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  • Сутормин: «Матч с «Боруссией» даст понимание, что «Зенит» даже в Лиге чемпионов может играть со всеми»

Сутормин: «Матч с «Боруссией» даст понимание, что «Зенит» даже в Лиге чемпионов может играть со всеми»

9 декабря 2020, 10:13
18

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин нашел плюс в проигранном матче Лиги чемпионов дортмундской «Боруссии» (1:2). Россияне вели в счете.

– Какие эмоции можно испытывать после такой игры?

– Опустошение, потому что играли неплохо. Нужно попросить прощения у болельщиков за такое выступление – при такой поддержке результат должен был быть лучше. Но сегодняшняя игра показала, что мы можем играть и с такими соперниками, создавать моменты, забивать голы. Думаю, этот матч даст нам толчок, понимание того, что мы можем играть со всеми – даже в Лиге чемпионов.

  • «Зенит» в группе Лиги чемпионов набрал 1 очко из 18.
  • Сутормин поучаствовал в 5 играх, сделал результативный пас.
  • 12 декабря «Зенит» в РПЛ примет «Динамо».

Источник: официальный сайт «Зенита»
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига Зенит Боруссия Д Сутормин Алексей
Комментарии (18)
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AZ
1607498359
Алеша, они играли третим составом... Можете играть с такими соперниками называется...
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msh88
1607498971
Ну по факту сказал. Зенит может со всеми играть. Про выигрывать ни слова. Т.е сам факт что они бегали по полю и играли это достижение.
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Боцман59rus
1607499543
Под кайфом чтоли? ...или нужно всей командой передёрнуть на камеру, чтобы потом молчать в тряпочку как Артем и глупости не морозить))))
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опус 2
1607502126
Мы с мужиками в выходные в футбол играем Так вот наша команда тоже может играть со всеми и даже бесплатно Но вот выигровать не обещаем
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АКС-74У
1607502739
А может, хватит уже тратить "национальное достояние" на малькольмов? Если толку нет, зачем платить дороже, когда есть сутормины по 50 тыр.?
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Axe111
1607503380
НЕ МОЖЕТ!!!!!!!!!
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Январь 59
1607503736
Да , Зенит может играть со всеми,, но победить никого не может. Зенит вышел из первой корзины,а выглядел как мальчики для битья. Жалкое позорищероссийского футбола.из шести игр пять поражений и одна ничейка. До слез обидно.
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black and yellow
1607504933
языком чесать вы только можете
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NewLife
1607510747
По уровню интеллекта близок к Радимову.
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Закат ЕдРа
1607518879
Сутормин аутист?)))
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