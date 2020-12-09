Защитник ЦСКА Фукс вернулся к тренировкам в общей группе. Он пропустил больше трех месяцев

Похоже он не травму получил, а купили уже больным. Посмотрим.
Защитник Бруно Фукс восстановился после травмы бедра и вернулся в общую группу ЦСКА.
«У нас хорошая новость. Накануне Бруно Фукс вернулся в общую группу! Но в Хорватию он не полетел, как и еще ряд игроков. В Загреб тренер взял немного усеченный состав», – рассказала пресс-служба клуба.
- Фукс сыграл за ЦСКА в одном матче – 30 августа с «Ахматом» в 6-м туре РПЛ.
- С тех пор бразилец не играл из-за травмы бедра.
- ЦСКА купил Фукса за 8 миллионов евро. Стороны заключили пятилетний контракт.
У нас хорошая новость Накануне @bruno_fuchs99 вернулся в общую группу! Но в Хорватию он не полетел, как и еще ряд игроков. В Загреб #ВМГ взял немного усеченный состав pic.twitter.com/kcyTAxGAaB— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) December 9, 2020