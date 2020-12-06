Игрок «Леванте» Севикян: «Не жалею, что уехал из России»

Нападающий системы «Леванте» Эдгар Севикян поделился ожиданиями от выступления в Европе. Накануне он дебютировал в Примере.

«Я ставлю себе только самые высокие цели, но сейчас моя цель — работать ещe сильнее и упорнее, чтобы получать больше возможностей играть за первую команду. У меня мечты и цели, которые буду очень сильно стараться достигнуть.

Жалею ли, что не оказался в «Локомотиве»? Не жалею, что уехал из России, а не только из «Локомотива». В первое время было тяжело адаптироваться, а первые мысли были: зачем я сюда приехал? Из-за адаптации было тяжело психологически, но когда прошло какое-то время, понимаешь, что сделал правильный выбор: здесь ты можешь развиваться, и у тебя есть всe, чтобы стать тем, кем хочешь стать. Поэтому вообще не жалею, что сделал такой важный шаг», – сказал Севикян.