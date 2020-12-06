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Игрок «Леванте» Севикян: «Не жалею, что уехал из России»

6 декабря 2020, 17:25
17

Нападающий системы «Леванте» Эдгар Севикян поделился ожиданиями от выступления в Европе. Накануне он дебютировал в Примере.

«Я ставлю себе только самые высокие цели, но сейчас моя цель — работать ещe сильнее и упорнее, чтобы получать больше возможностей играть за первую команду. У меня мечты и цели, которые буду очень сильно стараться достигнуть.

Жалею ли, что не оказался в «Локомотиве»? Не жалею, что уехал из России, а не только из «Локомотива». В первое время было тяжело адаптироваться, а первые мысли были: зачем я сюда приехал? Из-за адаптации было тяжело психологически, но когда прошло какое-то время, понимаешь, что сделал правильный выбор: здесь ты можешь развиваться, и у тебя есть всe, чтобы стать тем, кем хочешь стать. Поэтому вообще не жалею, что сделал такой важный шаг», – сказал Севикян.

  • Игрок переехал в Испанию из России в 2017 году.
  • Севикян – уроженец Москвы.
  • «Леванте» накануне покинул зону вылета.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Леванте Севикян Эдгар
Комментарии (17)
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Просто-333
1607267198
Ну да, ары в Россию едут, только когда им хреново,
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Fusballer
1607267368
Кто это?
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swot1205
1607270400
красавчик, правильное решение
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опус 2
1607271250
Дурак ! Жизнь может по всякому пойти, а он уже пути отступления обрубает
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nik55
1607273669
может и станешь не плохим игроком но меньше языком мели
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raritet
1607273971
Сейчас пока команда на 17 месте и в Испании прекрасная погода и все вроде ничего, а что ты скажешь когда твоя команда вылетит ... и возможно благодаря тому факту, что в ней такой нападающий как ты , о котором я , по правде говоря ,и не слышал никогда. Что запоешь тогда из первого дивизиона?
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BRO_football
1607277848
Ну и правильно сделал. Нечего в России делать. Даже в Леванте научат играть в футбол лучше, чем в нашем Зените или Локомотиве.
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black and yellow
1607278520
сейчас патриоты шапками закидают )))
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Hektor 84
1607278696
Питерские бомже клоны патриоты раскудахтались)))))
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paracetamol
1607323043
И мы рады: одной арой меньше!
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