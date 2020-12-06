Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
    Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
    2 Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?
    Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?
    3 Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
    Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?

    Игрок «Леванте» Севикян: «Не жалею, что уехал из России»

    Нападающий системы «Леванте» Эдгар Севикян поделился ожиданиями от выступления в Европе. Накануне он дебютировал в Примере.

    «Я ставлю себе только самые высокие цели, но сейчас моя цель — работать ещe сильнее и упорнее, чтобы получать больше возможностей играть за первую команду. У меня мечты и цели, которые буду очень сильно стараться достигнуть.

    Жалею ли, что не оказался в «Локомотиве»? Не жалею, что уехал из России, а не только из «Локомотива». В первое время было тяжело адаптироваться, а первые мысли были: зачем я сюда приехал? Из-за адаптации было тяжело психологически, но когда прошло какое-то время, понимаешь, что сделал правильный выбор: здесь ты можешь развиваться, и у тебя есть всe, чтобы стать тем, кем хочешь стать. Поэтому вообще не жалею, что сделал такой важный шаг», – сказал Севикян.

    • Игрок переехал в Испанию из России в 2017 году.
    • Севикян – уроженец Москвы.
    • «Леванте» накануне покинул зону вылета.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:25
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1158

      Fusballer 38 минут назад

      Кто это?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1642

      alll-333 > Fusballer 24 минуты назад

      "лучший" игрок всех времен и народов

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1158

      Fusballer > alll-333 6 минут назад

      Ух ты, у Холанда конкурент появился!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1642

      alll-333 40 минут назад

      Ну да, ары в Россию едут, только когда им хреново,

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1168

      elessar arnor 1 час назад

      умница, и Локо гавно и Лига соответствует

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3380

      Гавроша 1 час назад

      Мы тоже рады, что он уехал!

      3
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    81159
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru