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    «Спартак» подтвердил наличие предложения от «Рубина» по Урунову

    «Рубин» действительно хочет купить полузащитника «Спартака» Остона Урунова. Об этом сообщил генеральный директор москвичей Шамиль Газизов.

    «Да, «Рубин» прислал оферту на Урунова», – сказал функционер, который организовал трансфер игрока в «Спартак».

    • В текущем сезоне Урунов провел за «Спартак» 8 матчей и забил 1 гол.
    • В августе клуб купил игрока за 1 миллион евро.
    • «Спартак» лидирует в РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Сергея Егорова

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    Сегодня, 18:45
    Комментарии8
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      Рейтинг: +6889

      ivany4 3 минуты назад

      Пока Урунов ничего не показал.
      Статистика, 1 мяч в 7 играх, довольно неплохая, но при этом нет статистики по техническим действиям.
      Думаю надо ему в Спартаке-2 активней поиграть, или годик в аренде. У того же Лени или ВГК.

      0
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      Рейтинг: +28

      Валя Ромашина 9 минут назад

      Давно пора в футбол привлекать мигрантов из средний Азии. Они за 30 тыс. рублей будут лучше бегать и пинать мяч , чем те которые за лимон

      1
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    • ...
      Рейтинг: +25840

      oyabun 46 минут назад

      Тут либо продавать за сумму не меньшую, чем купили, либо аренда. Но с учетом того что возвращается Роша, надо место лимитное в команде освобождать.

      4
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      Рейтинг: +46

      Верзихрюк 50 минут назад

      Такой хрюкан самим пригодится !
      Гыгы

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3275

      Кинстифа 56 минут назад

      Бакаева младшего уже отдали... Слишком жирно будет Лёне!! пусть в аренду берут...

      5
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      Рейтинг: +13193

      derrik2000 58 минут назад

      Так и пусть отдают, или ещё "вопрос находится в стадии обсуждения"???
      ))))))))))))))))))))))))))

      1
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      Рейтинг: +429

      RyslanZ 59 минут назад

      Я думаю,многие болельщики Спартака только -За ! Успехов парню в новой команде.

      1
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      Рейтинг: +25019

      VVM1964 > RyslanZ 52 минуты назад

      Лично я предпочел бы аренду - пока так и не понял , на что он способен .

      6
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