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  • Арбитр Федотов: «Если Ларссон выйдет на игру с «Сочи», 100 процентов получит карточку и пропустит матч с «Зенитом»

Арбитр Федотов: «Если Ларссон выйдет на игру с «Сочи», 100 процентов получит карточку и пропустит матч с «Зенитом»

5 декабря 2020, 21:43
15

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов считает, что «Спартак» в матче 17-го тура против «Тамбова» (5:1) допустил ошибку. Речь идет о Джордане Ларссоне, у которого три предупреждения.

«Я не понимаю, почему Доменико Тедеско и команда не додумались обнулить ЖК Ларссона в матче с «Тамбовом».

Если Ларссон выйдет в матче против «Сочи», то 100% получит ЖК и пропустит матч с «Зенитом», – считает эксперт.

  • Матч «Зенит» – «Спартак» состоится 16 декабря.
  • «Спартак» занимает в таблице 2-е место.
  • Ларссон – 3-й бомбардир сезона РПЛ.

Источник: твиттер Игоря Федотова
Россия. Премьер-лига Сочи Спартак Ларссон Джордан
Комментарии (15)
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NewLife
1607194552
Не боимся, у нас теперь форвард змс Кутепов есть)))
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житель СПб
1607194731
Любопытное наблюдение... Пусть выходит, мы не против!
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"supermax"
1607194847
взял и спойлернул...ну епта
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DOCTOR PENALTY
1607195789
В Спартаке сейчас много непонятного.
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Hektor 84
1607205877
Есть новый форвард Кутепов!!! Забьет шлюбой! И отомсти ему)))
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Старикан
1607247688
Не сомневаюсь ни минуты, что от сенита судьям поступит такой заказ! И не только на Ларссона... Для бомжей любые способы хороши!
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portero
1607251303
Чего тут гадать, надо смотреть , а то чувак на радостях начнет ноги всем отрывать....
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Каратель помойников
1607270388
будем посмотреть,но от матча с ссучи можно всего ожидать
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