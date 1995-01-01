«Спартак» подтвердил наличие предложения от «Рубина» по Урунову

«Рубин» действительно хочет купить полузащитника «Спартака» Остона Урунова. Об этом сообщил генеральный директор москвичей Шамиль Газизов.

«Да, «Рубин» прислал оферту на Урунова», – сказал функционер, который организовал трансфер игрока в «Спартак».