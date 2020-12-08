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    Сутормин: «Матч с «Боруссией» даст понимание, что «Зенит» даже в Лиге чемпионов может играть со всеми»

    Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин нашел плюс в проигранном матче Лиги чемпионов дортмундской «Боруссии» (1:2). Россияне вели в счете.

    – Какие эмоции можно испытывать после такой игры?

    – Опустошение, потому что играли неплохо. Нужно попросить прощения у болельщиков за такое выступление – при такой поддержке результат должен был быть лучше. Но сегодняшняя игра показала, что мы можем играть и с такими соперниками, создавать моменты, забивать голы. Думаю, этот матч даст нам толчок, понимание того, что мы можем играть со всеми – даже в Лиге чемпионов.

    • «Зенит» в группе Лиги чемпионов набрал 1 очко из 18.
    • Сутормин поучаствовал в 5 играх, сделал результативный пас.
    • 12 декабря «Зенит» в РПЛ примет «Динамо».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 10:13
    Комментарии3
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      Рейтинг: +19564

      Боцман59rus 35 минут назад

      Под кайфом чтоли? ...или нужно всей командой передёрнуть на камеру, чтобы потом молчать в тряпочку как Артем и глупости не морозить))))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +75

      msh88 45 минут назад

      Ну по факту сказал. Зенит может со всеми играть. Про выигрывать ни слова. Т.е сам факт что они бегали по полю и играли это достижение.

      3
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      Рейтинг: +2235

      AZ 55 минут назад

      Алеша, они играли третим составом... Можете играть с такими соперниками называется...

      3
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