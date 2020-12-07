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    «История». «Барселона» – о противостоянии Месси и Роналду

    «Барселона» анонсировала матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом».

    Каталонский клуб опубликовал в твиттере картинку, на которой изображены нападающие Лионель Месси и Криштиану Роналду. Они вспоминают лучшие моменты своего противостояния.

    Над изображением аргентинца подписана аббревиатура GOAT (Greatest Of All Time – величайший на все времена – прим. «Бомбардира»).

    «История», – подписала картинку пресс-служба «Барселоны».

    • «Барселона» сыграет с «Ювентусом» сегодня, 8 декабря. Начало встречи – в 23:00 по Москве.
    • Обе команды вышли в плей-офф Лиги чемпионов.

    Фанаты «Барселоны» освистали Роналду

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Барселоны»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +6197

      Старикан 34 минуты назад

      Очень бы хотел, чтобы они опять играли в одном чемпионате...Не важно в каком...

      0
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      Рейтинг: +1782

      Dizayner 41 минуту назад

      на самом деле, исторический матч, возможно, последнее противостояние двух великих

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +209

      ArmeeC1018 1 час назад

      некрасивый поступок к Роналду, хоть и симпатизирую всей истории Барсы

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