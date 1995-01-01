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    Клопп: «Челси» сейчас фаворит сезона АПЛ»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп назвал фаворита текущего сезона АПЛ. Он базируется в Лондоне.

    «У «Челси» крупный состав, прекрасные футболисты, хороши футбол. Эта команда мне кажется фаворитом сезона на текущий момент. У них есть все что нужно. У тренера есть возможность проводить ротацию от матча к матчу. Мы следим за ними», – сказал немец.

    • «Челси» накануне завершил день лидером АПЛ впервые с сентября 2018 года.
    • «Ливерпуль» отстает на очко.
    • Обе команды вышли в плей-офф Лиги чемпионов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Ливерпуля»

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