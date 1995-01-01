Гончаренко: «С «Динамо» не сыграют Влашич, Фернандес, Дзагоев, Магнуссон, Эджуке»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко огласил список игроков, которые не примут участия в матче Лиги Европы против «Динамо» из Загреба. Полузащитник Никола Влашич не полетел на родину.

«Влашич не прилетел даже домой. Также в Москве остались Марио Фернандес, Алан Дзагоев, Хердур Магнуссон и Чидера Эджуке», – сообщил тренер.