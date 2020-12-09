Сутормин: «Матч с «Боруссией» даст понимание, что «Зенит» даже в Лиге чемпионов может играть со всеми»

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин нашел плюс в проигранном матче Лиги чемпионов дортмундской «Боруссии» (1:2). Россияне вели в счете.

– Какие эмоции можно испытывать после такой игры?

– Опустошение, потому что играли неплохо. Нужно попросить прощения у болельщиков за такое выступление – при такой поддержке результат должен был быть лучше. Но сегодняшняя игра показала, что мы можем играть и с такими соперниками, создавать моменты, забивать голы. Думаю, этот матч даст нам толчок, понимание того, что мы можем играть со всеми – даже в Лиге чемпионов.