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    Червиченко: «Дмитрий Попов когда-то заложил хозяину клуба своего ближайшего соратника. Мол, были нечистые сделки»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поговорил о фигуре нового спортивного директора клуба Дмитрия Попова. По словам Червиченко, функционер борется за справедливость.

    – Получается, у старого нового спортивного директора «Спартака» Дмитрия Попова, с которым Шамиль Газизов не хотел сотрудничать, сильнее поддержка в клубе? Либо он сильнее в подковерной борьбе.

    – Не знаю, насколько он силен в подковерной борьбе, но, как мне рассказывали, главное достижение Попова – то, что он когда-то доложил, или можно сказать, заложил хозяину клуба кого-то из своих ближайших соратников. Мол, были не совсем чистые сделки, кому-то что-то лишнее прилипло к рукам.

    С одной стороны, не такой плохой поступок: человек борется за справедливость. Но не думаю, что этот поступок, если он имел место, был продиктован борьбой за правду и угрызениями совести. Искренность Попова у меня вызывает большие сомнения. И теперь мы видим его второй приход в «Спартак». Если честно, ему не позавидуешь.

    – Почему?

    – Газизов оставил «Спартак» на первом месте. Теперь, если команда не завершит чемпионат лидером, кто будет виноват? Попов. И человек, ответственный за кадровую политику. А это владелец клуба.

    Когда я покинул «Спартак» в 2004 году, команда шла на втором месте, а закончила на восьмом. Потом они следующие лет двенадцать рассказывали, что во всем виноват я. Вот и сейчас Газизов будет ближайшие два-три года во всем виноват, хотя проработал в клубе всего 150 дней.

    • Попов ранее работал в «Спартаке» с 2007 по 2016 год.
    • В качестве игрока Попов провел 21 матч за сборную России, забил 4 гола (1992-1998 годы).
    • Он трижды выигрывал чемпионат страны.

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    Источник: «Советский спорт»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5105

      vladik12 9 минут назад

      Не про Карпина ли Черви...

      0
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      Рейтинг: +11862

      alarm 23 минуты назад

      стыдно за спартак!

      1
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      Рейтинг: +1386

      almanev 31 минуту назад

      Обида до сих пор душит червяка

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