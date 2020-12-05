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  • Рыжиков – о разгроме от «Спартака»: «Нас судил убийца с детским лицом»

Рыжиков – о разгроме от «Спартака»: «Нас судил убийца с детским лицом»

5 декабря 2020, 20:39
24

Вратарь «Тамбова» Сергей Рыжиков остался недоволен судейством в матче 17-го тура РПЛ против «Спартака» (1:5). В поле встречу обслуживал Станислав Васильев.

«Пока неизвестно, нормализуется ли ситуация с финансами. Спросите об этом у губернатора Тамбовской области. Задавайте вопросы руководству.

Гол, когда смотрели VAR? Я думаю, что там фол был раньше. Нас судил убийца с детским лицом. Посмотрите, как он судил. Какие претензии? 5:1 проиграли», – сказал Рыжиков.

  • «Тамбов» зимой может сняться с РПЛ.
  • Команда идет в зоне переходных матчей.
  • «Спартак» лидирует в РПЛ.

Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»
Россия. Премьер-лига Спартак Тамбов Рыжиков Сергей Васильев Станислав
Комментарии (24)
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erma
1607190738
Один Рыжиков фол увидел. Обидно, конечно, проигрывать с таким счетом, но не нужно лезть в ... (туда).
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Старикан
1607191144
Если бы не судья, разгромили бы Спартак!))
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GoLenaStop
1607191572
Тамбов, увы, вы сами проиграли спортивную игру в футбол ещё до начала матча...
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Hektor 84
1607191980
Та вы итак влетели бы. Хотя считаю гол по делу засчитан. Сами лучше задавайте вопросы губернатору и руководству. Вас ни кто насильно не заставлял подписывать контракты с фк Тамбов. Сами знали куда шли вот и не нойте.
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Владислав Vlad
1607192342
Надо было брать бабло у газпрома и выходить основным составом, тогда глядишь и не пришлось бы Зинаиде Ивановне подкупать ребят с Урала.)))
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alp
1607193268
налицо работа спартака с судьями... даже с убитым тамбовом подстраховались
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Бичман59rus
1607196442
В воротах Тамбова стояла Жанна Агузарова
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DOCTOR PENALTY
1607196523
Подсуживать в таких матчах просто подло.
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kvm
1607202636
у Рыжикова старческий маразм
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alefreddy
1607240011
чем то надо оправдать поражение
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