«История». «Барселона» – о противостоянии Месси и Роналду

Очень бы хотел, чтобы они опять играли в одном чемпионате...Не важно в каком...
«Барселона» анонсировала матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом».
Каталонский клуб опубликовал в твиттере картинку, на которой изображены нападающие Лионель Месси и Криштиану Роналду. Они вспоминают лучшие моменты своего противостояния.
Над изображением аргентинца подписана аббревиатура GOAT (Greatest Of All Time – величайший на все времена – прим. «Бомбардира»).
«История», – подписала картинку пресс-служба «Барселоны».
- «Барселона» сыграет с «Ювентусом» сегодня, 8 декабря. Начало встречи – в 23:00 по Москве.
- Обе команды вышли в плей-офф Лиги чемпионов.
H I S T R YCristiano Ronaldo & Leo #Messi pic.twitter.com/kBElYkoBRg— FC Barcelona (@FCBarcelona) December 7, 2020
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