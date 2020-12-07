Sport.es: Куман настаивает на подписании зимой защитника и форварда

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман определился с трансферными планами на январь.
По информации Sport.es, голландский специалист настаивает, чтобы клуб, несмотря на финансовые проблемы, подписал зимой центрального защитника и универсального нападающего, способного сыграть на разных позициях в атаке.
Приоритетом Кумана среди форвардов остается Мемфис Депай из «Лиона».
- «Барса» занимает десятое место в турнирной таблице Примеры.
- С октября у клуба нет президента. Этот пост покинул Жозеп Бартомеу.
- Куман возглавляет каталонскую команду с августа.
Источник: Sport.es