Кержаков: «Дзюба – форвард от Бога. Он мог заиграть в топ-клубах пяти ведущих чемпионатов»

Главный тренер «Томи» Александр Кержаков в интервью «СЭ» поделился мнением об уровне нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

– Кто из нынешнего состава «Зенита» мог бы играть в Европе?

– Все. Но смотря в каких странах – футбол-то в Европе разный. Если речь о топ-клубах пяти ведущих чемпионатов, то, если бы захотел, мог заиграть Дзюба. А вот Кузяев пытался уехать, да не получилось. Бывает, футболисту условия подходят, а клубу – нет. Случается и наоборот. Кроме того, существуют еще личные амбиции.

– Минувшей весной вы назвали Еременко, Дзюбу и Бакаева лучшими игроками премьер-лиги. А сейчас, на экваторе сезона, какие-то изменения в эту тройку внесете?

– По-прежнему считаю Еременко самым умным и нестандартным футболистом РПЛ. Жаль, не удалось нам вместе сыграть.

Вторым назову лидера ЦСКА Влашича – тонкого, разностороннего хавбека.

А дальше или Ловрен, или Дзюба. Хорват – лучший защитник российского чемпионата. Но и Артема обижать не хочется – он форвард от Бога! Так что пусть по-братски делят третье место.