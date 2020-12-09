ЦСКА обратился в ЭСК с просьбой оценить работу судьи Левникова на матче с «Химками»

ЦСКА попросил ЭСК РФС оценить работу арбитра Кирилла Левникова на матче 17-го тура РПЛ с «Химками» (2:2), сообщает «Чемпионат».

Московский клуб считает, что полузащитник Илья Кухарчук нарушил правила на защитнике Георгие Щенникове в моменте с первым голом «Химок» на 47-й минуте.

Помимо ЦСКА в ЭСК обратилась «Уфа». Башкирский клуб просит рассмотреть два решения Евгения Кукуляка в матче с «Ростовом» (0:1): не выносить желтую карточку полузащитнику Матиасу Норманну на 65-й минуте и не удалять с поля голкипера Егора Бабурина на 73-й минуте.