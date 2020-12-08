Россия начнет отборочный турнир к ЧМ-2022 в Мальте, завершит – в Хорватии

УЕФА опубликовала расписание матчей европейского отборочного турнира к ЧМ-2022 в Катаре. Сборная России попала в одну группу с Хорватией, Словакией, Словенией, Кипром и Мальтой.
Расписание матчей сборной России в европейском отборе к ЧМ-2022:
24.03 Мальта – Россия 22:45 (МСК)
27.03 Россия – Словения 17:00
30.03 Словакия – Россия 22:45
01.09 Россия – Хорватия 22:45
04.09 Кипр – Россия 16:00
07.09 Россия – Мальта 21:45
08.10 Россия – Словакия 21:45
11.10 Словения – Россия 21:45
11.11 Россия – Кипр 19:00
14.11 Хорватия – Россия 16:00
- Квалификация пройдет с марта по ноябрь 2021 года.
- Напрямую на чемпионат мира попадут победители групп. Команды, занявшие вторые места, встретятся в стыковых матчах.
- К десяти обладателям вторых мест присоединятся две сильнейшие команды Лиги наций – кроме тех, что уже обеспечили себе выход на ЧМ-2022.
Источник: РФС