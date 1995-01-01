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    Sport.es: Куман настаивает на подписании зимой защитника и форварда

    Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман определился с трансферными планами на январь.

    По информации Sport.es, голландский специалист настаивает, чтобы клуб, несмотря на финансовые проблемы, подписал зимой центрального защитника и универсального нападающего, способного сыграть на разных позициях в атаке.

    Приоритетом Кумана среди форвардов остается Мемфис Депай из «Лиона».

    • «Барса» занимает десятое место в турнирной таблице Примеры.
    • С октября у клуба нет президента. Этот пост покинул Жозеп Бартомеу.
    • Куман возглавляет каталонскую команду с августа.

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    Источник: Sport.es

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