Клопп: «Челси» сейчас фаворит сезона АПЛ»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп назвал фаворита текущего сезона АПЛ. Он базируется в Лондоне.
«У «Челси» крупный состав, прекрасные футболисты, хороши футбол. Эта команда мне кажется фаворитом сезона на текущий момент. У них есть все что нужно. У тренера есть возможность проводить ротацию от матча к матчу. Мы следим за ними», – сказал немец.
- «Челси» накануне завершил день лидером АПЛ впервые с сентября 2018 года.
- «Ливерпуль» отстает на очко.
- Обе команды вышли в плей-офф Лиги чемпионов.
Источник: официальный сайт «Ливерпуля»
Лицимерие или комплимент??? Словоблудие или пистабольство???