Рыжиков – о разгроме от «Спартака»: «Нас судил убийца с детским лицом»

Вратарь «Тамбова» Сергей Рыжиков остался недоволен судейством в матче 17-го тура РПЛ против «Спартака» (1:5). В поле встречу обслуживал Станислав Васильев.

«Пока неизвестно, нормализуется ли ситуация с финансами. Спросите об этом у губернатора Тамбовской области. Задавайте вопросы руководству.

Гол, когда смотрели VAR? Я думаю, что там фол был раньше. Нас судил убийца с детским лицом. Посмотрите, как он судил. Какие претензии? 5:1 проиграли», – сказал Рыжиков.