Слуцкий – об удалении Игнатьева: «Когда в перерыве говорят не фолить, странно на 47-й минуте вбегать в человека, который две минуты без мяча»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал исход матча 17-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:3). Казанцы забили первыми.

«Сделано столько простых и необъяснимых ошибок, проиграли из-за них матч. Какая после этого может быть главная эмоция? Мы никак сегодня не должны были проигрывать. Конечно, эмоция сейчас — это злость, непонимание, как могут совершаться такие вещи. Имею в виду первый пропущенный мяч, удаление Ивана Игнатьева, нереализованный момент Дениса Макарова. Мне кажется, этого уже более чем достаточно.

Главная претензия к Игнатьеву — когда у тебя есть жeлтая карточка и тебе в перерыве несколько раз говорят, что надо быть аккуратным, то очень странно вбегать в человека, который уже две минуты назад отдал передачу. Наверное, он меня не услышал. Может, я не так ему объяснил? Тоже вариант», – сказал Слуцкий в эфире телеканала «Матч Премьер».