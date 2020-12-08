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  • beIN Sports: Катар примет участие в европейском отборе к ЧМ-2022 вне зачета

beIN Sports: Катар примет участие в европейском отборе к ЧМ-2022 вне зачета

8 декабря 2020, 23:13
3

Сборная Катара сыграет в европейской квалификации к чемпионату мира 2022 года, сообщает beIN Sports со ссылкой на президента футбольной ассоциации Катара Ахмада бин Аль Тани.

УЕФА пригласил сборную Катара сыграть вне зачета с командами группы А – Португалией, Сербией, Ирландией, Люксембургом и Азербайджаном.

Катар квалифицировался на ЧМ-2022 в качестве хозяина турнира.

  • Квалификация пройдет с марта по ноябрь 2021 года.
  • Напрямую на чемпионат мира попадут победители групп. Команды, занявшие вторые места, встретятся в стыковых матчах.
  • К десяти обладателям вторых мест присоединятся две сильнейшие команды Лиги наций – кроме тех, что уже обеспечили себе выход на ЧМ-2022.

Россия начнет отборочный турнир к ЧМ-2022 в Мальте, завершит – в Хорватии

Источник: beIN Sports
Европа Катар
Комментарии (3)
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Черкизовский Кот
1607458668
Давайте уж пригласите "Вашингтон Кэпиталс" или "Чикаго Буллс". Уж если ударяться в маразм, то как можно сильнее!!!
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dinar7777dinar
1607460147
смысл?
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dinar7777dinar
1607460176
видать шейхи норм бабла заслали х у ефа !
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