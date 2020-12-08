Варди подарил сбитый угловой флаг ЛГБТ-болельщикам «Лестера»

Какая мерзость.
Нападающий «Лестера» Джейми Варди ответил на обвинения в гомофобии.
33-летний форвард сбил угловой флаг с ЛГБТ символикой во время празднования гола в ворота «Шеффилда» (2:1) в матче 11-го тура АПЛ, после чего болельщики заподозрили его в гомофобии.
На следующий день после матча нападающий «Лестера» подарил сбитый флаг сообществу ЛГБТ-болельщиков «Лестера». Варди расписался на угловом флаге и оставил сообщение: «Продолжайте в том же духе!».
How it started. How it’s going. pic.twitter.com/D7GImCD4om— Foxes Pride (@FoxesPride) December 8, 2020