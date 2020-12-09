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  • Сутормин извинился перед болельщиками «Зенита» за невыход в евровесну

Сутормин извинился перед болельщиками «Зенита» за невыход в евровесну

9 декабря 2020, 14:22
18

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин извинился перед болельщиками петербургского клуба за вылет из Лиги чемпионов и второй подряд невыход в евровесну.

«Дорогие болельщики, хочется ещё раз извиниться перед вами за наше выступление. Это не то, на что мы с вами рассчитывали. Спасибо за поддержку и ваши эмоции!

Впереди у нас два важных домашних матча, и вместе с вами мы сможем добиться положительного исхода! Вместе мы сильнее», – подписал Сутормин командное фото в своем инстаграме.

  • «Зенит» в группе Лиги чемпионов набрал 1 очко из 18.
  • «Зенит» впервые в истории потерпел пять поражений на групповом этапе ЛЧ в одном сезоне.
  • Сутормин поучаствовал в 5 играх, сделал результативный пас.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Сутормин: «Матч с «Боруссией» даст понимание, что «Зенит» даже в Лиге чемпионов может играть со всеми»

Источник: инстаграм Алексея Сутормина
Лига чемпионов Зенит Сутормин Алексей
Комментарии (18)
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AZ
1607513705
Были в 1 корзине, взяли 1 очко.. Достойно...
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Валерий2705
1607515661
Да наверное и не тебе извиняться надо, а всяким там Малкомам, Сергеям Богдановичам и прочим президентам клуба. Но последние двое как раз таки уверены, что команду рубит не их собственная некомпетентность и бездарность, а сторонние причины.
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серега кашин
1607516837
кому кому но только не сутормину извиняться надо, и почему трепло дзюба, как только обосрались по полной свой гнилой рот заткнул
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Закат ЕдРа
1607518783
Я прощаю))) Так как по объективным причинам( без судей и вара) проиграли
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_-G-F-_
1607519172
Забавно, извиняется один из тех, к кому претензий меньше всего. Парень выкладывался каждый раз как выходил, вчерашний матч тому пример - всю бровку пропахал.
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Константинн
1607519846
Ты бы не извинялся, а обратился к своему руководству с прозьбой не помогать вам выигрывать. Вы росрали ЛЧ не потому что тренер фуфло (хотя это так) и Дзюба пешком ходит, а потому что нет практики игры с сильным соперником. От силы 4-6 игр за сезон.
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raritet
1607519972
Встречное предложение. За каждое очко в ЛЧ , начислить зарплату за весь период проведения компании по одному рублю на брата( хотя что я говорю, какие там братья?,) и не нужно будет тогда извиняться . А извинятся будем мы, болельщики: Ну извините,братишки( хотя, что я говорю, какие нам братишки, эти миллионеры) , все что у нас осталось до следующей зарплаты, тут еще нужно и за свет заплатить , и за газ. Я бы отдал последнее, если бы вы выиграли у Боруссии, даже часы заложил бы....( хотя, что это я, пусть Семак закладывает свои золотые, почему я то должен?).
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Ловкий Бубен
1607520480
ну тады и я тоже хотел исвинится .... простите ... , и ыщё хотел пять копеек вставить: лекарство тока одно : полная отмена лимита и штрафы за не выкладывание по полной ( подсчёт компьютерный по средней скорости и километражу: если меньше определённого порога, пол ляма как с куста ) , иначе пешеходов бегать на заставить...
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Главное Спартак без ЛЧ
1607520650
Ты лучше вышли мне деньги за алкоголь который я купил, чтобы смотреть это позорище! Надо в инстограмме зарегистрироваться и написать ему так!
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Пельш 1
1607526021
Зарплата Малкома 6,5 млн евро в год, Дзюбиньо 2,5 млн евро в год (541666 евро в месяц и 208 333 евро в месяц соответственно, или 43333280 руб в месяц и 16666640руб в месяц соответственно, и посмотрим с другой стороны - токарь на оборонном заводе 50000 руб в месяц, менты - 45000-55000 руб в месяц, учителя 30000 руб в месяц. **** и у тебя ещё хватает наглости извинятся дормоед?
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