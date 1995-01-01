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    Халк готов отказаться от 90% зарплаты ради АПЛ. В Китае он получал около 20 миллионов в год

    Бразильский нападающий Халк хочет продолжить карьеру в АПЛ, сообщает Record.

    Ради этого 34-летний форвард готов отказаться от 90% зарплаты, которая была у него в «Шанхае». В Китае Халк получал около 20 миллионов евро в год.

    Летом форвард рассказывал о предложениях из Англии.

    • В понедельник, 7 декабря, бразилец объявил об уходе из «Шанхай СИПГ».
    • Халк с 2012 по 2016-й выступал за «Зенит».
    • В составе российского клуба бразилец провел 97 матчей и забил 56 голов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Record

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    Сегодня, 16:57
    Комментарии4
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      Рейтинг: +4200

      Давид59 40 минут назад

      Думаю, у него получится. Пример Ибры лучшее доказательство.

      1
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      Рейтинг: +16307

      slavutiq70 1 час назад

      Не поздно ли батюшка спохватился???Сначала надо было имя делать а потом в Китай на пенсию зарабатывать,,

      5
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      Рейтинг: -233

      net zenit1967 > slavutiq70 40 минут назад

      если у него есть потенциал ,почему бы еще не поиграть!в нашей рпл он еще бы шороху навел!вот только в апл ....!сомнения большие,что заиграет!

      0
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      Рейтинг: +16307

      slavutiq70 > net zenit1967 11 минут назад

      И я про это,,,,а мог ведь после Зенита уехать в Европу и больше чем уверен заиграл бы,,,и большего достиг бы в спортивном смысле,,Китай ошибкой была,,,там надо доигрывать,а не в рассвете сил ехать,,

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