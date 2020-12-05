Арбитр Федотов: «Если Ларссон выйдет на игру с «Сочи», 100 процентов получит карточку и пропустит матч с «Зенитом»

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов считает, что «Спартак» в матче 17-го тура против «Тамбова» (5:1) допустил ошибку. Речь идет о Джордане Ларссоне, у которого три предупреждения.
«Я не понимаю, почему Доменико Тедеско и команда не додумались обнулить ЖК Ларссона в матче с «Тамбовом».
Если Ларссон выйдет в матче против «Сочи», то 100% получит ЖК и пропустит матч с «Зенитом», – считает эксперт.
- Матч «Зенит» – «Спартак» состоится 16 декабря.
- «Спартак» занимает в таблице 2-е место.
- Ларссон – 3-й бомбардир сезона РПЛ.
Источник: твиттер Игоря Федотова