«История». «Барселона» – о противостоянии Месси и Роналду

«Барселона» анонсировала матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом».

Каталонский клуб опубликовал в твиттере картинку, на которой изображены нападающие Лионель Месси и Криштиану Роналду. Они вспоминают лучшие моменты своего противостояния.

Над изображением аргентинца подписана аббревиатура GOAT (Greatest Of All Time – величайший на все времена – прим. «Бомбардира»).

«История», – подписала картинку пресс-служба «Барселоны».

«Барселона» сыграет с «Ювентусом» сегодня, 8 декабря. Начало встречи – в 23:00 по Москве.

Обе команды вышли в плей-офф Лиги чемпионов.

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