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    Резервный судья матча «ПСЖ» – «Истанбул»: «Я не расист»

    Себастьян Чолтеску, резервный судья матча Лиги чемпионов «ПСЖ»«Истанбул», объяснил, почему назвал тренера гостей Пьера Вебо «черным». Этим он помогал коллеге-арбитру идентифицировать камерунца на фоне других членов тренерского штаба.

    «Negru на румынском означает «черный». Я не расист», – заверил Чолтеску.

    • Матч был прерван на 14-й минуте и будет доигран сегодня, 9 декабря.
    • На доигровке будут работать другие судьи
    • Турнирного значения матч в Париже уже не имеет.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: GFFN

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    Сегодня, 08:41
    Комментарии14
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      Рейтинг: +10

      Федорыч_57 1 минуту назад

      Н е г р, он и в Африке н е г р

      0
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      Рейтинг: +19564

      Боцман59rus 24 минуты назад

      Румын конечно неумный, но турки ехали с поставленной задачей сорвать матч, цель достигнута но опозорились сами, ждём продолжения шапито

      1
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      Рейтинг: +3334

      Puddle 31 минуту назад

      Во Франции **** под*ё*б*ы*вать? Ну ты додумался... Езжай в тарасоффку и тролль зулусоф сколько влезет...Они привыкли... Гы-гы-гы!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1386

      almanev 34 минуты назад

      Все идет к тому, что скоро нужно будет обращаться к ***** словами "да, мой черный господин"

      3
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      Рейтинг: +1386

      almanev > almanev 33 минуты назад

      Бомбардир цензурит слово "н е г р"))

      0
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      Рейтинг: +2112

      Аристократ Олжик > almanev 30 минут назад

      Слово н и г е р тоже цензурит, хотя в Африке есть целое государство с таким названием, связи с чем возникает вопрос, а что все государство с ее жителями, нетолерантные?

      2
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      Рейтинг: +18559

      bset > Аристократ Олжик 15 минут назад

      Просто сайт разрабатывали школьники после недельных курсов программирования. Тут даже Об л я ков цензурируется.

      1
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      Рейтинг: +75

      msh88 49 минут назад

      Черные просто уже совсем обнаглели. Думают им сейчас весь мир должен кланяться. Есть расистские оскорбления их надо пресекать. Надо уже как то официально обьявлять или понятие вводить от Фифа и Уефа, что слово черный не является расистским. Тогда заткнутся.

      4
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      Рейтинг: +1064

      Psih86 2 часа назад

      У меня вопрос, а кто он? Он разве не чёрный???

      6
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      Рейтинг: +4288

      Дядя Серёжа > Psih86 2 часа назад

      Он не белый. Так теперь надо называть чёрных.
      Татарина татарином называть можно. Пока.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1265

      Fusballer > Дядя Серёжа 1 час назад

      Татары не комплексуют от того, что они татары, и даже гордятся этим. Так что вряд ли. А вот с х_ачами и ч_урками вполне возможно.

      3
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      Рейтинг: +86

      Рубин 666 > Дядя Серёжа 1 час назад

      Да я только рад, когда меня татарином называют))))

      2
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      Рейтинг: +1639

      ItalianFootball > Дядя Серёжа 41 минуту назад

      Надо тогда и мужчиной его не называть, а неженщиной, мало ли, притеснения прав меньшинств.

      4
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      Рейтинг: +747

      Mr Green > Рубин 666 40 секунд назад

      да, когда родился татарин, еврей с хохлом заплакали)

      0
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