beIN Sports: Катар примет участие в европейском отборе к ЧМ-2022 вне зачета

Сборная Катара сыграет в европейской квалификации к чемпионату мира 2022 года, сообщает beIN Sports со ссылкой на президента футбольной ассоциации Катара Ахмада бин Аль Тани.

УЕФА пригласил сборную Катара сыграть вне зачета с командами группы А – Португалией, Сербией, Ирландией, Люксембургом и Азербайджаном.

Катар квалифицировался на ЧМ-2022 в качестве хозяина турнира.

Квалификация пройдет с марта по ноябрь 2021 года.

Напрямую на чемпионат мира попадут победители групп. Команды, занявшие вторые места, встретятся в стыковых матчах.

К десяти обладателям вторых мест присоединятся две сильнейшие команды Лиги наций – кроме тех, что уже обеспечили себе выход на ЧМ-2022.

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