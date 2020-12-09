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  • ЦСКА обратился в ЭСК с просьбой оценить работу судьи Левникова на матче с «Химками»

ЦСКА обратился в ЭСК с просьбой оценить работу судьи Левникова на матче с «Химками»

9 декабря 2020, 14:40
4

ЦСКА попросил ЭСК РФС оценить работу арбитра Кирилла Левникова на матче 17-го тура РПЛ с «Химками» (2:2), сообщает «Чемпионат».

Московский клуб считает, что полузащитник Илья Кухарчук нарушил правила на защитнике Георгие Щенникове в моменте с первым голом «Химок» на 47-й минуте.

Помимо ЦСКА в ЭСК обратилась «Уфа». Башкирский клуб просит рассмотреть два решения Евгения Кукуляка в матче с «Ростовом» (0:1): не выносить желтую карточку полузащитнику Матиасу Норманну на 65-й минуте и не удалять с поля голкипера Егора Бабурина на 73-й минуте.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Химки Уфа Ростов Кукуляк Евгений Левников Кирилл
Комментарии (4)
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paracetamol
1607523827
Неудачники всегда жалуются. Вот, Зенит, например, засудил лысый крен Карась в Грозном, и ничего ему. Опять судит!
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СвинкаСправедливости
1607529778
Пошли вон, клиенты Карасёва.
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ySS
1607533262
Это, как нынче модно говорить, флэш-моб какой-то) Пожалуйся на судью, называется. Так, не за горами, судьи из ФНЛ будут в РПЛ, или Хачатурянц наберет таких же, как он, отличающих мяч от шайбы, но поработавших в газпроме)
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Сильвербой
1607533715
Вот еще одни говнососы, привыкли что судьи за них на поле все делают, и по каждому поводу сразу жалобу, поэтому вас и е..бут в европе все кому не лень!!!
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