен в подковерной борьбе, но, как мне рассказывали, главное достижение Попова – то, что он когда-то доложил, или можно сказать, заложил хозяину клуба кого-то из своих ближайших соратников. Мол, были не совсем чистые сделки, кому-то что-то лишнее прилипло к рукам.

С одной стороны, не такой плохой поступок: человек борется за справедливость. Но не думаю, что этот поступок, если он имел место, был продиктован борьбой за правду и угрызениями совести. Искренность Попова у меня вызывает большие сомнения. И теперь мы видим его второй приход в «Спартак». Если честно, ему не позавидуешь.

– Почему?

– Газизов оставил «Спартак» на первом месте. Теперь, если команда не завершит чемпионат лидером, кто будет виноват? Попов. И человек, ответственный за кадровую политику. А это владелец клуба.

Когда я покинул «Спартак» в 2004 году, команда шла на втором месте, а закончила на восьмом. Потом они следующие лет двенадцать рассказывали, что во всем виноват я. Вот и сейчас Газизов будет ближайшие два-три года во всем виноват, хотя проработал в клубе всего 150 дней.

  • Попов ранее работал в «Спартаке» с 2007 по 2016 год.
  • В качестве игрока Попов провел 21 матч за сборную России, забил 4 гола (1992-1998 годы).
  • Он трижды выигрывал чемпионат страны.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Червиченко Андрей
Комментарии (19)
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almanev
1607499767
Обида до сих пор душит червяка
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vladik12
1607501093
Не про Карпина ли Черви...
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vka1970
1607502010
Речь о Карпине насколько припоминаю. Но всё по делу....
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Боцман59rus
1607508139
Покинул он..... Вышвырнули тебя как тюленя помойного, люди с которыми не спорят, так как твой конвейер по прогонке через Спартак третьесортных беженцев легионеров, п,о,т,з,а,е,п,а,л людей из кремля, спасибо скажи что в сторону Соликамска не отправили и заплатили)))) А Карпуша Федуна обул, мама не горюй, такие кудесники за откаты приезжали - Кариока, сравнивая с ними, бог. Попов сделал что сделал, мотивация непонятна, это на его совести, может и предупреждал Валеру, но того понесло
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nik55
1607508334
червяк----заройся и не воняй
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DOCTOR PENALTY
1607508349
Неприятный осадок от слов Червиченко, какая-то затаённая злоба на клуб.
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NewLife
1607513202
А ты пишешь, чтобы заложить Попова ? Нах ты здесь нужен.
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ySS
1607519252
Плевать на слова этой обиженки. По сути происходящего, "от добра добра не ищут", главных в клубе не меняют, когда дела идут совсем не плохо. И не дай бог, какая-нибудь баба станет рулить в клубе.
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paracetamol
1607523713
Страсти мадридского двора в свинарнике. Гм!
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zigbert
1607604337
Все просчеты в кадровой политике будут на совести Федуна. И ни к чему все эти рассуждения Червиченко.
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