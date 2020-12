Варди подарил сбитый угловой флаг ЛГБТ-болельщикам «Лестера»

Нападающий «Лестера» Джейми Варди ответил на обвинения в гомофобии.

33-летний форвард сбил угловой флаг с ЛГБТ символикой во время празднования гола в ворота «Шеффилда» (2:1) в матче 11-го тура АПЛ, после чего болельщики заподозрили его в гомофобии.

На следующий день после матча нападающий «Лестера» подарил сбитый флаг сообществу ЛГБТ-болельщиков «Лестера». Варди расписался на угловом флаге и оставил сообщение: «Продолжайте в том же духе!».

How it started. How it’s going. pic.twitter.com/D7GImCD4om