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«История». «Барселона» – о противостоянии Месси и Роналду

8 декабря 2020, 08:47
5

«Барселона» анонсировала матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом».

Каталонский клуб опубликовал в твиттере картинку, на которой изображены нападающие Лионель Месси и Криштиану Роналду. Они вспоминают лучшие моменты своего противостояния.

Над изображением аргентинца подписана аббревиатура GOAT (Greatest Of All Time – величайший на все времена – прим. «Бомбардира»).

«История», – подписала картинку пресс-служба «Барселоны».

  • «Барселона» сыграет с «Ювентусом» сегодня, 8 декабря. Начало встречи – в 23:00 по Москве.
  • Обе команды вышли в плей-офф Лиги чемпионов.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Фанаты «Барселоны» освистали Роналду

Источник: твиттер «Барселоны»
Лига чемпионов Барселона Ювентус Месси Лионель Роналду Криштиану
Комментарии (5)
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ArmeeC1018
1607407708
некрасивый поступок к Роналду, хоть и симпатизирую всей истории Барсы
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Dizayner
1607410822
на самом деле, исторический матч, возможно, последнее противостояние двух великих
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Старикан
1607411232
Очень бы хотел, чтобы они опять играли в одном чемпионате...Не важно в каком...
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Armani nn
1607425659
Как же хочется что б они на краю своих футбольных веков,сыграли в одной команде,в Милане,вместе с Златаном)))
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O-Z
1607429223
Гном не перерастет великого Роналду
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