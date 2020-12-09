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    Защитник ЦСКА Фукс вернулся к тренировкам в общей группе. Он пропустил больше трех месяцев

    Защитник Бруно Фукс восстановился после травмы бедра и вернулся в общую группу ЦСКА.

    «У нас хорошая новость. Накануне Бруно Фукс вернулся в общую группу! Но в Хорватию он не полетел, как и еще ряд игроков. В Загреб тренер взял немного усеченный состав», – рассказала пресс-служба клуба.

    • Фукс сыграл за ЦСКА в одном матче – 30 августа с «Ахматом» в 6-м туре РПЛ.
    • С тех пор бразилец не играл из-за травмы бедра.
    • ЦСКА купил Фукса за 8 миллионов евро. Стороны заключили пятилетний контракт.

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    Источник: твиттер ЦСКА

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +321

      petlyra 38 минут назад

      Похоже он не травму получил, а купили уже больным. Посмотрим.

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