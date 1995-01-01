Резервный судья матча «ПСЖ» – «Истанбул»: «Я не расист»

Себастьян Чолтеску, резервный судья матча Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Истанбул», объяснил, почему назвал тренера гостей Пьера Вебо «черным». Этим он помогал коллеге-арбитру идентифицировать камерунца на фоне других членов тренерского штаба.

«Negru на румынском означает «черный». Я не расист», – заверил Чолтеску.