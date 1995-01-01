Резервный судья матча «ПСЖ» – «Истанбул»: «Я не расист»

Н е г р, он и в Африке н е г р
Себастьян Чолтеску, резервный судья матча Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Истанбул», объяснил, почему назвал тренера гостей Пьера Вебо «черным». Этим он помогал коллеге-арбитру идентифицировать камерунца на фоне других членов тренерского штаба.
«Negru на румынском означает «черный». Я не расист», – заверил Чолтеску.
- Матч был прерван на 14-й минуте и будет доигран сегодня, 9 декабря.
- На доигровке будут работать другие судьи
- Турнирного значения матч в Париже уже не имеет.