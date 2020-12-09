Сутормин извинился перед болельщиками «Зенита» за невыход в евровесну

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин извинился перед болельщиками петербургского клуба за вылет из Лиги чемпионов и второй подряд невыход в евровесну.

«Дорогие болельщики, хочется ещё раз извиниться перед вами за наше выступление. Это не то, на что мы с вами рассчитывали. Спасибо за поддержку и ваши эмоции!

Впереди у нас два важных домашних матча, и вместе с вами мы сможем добиться положительного исхода! Вместе мы сильнее», – подписал Сутормин командное фото в своем инстаграме.

«Зенит» в группе Лиги чемпионов набрал 1 очко из 18.

«Зенит» впервые в истории потерпел пять поражений на групповом этапе ЛЧ в одном сезоне.

Сутормин поучаствовал в 5 играх, сделал результативный пас.

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