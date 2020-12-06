Клопп: «Челси» сейчас фаворит сезона АПЛ»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп назвал фаворита текущего сезона АПЛ. Он базируется в Лондоне.

«У «Челси» крупный состав, прекрасные футболисты, хороши футбол. Эта команда мне кажется фаворитом сезона на текущий момент. У них есть все что нужно. У тренера есть возможность проводить ротацию от матча к матчу. Мы следим за ними», – сказал немец.