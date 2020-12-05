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  • Слуцкий – об удалении Игнатьева: «Когда в перерыве говорят не фолить, странно на 47-й минуте вбегать в человека, который две минуты без мяча»

Слуцкий – об удалении Игнатьева: «Когда в перерыве говорят не фолить, странно на 47-й минуте вбегать в человека, который две минуты без мяча»

5 декабря 2020, 17:18
5

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал исход матча 17-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:3). Казанцы забили первыми.

«Сделано столько простых и необъяснимых ошибок, проиграли из-за них матч. Какая после этого может быть главная эмоция? Мы никак сегодня не должны были проигрывать. Конечно, эмоция сейчас — это злость, непонимание, как могут совершаться такие вещи. Имею в виду первый пропущенный мяч, удаление Ивана Игнатьева, нереализованный момент Дениса Макарова. Мне кажется, этого уже более чем достаточно.

Главная претензия к Игнатьеву — когда у тебя есть жeлтая карточка и тебе в перерыве несколько раз говорят, что надо быть аккуратным, то очень странно вбегать в человека, который уже две минуты назад отдал передачу. Наверное, он меня не услышал. Может, я не так ему объяснил? Тоже вариант», – сказал Слуцкий в эфире телеканала «Матч Премьер».

  • Тренер накричал на удаленного Игнатьева.
  • Игнатьев не сыграет в следующем туре с «Тамбовом».
  • Казанцы идут в таблице 9-ми.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Локомотив Рубин Игнатьев Иван Слуцкий Леонид
Комментарии (5)
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GoLenaStop
1607189402
Жаль, хорошая команда и такое непонимание с тренером....
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GammiD
1607191018
7 лимонов жалко... Сорокин отдали....
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Ганнибал Лектор
1607192468
Ряд решений карасева как всегда - за гранью. Но вообще Слуцкий прав: сами отдали матч
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Рубинище
1607251113
Подвёл всех. То, что не забивает и так напрягает, а тут ещё и вредит. Нужен нап на замену.
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