«Спартак» подтвердил наличие предложения от «Рубина» по Урунову

Пока Урунов ничего не показал.
Статистика, 1 мяч в 7 играх, довольно неплохая, но при этом нет статистики по техническим действиям.
Думаю надо ему в Спартаке-2 активней поиграть, или годик в аренде. У того же Лени или ВГК.
«Рубин» действительно хочет купить полузащитника «Спартака» Остона Урунова. Об этом сообщил генеральный директор москвичей Шамиль Газизов.
«Да, «Рубин» прислал оферту на Урунова», – сказал функционер, который организовал трансфер игрока в «Спартак».
- В текущем сезоне Урунов провел за «Спартак» 8 матчей и забил 1 гол.
- В августе клуб купил игрока за 1 миллион евро.
- «Спартак» лидирует в РПЛ.