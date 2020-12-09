Салах забил в Дании на 56-й секунде и стал лучшим бомбардиром «Ливерпуля» в истории Лиги чемпионов

В эти минуты проходит матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Мидтьюлландом» и «Ливерпулем». Мохамед Салах открыл счет на 56-й секунде.

Это самый быстрый гол в Лиге чемпионов для игроков «Ливерпуля».

Для Салаха мяч стал 22-м в Лиге чемпионов за «Ливерпуль» (не включая квалификацию). Он опередил Стивена Джеррарда (21 гол) и стал лучшим бомбардиром команды в турнире.

«Мидтьюлланд» – первая команда в истории Лиги чемпионов, которая в течение одного сезона Лиги чемпионов пропустила на первой минуте более чем в одном матче.