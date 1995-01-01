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    Сутормин извинился перед болельщиками «Зенита» за невыход в евровесну

    Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин извинился перед болельщиками петербургского клуба за вылет из Лиги чемпионов и второй подряд невыход в евровесну.

    «Дорогие болельщики, хочется ещё раз извиниться перед вами за наше выступление. Это не то, на что мы с вами рассчитывали. Спасибо за поддержку и ваши эмоции!

    Впереди у нас два важных домашних матча, и вместе с вами мы сможем добиться положительного исхода! Вместе мы сильнее», – подписал Сутормин командное фото в своем инстаграме.

    • «Зенит» в группе Лиги чемпионов набрал 1 очко из 18.
    • «Зенит» впервые в истории потерпел пять поражений на групповом этапе ЛЧ в одном сезоне.
    • Сутормин поучаствовал в 5 играх, сделал результативный пас.

    Сутормин: «Матч с «Боруссией» даст понимание, что «Зенит» даже в Лиге чемпионов может играть со всеми»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: инстаграм Алексея Сутормина

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    Сегодня, 14:22
    Комментарии9
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      Рейтинг: -113

      Закат ЕдРа 2 минуты назад

      Я прощаю))) Так как по объективным причинам( без судей и вара) проиграли

      0
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      Рейтинг: +18570

      bset 16 минут назад

      Семак: "Кто сказал, что Зенит должен выигрывать матчи Лиги Чемпионов и выходить в весеннюю часть еврокубков? Мы сыграли хорошо, даже очко добыли"

      0
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      Рейтинг: +18570

      bset 17 минут назад

      Да вроде и никто не расстроился. Вчера на матче вообще тишина была, даже когда Дриусси забивал. Болельщикам Зенита вообще пофиг, им не пофиг только Дзюбе посвистеть, а до его выхода на поле я вообще болельщиков не слышал. Такая вот поддержка в еврокубках.

      0
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      Рейтинг: +10919

      Cules2013 19 минут назад

      а чё, типо он самый главный виновник? остальные ничего не хотят сказать?

      0
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      Рейтинг: -1239

      Стыдно за зенит 25 минут назад

      Не нужно извинений. Продолжайте также. Мне выступление грязных бомжей понравилось, правда Лацио немного подвел, дали очко одно.

      0
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      Рейтинг: +5423

      серега кашин 34 минуты назад

      кому кому но только не сутормину извиняться надо, и почему трепло дзюба, как только обосрались по полной свой гнилой рот заткнул

      0
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      Рейтинг: +1449

      Валерий2705 54 минуты назад

      Да наверное и не тебе извиняться надо, а всяким там Малкомам, Сергеям Богдановичам и прочим президентам клуба. Но последние двое как раз таки уверены, что команду рубит не их собственная некомпетентность и бездарность, а сторонние причины.

      3
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      Рейтинг: +2261

      AZ 1 час назад

      Были в 1 корзине, взяли 1 очко.. Достойно...

      4
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      Рейтинг: -428

      alarm_иг 1 час назад

      А где фото из раздевалки? Гыгы

      1
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