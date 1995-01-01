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    Россия начнет отборочный турнир к ЧМ-2022 в Мальте, завершит – в Хорватии

    УЕФА опубликовала расписание матчей европейского отборочного турнира к ЧМ-2022 в Катаре. Сборная России попала в одну группу с Хорватией, Словакией, Словенией, Кипром и Мальтой.

    Расписание матчей сборной России в европейском отборе к ЧМ-2022:

    24.03 Мальта – Россия 22:45 (МСК)

    27.03 Россия – Словения 17:00

    30.03 Словакия – Россия 22:45

    01.09 Россия – Хорватия 22:45

    04.09 Кипр – Россия 16:00

    07.09 Россия – Мальта 21:45

    08.10 Россия – Словакия 21:45

    11.10 Словения – Россия 21:45

    11.11 Россия – Кипр 19:00

    14.11 Хорватия – Россия 16:00

    • Квалификация пройдет с марта по ноябрь 2021 года.
    • Напрямую на чемпионат мира попадут победители групп. Команды, занявшие вторые места, встретятся в стыковых матчах.
    • К десяти обладателям вторых мест присоединятся две сильнейшие команды Лиги наций – кроме тех, что уже обеспечили себе выход на ЧМ-2022.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: РФС

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    Сегодня, 22:02
    Комментарии6
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      Рейтинг: +4074

      polt 6 минут назад

      14 ноября решающий матч и нам очень не повезло и выездом и с ноябрем.

      0
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      Рейтинг: +92

      Нам не нужен такой футбол 29 минут назад

      Кипр и Мальту можно обыгрывать. С остальными сложно будет

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5829

      САДЫЧОК 37 минут назад

      Напрямую на чемпионат мира попадут победители групп. Команды, занявшие вторые места, встретятся в стыковых матчах.
      К десяти обладателям вторых мест присоединятся две сильнейшие команды Лиги наций – кроме тех, что уже обеспечили себе выход на ЧМ-2022....Многие , тут Лигу Наций не понимали !

      1
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      Рейтинг: +2135

      Бомбардиръ 41 минуту назад

      За неделю 3 матча. Ни фига себе.

      0
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      Рейтинг: +2490

      Из Твери Леха 44 минуты назад

      7 очков в первых 3 матча до евро обязаны брать.

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      Рейтинг: +5829

      САДЫЧОК > Из Твери Леха 37 минут назад

      К десяти обладателям вторых мест присоединятся две сильнейшие команды Лиги наций

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