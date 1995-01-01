Сутормин извинился перед болельщиками «Зенита» за невыход в евровесну

Я прощаю))) Так как по объективным причинам( без судей и вара) проиграли
Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин извинился перед болельщиками петербургского клуба за вылет из Лиги чемпионов и второй подряд невыход в евровесну.
«Дорогие болельщики, хочется ещё раз извиниться перед вами за наше выступление. Это не то, на что мы с вами рассчитывали. Спасибо за поддержку и ваши эмоции!
Впереди у нас два важных домашних матча, и вместе с вами мы сможем добиться положительного исхода! Вместе мы сильнее», – подписал Сутормин командное фото в своем инстаграме.
- «Зенит» в группе Лиги чемпионов набрал 1 очко из 18.
- «Зенит» впервые в истории потерпел пять поражений на групповом этапе ЛЧ в одном сезоне.
- Сутормин поучаствовал в 5 играх, сделал результативный пас.
Сутормин: «Матч с «Боруссией» даст понимание, что «Зенит» даже в Лиге чемпионов может играть со всеми»