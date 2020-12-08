Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста в маске
    Тест: угадай футболиста в маске
    2 Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года
    Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года
    3 Тест: знаете ли вы всех игроков «Вольфсбурга»?
    Тест: знаете ли вы всех игроков «Вольфсбурга»?

    Варди подарил сбитый угловой флаг ЛГБТ-болельщикам «Лестера»

    Нападающий «Лестера» Джейми Варди ответил на обвинения в гомофобии.

    33-летний форвард сбил угловой флаг с ЛГБТ символикой во время празднования гола в ворота «Шеффилда» (2:1) в матче 11-го тура АПЛ, после чего болельщики заподозрили его в гомофобии.

    На следующий день после матча нападающий «Лестера» подарил сбитый флаг сообществу ЛГБТ-болельщиков «Лестера». Варди расписался на угловом флаге и оставил сообщение: «Продолжайте в том же духе!».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Foxes Pride

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:12
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: -1239

      Стыдно за зенит 35 минут назад

      Какая мерзость.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2261

      AZ 43 минуты назад

      Боже... Мир просто деградирует... Кругом все "видят" расистов.... Поощряют пиDоров... Хомо Сапиенс вымирает...

      6
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    81235
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru