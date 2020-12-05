Главные новости дня. «Рубин» сделал предложение по Урунову; Дивеев – лучший молодой игрок РПЛ 2020 года

«Спартак» подтвердил наличие предложения от «Рубина» по Урунову.

Football Espana: Зидан лично звонил Собослаю, чтобы позвать его в «Реал».

Кержаков: «Дзюба – форвард от Бога. Он мог заиграть в топ-клубах пяти ведущих чемпионатов».

Дивеев признан лучшим молодым игроком РПЛ 2020 года.

ФНЛ. «Краснодар-2» забил семь безответных голов «Спартаку-2», у Сперцяна хет-трик.

Слуцкий накричал на Игнатьева после его удаления в игре с «Локомотивом».

Слуцкий – об удалении Игнатьева: «Когда в перерыве говорят не фолить, странно на 47-й минуте вбегать в человека, который две минуты без мяча».

Рыжиков – о разгроме от «Спартака»: «Нас судил убийца с детским лицом».

РПЛ. «Спартак» разгромил «Тамбов» и вышел на первое место.

Арбитр Федотов: «Если Ларссон выйдет на игру с «Сочи», 100 процентов получит карточку и пропустит матч с «Зенитом».