Sport.es: Куман настаивает на подписании зимой защитника и форварда

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман определился с трансферными планами на январь.

По информации Sport.es, голландский специалист настаивает, чтобы клуб, несмотря на финансовые проблемы, подписал зимой центрального защитника и универсального нападающего, способного сыграть на разных позициях в атаке.

Приоритетом Кумана среди форвардов остается Мемфис Депай из «Лиона».