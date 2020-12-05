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  • Кержаков: «Дзюба – форвард от Бога. Он мог заиграть в топ-клубах пяти ведущих чемпионатов»

Кержаков: «Дзюба – форвард от Бога. Он мог заиграть в топ-клубах пяти ведущих чемпионатов»

5 декабря 2020, 11:34
49

Главный тренер «Томи» Александр Кержаков в интервью «СЭ» поделился мнением об уровне нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

– Кто из нынешнего состава «Зенита» мог бы играть в Европе?

– Все. Но смотря в каких странах – футбол-то в Европе разный. Если речь о топ-клубах пяти ведущих чемпионатов, то, если бы захотел, мог заиграть Дзюба. А вот Кузяев пытался уехать, да не получилось. Бывает, футболисту условия подходят, а клубу – нет. Случается и наоборот. Кроме того, существуют еще личные амбиции.

– Минувшей весной вы назвали Еременко, Дзюбу и Бакаева лучшими игроками премьер-лиги. А сейчас, на экваторе сезона, какие-то изменения в эту тройку внесете?

– По-прежнему считаю Еременко самым умным и нестандартным футболистом РПЛ. Жаль, не удалось нам вместе сыграть.

Вторым назову лидера ЦСКА Влашича – тонкого, разностороннего хавбека.

А дальше или Ловрен, или Дзюба. Хорват – лучший защитник российского чемпионата. Но и Артема обижать не хочется – он форвард от Бога! Так что пусть по-братски делят третье место.

  • Дзюба не играл за пределами России.
  • В текущем сезоне он провел за «Зенит» 19 матчей, забил девять голов и сделал пять ассистов.
  • В ноябре капитан сборной стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов среди россиян.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Кержаков Александр
Комментарии (49)
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Hala Madrid
1607157963
Но что-то вот не заиграл
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волчарик
1607158066
Форвард только для РПЛ.Ну не может ВАЗ принимать участие в формуле1.
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BRO_football
1607158647
Один наркоман, другой дрочила. Да уж, в Европе только таких футболистов и ждут
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Боцман59rus
1607158782
Видимо Бог, начисляя скиллы деревяшке, был с глубочайшего бодуна)))
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Kollljan
1607159365
Ну Дзюба там или Ловрен, или еще кто - не важно. Спартак от этого всего не перестал быть говном. Вот ведь какая штука.
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Старикан
1607159901
Как всегда в комменты повылазило бомжатское отребье!
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Oldtrafford83
1607160150
Мог,но выбрал бабло,а не развитие!!!
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American-Patriot
1607160759
Дзюба?, - если только на балалайке.
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NewLife
1607160927
зюба форвард не от бога, а от богини Венеры.
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Бухбух
1607162807
Дзюба мог заиграть в топ-клубах пяти ведущих чемпионатов стран СНГ.
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