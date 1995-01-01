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    Гончаренко: «С «Динамо» не сыграют Влашич, Фернандес, Дзагоев, Магнуссон, Эджуке»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко огласил список игроков, которые не примут участия в матче Лиги Европы против «Динамо» из Загреба. Полузащитник Никола Влашич не полетел на родину.

    «Влашич не прилетел даже домой. Также в Москве остались Марио Фернандес, Алан Дзагоев, Хердур Магнуссон и Чидера Эджуке», – сообщил тренер.

    • Матч состоится завтра, 10 декабря.
    • ЦСКА уже не имеет шансов на евровесну.
    • В первом матче команды голов не забили.

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    Источник: твиттер ЦСКА

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    Сегодня, 20:13
    Комментарии11
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      Рейтинг: +10075

      JTherry 1 минуту назад

      а собирался рейтинговые очки заработать и выиграть даже...

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      Рейтинг: +1182

      elessar arnor 12 минут назад

      и себя оставь в мск, контроль и химию без тебя построят

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +65

      Ростислав72 33 минуты назад

      Сто процентов правильное решение. Предсезонки не было. Они уже чуть ноги волочат. А престиж клуба зачастую лучше отстоят свежие с лавки, а не замучанные основные.

      0
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      Рейтинг: +14508

      vladimir-7 33 минуты назад

      Правильно, поставь в ворота дублера, Набабкина, Васина, Облякова,
      Карпова, Ахметова, Чалова, Гайча, Сигурдссона и т.д.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1940

      ALEX ML 39 минут назад

      Можно вообще не ехать

      0
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      Рейтинг: -239

      net zenit1967 42 минуты назад

      правильно !поберечь сильных для главного!тут ловить все равно нечего!

      0
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      Рейтинг: +1188

      ySS 47 минут назад

      Такими темпами доиграетесь, что в ЛЧ будет проходить одна команда и через отбор.

      -1
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      Рейтинг: +6738

      Сильвербой 1 час назад

      Вот отношение говнотренера и говноклуба к болельщикам и престижу! Положили на всех х..й и радостно проводят время!

      1
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      Рейтинг: -239

      net zenit1967 > Сильвербой 42 минуты назад

      а все равно там ловить нечего!

      0
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      Рейтинг: +2989

      raritet 1 час назад

      Вот это верное решение. Пусть молодежь обстреливается. Зачем мучить весь состав. Нужны силы для внутренних игр. Вот так же нужно было и Семаку выставить всех кто лежал там на скамейках, под скамейками. Тем более, что игра уже ничего не значила.

      1
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      Рейтинг: +2451

      neim > raritet 1 час назад

      Семаку для этого соображения не хватило, в отличии от Гончаренко. ))).

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