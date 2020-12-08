Непомнящий: «Вполноги в отборе на ЧМ-2022 никого не обыграть. России нельзя успокаиваться»

Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий прокомментировал результаты жеребьевки европейского отбора на ЧМ-2022. Россия попала в одну группу с Хорватией, Словакией, Словенией, Кипром и Мальтой.

«Я всегда с большим сомнением отношусь ко всякого рода прогнозам. Сегодня нам кажется, что эта группа нам по силам, а уже завтра будем критиковать команду за поражения.

Думаю, и Хорватия, и Словакия со Словенией и даже Кипр — это непростые соперники. Вопрос в том, в каком мы будем состоянии. Так что все зависит от нас. Конечно, играть нужно, группа интересная. Но не могу сказать, что мы точно должны выходить. Вполноги в этой группе никого не обыграть.

Уверен, состав сборной России будет меняться, так что через два года мы можем сильно удивиться. А команды с балкан всегда были сложными соперниками. Они все умеют играть в футбол. Плюс непростой календарь.

Легко точно не будет, но чем труднее, тем для нас лучше. Чем больше критики, тем мы успешнее. Успокаиваться никак нельзя. Это противопоказано. Так что у Черчесова и его штаба горящая пора, надо быть в тонусе. В этой группе можно занять любое место», – сказал Непомнящий в интервью «РБ-Спорту».

Сборная России ни разу не побеждала Хорватию и история матчей с другими соперниками по отбору к ЧМ-2022