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    beIN Sports: Катар примет участие в европейском отборе к ЧМ-2022 вне зачета

    Сборная Катара сыграет в европейской квалификации к чемпионату мира 2022 года, сообщает beIN Sports со ссылкой на президента футбольной ассоциации Катара Ахмада бин Аль Тани.

    УЕФА пригласил сборную Катара сыграть вне зачета с командами группы А – Португалией, Сербией, Ирландией, Люксембургом и Азербайджаном.

    Катар квалифицировался на ЧМ-2022 в качестве хозяина турнира.

    • Квалификация пройдет с марта по ноябрь 2021 года.
    • Напрямую на чемпионат мира попадут победители групп. Команды, занявшие вторые места, встретятся в стыковых матчах.
    • К десяти обладателям вторых мест присоединятся две сильнейшие команды Лиги наций – кроме тех, что уже обеспечили себе выход на ЧМ-2022.

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    Источник: beIN Sports

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    08.12.2020 23:13
    Комментарии4
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      Рейтинг: +3496

      Гавроша 32 минуты назад

      А чего им в азиатском отборе не сыграть?

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      Рейтинг: +4642

      dinar7777dinar 1 час назад

      видать шейхи норм бабла заслали х у ефа !

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      Рейтинг: +4642

      dinar7777dinar 1 час назад

      смысл?

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      Рейтинг: +3152

      Черкизовский Кот 1 час назад

      Давайте уж пригласите "Вашингтон Кэпиталс" или "Чикаго Буллс".
      Уж если ударяться в маразм, то как можно сильнее!!!

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