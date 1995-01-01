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    Слуцкий – об удалении Игнатьева: «Когда в перерыве говорят не фолить, странно на 47-й минуте вбегать в человека, который две минуты без мяча»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал исход матча 17-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:3). Казанцы забили первыми.

    «Сделано столько простых и необъяснимых ошибок, проиграли из-за них матч. Какая после этого может быть главная эмоция? Мы никак сегодня не должны были проигрывать. Конечно, эмоция сейчас — это злость, непонимание, как могут совершаться такие вещи. Имею в виду первый пропущенный мяч, удаление Ивана Игнатьева, нереализованный момент Дениса Макарова. Мне кажется, этого уже более чем достаточно.

    Главная претензия к Игнатьеву — когда у тебя есть жeлтая карточка и тебе в перерыве несколько раз говорят, что надо быть аккуратным, то очень странно вбегать в человека, который уже две минуты назад отдал передачу. Наверное, он меня не услышал. Может, я не так ему объяснил? Тоже вариант», – сказал Слуцкий в эфире телеканала «Матч Премьер».

    • Тренер накричал на удаленного Игнатьева.
    • Игнатьев не сыграет в следующем туре с «Тамбовом».
    • Казанцы идут в таблице 9-ми.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +123

      Янвapь 69 24 минуты назад

      Этот Игнатьев, увы, тупой

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