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    Рыжиков – о разгроме от «Спартака»: «Нас судил убийца с детским лицом»

    Вратарь «Тамбова» Сергей Рыжиков остался недоволен судейством в матче 17-го тура РПЛ против «Спартака» (1:5). В поле встречу обслуживал Станислав Васильев.

    «Пока неизвестно, нормализуется ли ситуация с финансами. Спросите об этом у губернатора Тамбовской области. Задавайте вопросы руководству.

    Гол, когда смотрели VAR? Я думаю, что там фол был раньше. Нас судил убийца с детским лицом. Посмотрите, как он судил. Какие претензии? 5:1 проиграли», – сказал Рыжиков.

    • «Тамбов» зимой может сняться с РПЛ.
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    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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    Комментарии11
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      Рейтинг: +7263

      alp 8 минут назад

      налицо работа спартака с судьями... даже с убитым тамбовом подстраховались

      1
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      Рейтинг: +6042

      Владислав Vlad 24 минуты назад

      Надо было брать бабло у газпрома и выходить основным составом, тогда глядишь и не пришлось бы Зинаиде Ивановне подкупать ребят с Урала.)))

      1
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      ...
      Рейтинг: +22237

      пьяныйхоровод > Владислав Vlad 7 минут назад

      Тамбовчане взяли свою з/п у Федуна , а Рыжикову не досталось .

      0
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      Рейтинг: +6909

      Hektor 84 30 минут назад

      Та вы итак влетели бы. Хотя считаю гол по делу засчитан. Сами лучше задавайте вопросы губернатору и руководству. Вас ни кто насильно не заставлял подписывать контракты с фк Тамбов. Сами знали куда шли вот и не нойте.

      2
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      Рейтинг: +50

      Верзихрюк 32 минуты назад

      Поросей иначе нельзя судить, а то они с чемпа снимутся !
      Такие они позорные рылы и всем за них стыдно !!!
      Гыгы

      0
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      Рейтинг: +6497

      GoLenaStop 37 минут назад

      Тамбов, увы, вы сами проиграли спортивную игру в футбол ещё до начала матча...

      3
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      Рейтинг: +6170

      Старикан 44 минуты назад

      Если бы не судья, разгромили бы Спартак!))

      3
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      Рейтинг: +11497

      alarm 48 минут назад

      у сульшера есть лицензия на судейство в рпл?)

      2
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      Рейтинг: +2966

      erma 51 минуту назад

      Один Рыжиков фол увидел. Обидно, конечно, проигрывать с таким счетом, но не нужно лезть в ... (туда).

      5
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      Рейтинг: -148

      net zenit1967 > erma 35 минут назад

      да уж!ну алармовская морда пропищала -он всегда воняет!рыжиков нормальный вроде и такое говорить!

      3
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      Рейтинг: -1116

      Бoрат > erma 26 минут назад

      Тем более , что место там уже занято . Гыгыгы .

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