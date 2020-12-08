Россия начнет отборочный турнир к ЧМ-2022 в Мальте, завершит – в Хорватии

УЕФА опубликовала расписание матчей европейского отборочного турнира к ЧМ-2022 в Катаре. Сборная России попала в одну группу с Хорватией, Словакией, Словенией, Кипром и Мальтой.

Расписание матчей сборной России в европейском отборе к ЧМ-2022:

24.03 Мальта – Россия 22:45 (МСК)

27.03 Россия – Словения 17:00

30.03 Словакия – Россия 22:45

01.09 Россия – Хорватия 22:45

04.09 Кипр – Россия 16:00

07.09 Россия – Мальта 21:45

08.10 Россия – Словакия 21:45

11.10 Словения – Россия 21:45

11.11 Россия – Кипр 19:00

14.11 Хорватия – Россия 16:00