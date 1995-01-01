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    Салах забил в Дании на 56-й секунде и стал лучшим бомбардиром «Ливерпуля» в истории Лиги чемпионов

    В эти минуты проходит матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Мидтьюлландом» и «Ливерпулем». Мохамед Салах открыл счет на 56-й секунде.

    Это самый быстрый гол в Лиге чемпионов для игроков «Ливерпуля».

    Для Салаха мяч стал 22-м в Лиге чемпионов за «Ливерпуль» (не включая квалификацию). Он опередил Стивена Джеррарда (21 гол) и стал лучшим бомбардиром команды в турнире.

    «Мидтьюлланд» – первая команда в истории Лиги чемпионов, которая в течение одного сезона Лиги чемпионов пропустила на первой минуте более чем в одном матче.

    • «Ливерпуль» финиширует в группе 1-м.
    • «Мидтьюлланд» досрочно занял последнее место.
    • Салах брал с «Ливерпулем» Лигу чемпионов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +3369

      Puddle 44 минуты назад

      Позор рылам, которые его забраковали, посчитав неликвидом!

      0
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      Рейтинг: +327

      Rainmaker > Puddle 35 минут назад

      И такое было?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3369

      Puddle > Rainmaker 26 минут назад

      https://www.sports.ru/tribuna/blogs/golovin/1671427.html

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