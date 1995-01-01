Халк готов отказаться от 90% зарплаты ради АПЛ. В Китае он получал около 20 миллионов в год

Бразильский нападающий Халк хочет продолжить карьеру в АПЛ, сообщает Record.

Ради этого 34-летний форвард готов отказаться от 90% зарплаты, которая была у него в «Шанхае». В Китае Халк получал около 20 миллионов евро в год.

Летом форвард рассказывал о предложениях из Англии.