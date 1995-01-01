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    Непомнящий: «Вполноги в отборе на ЧМ-2022 никого не обыграть. России нельзя успокаиваться»

    Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий прокомментировал результаты жеребьевки европейского отбора на ЧМ-2022. Россия попала в одну группу с Хорватией, Словакией, Словенией, Кипром и Мальтой.

    «Я всегда с большим сомнением отношусь ко всякого рода прогнозам. Сегодня нам кажется, что эта группа нам по силам, а уже завтра будем критиковать команду за поражения.

    Думаю, и Хорватия, и Словакия со Словенией и даже Кипр — это непростые соперники. Вопрос в том, в каком мы будем состоянии. Так что все зависит от нас. Конечно, играть нужно, группа интересная. Но не могу сказать, что мы точно должны выходить. Вполноги в этой группе никого не обыграть.

    Уверен, состав сборной России будет меняться, так что через два года мы можем сильно удивиться. А команды с балкан всегда были сложными соперниками. Они все умеют играть в футбол. Плюс непростой календарь.

    Легко точно не будет, но чем труднее, тем для нас лучше. Чем больше критики, тем мы успешнее. Успокаиваться никак нельзя. Это противопоказано. Так что у Черчесова и его штаба горящая пора, надо быть в тонусе. В этой группе можно занять любое место», – сказал Непомнящий в интервью «РБ-Спорту».

    Сборная России ни разу не побеждала Хорватию и история матчей с другими соперниками по отбору к ЧМ-2022

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    Сегодня, 07:59
    Комментарии2
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      Рейтинг: +12023

      Garrincha58 1 час назад

      как всегда с Черчесом и Дзюбой ничего не надо ждать хорошего

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      Рейтинг: +6067

      Alekxei Z. 1 час назад

      Не надо быть семи пядей во лбу , посмотрите тупо на рейтинг ФИФА. Хорваты-11, Словакия- 33, мы 39. Даже без учёта Словении и Кипра уже понятно , что даже за второе место придётся попотеть. Последние матчи сборной тому подтверждение.

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