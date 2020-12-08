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  • Россия начнет отборочный турнир к ЧМ-2022 в Мальте, завершит – в Хорватии

Россия начнет отборочный турнир к ЧМ-2022 в Мальте, завершит – в Хорватии

8 декабря 2020, 22:02
15

УЕФА опубликовала расписание матчей европейского отборочного турнира к ЧМ-2022 в Катаре. Сборная России попала в одну группу с Хорватией, Словакией, Словенией, Кипром и Мальтой.

Расписание матчей сборной России в европейском отборе к ЧМ-2022:

24.03 Мальта – Россия 22:45 (МСК)

27.03 Россия – Словения 17:00

30.03 Словакия – Россия 22:45

01.09 Россия – Хорватия 22:45

04.09 Кипр – Россия 16:00

07.09 Россия – Мальта 21:45

08.10 Россия – Словакия 21:45

11.10 Словения – Россия 21:45

11.11 Россия – Кипр 19:00

14.11 Хорватия – Россия 16:00

  • Квалификация пройдет с марта по ноябрь 2021 года.
  • Напрямую на чемпионат мира попадут победители групп. Команды, занявшие вторые места, встретятся в стыковых матчах.
  • К десяти обладателям вторых мест присоединятся две сильнейшие команды Лиги наций – кроме тех, что уже обеспечили себе выход на ЧМ-2022.

Источник: РФС
Европа Россия Хорватия Словакия Словения Мальта Кипр
Комментарии (15)
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Из Твери Леха
1607454425
7 очков в первых 3 матча до евро обязаны брать.
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САДЫЧОК
1607454854
Напрямую на чемпионат мира попадут победители групп. Команды, занявшие вторые места, встретятся в стыковых матчах. К десяти обладателям вторых мест присоединятся две сильнейшие команды Лиги наций – кроме тех, что уже обеспечили себе выход на ЧМ-2022....Многие , тут Лигу Наций не понимали !
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Нам не нужен такой футбол
1607455348
Кипр и Мальту можно обыгрывать. С остальными сложно будет
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polt
1607456742
14 ноября решающий матч и нам очень не повезло и выездом и с ноябрем.
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Axe111
1607458290
4 место
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serglider
1607459736
Если задача будет стоять перед сборной выиграть отбор, как минимум нужно сделать три вещи: 1. Как можно быстрее выпнуть Черчесова из сборной! 2. Переделать календарь РПЛ! Возобновлять чемпионат необходимо числа так 27 января! У нас достаточно стадионов где климат это позволяет сделать! В Москве в прошлом году снега почти не было, Питер, Краснодар, Ростов, Сочи, Грозный. Это 2/3 лиги, команды где климат не позволит играть, пусть играют на юге или перенести матчи на позднее. 3. Сделать паузы в чемпионате страны перед играми сборной, минимум неделю! Через два дня наши футболеры играть физически не смогут! В идеале вообще играть двумя составами, например в марте, с Мальтой, в гостях, играем запасными, со Словенией дома основным, в Словению летит смешанный, кто функционально готов! Таким образом основной состав делает лишь один перелет в марте! Если же пойдем по "проторенной" дорожке, как в последней ЛН, с нова 2-3 выезда провалим, как пить дать! Хватит играть в авантюрную атаку! Капелла делал упор на оборону и мы, в отборе обошли Португалию с Рональдо! Мы уже, по сути, отдали первое место хорватам! Играть с топ сборными овцевод не умеет и не может по определению... Не факт, что словаки или словенцы не перепутают все карты предварительного расклада в группе.
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FanatSerj
1607460671
3 матча в марте, 2 в ноябре, еврокубки все кроме Краснодара слили, готовых физически игроков будет по минимуму, а за ноябрь далеко ходить не надо достаточно посмотреть как клубы в Еврокубках играют и в какой форме там игроки. Можно ещё наедятся что год не такой сумасшедший будет, что один сезон сразу перешел в другой, явно у нас клубы к такому графику абсолютно были не готовы. Ну и не будет по три матча сборной в неделю, наши то два не умеют толком играть.
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Дядя Серёжа
1607477730
Хороший заголовок: ...завершит в Хорватии... Точно завершит... ЧМ 2022...
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