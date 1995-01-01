Халк готов отказаться от 90% зарплаты ради АПЛ. В Китае он получал около 20 миллионов в год

Думаю, у него получится. Пример Ибры лучшее доказательство.
Бразильский нападающий Халк хочет продолжить карьеру в АПЛ, сообщает Record.
Ради этого 34-летний форвард готов отказаться от 90% зарплаты, которая была у него в «Шанхае». В Китае Халк получал около 20 миллионов евро в год.
Летом форвард рассказывал о предложениях из Англии.
- В понедельник, 7 декабря, бразилец объявил об уходе из «Шанхай СИПГ».
- Халк с 2012 по 2016-й выступал за «Зенит».
- В составе российского клуба бразилец провел 97 матчей и забил 56 голов.