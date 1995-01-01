Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?
    Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?
    2 Тест: за какую сборную вы бы играли?
    Тест: за какую сборную вы бы играли?
    3 Тест: за сколько вы бы продали футболиста?
    Тест: за сколько вы бы продали футболиста?

    Кержаков: «Дзюба – форвард от Бога. Он мог заиграть в топ-клубах пяти ведущих чемпионатов»

    Главный тренер «Томи» Александр Кержаков в интервью «СЭ» поделился мнением об уровне нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

    – Кто из нынешнего состава «Зенита» мог бы играть в Европе?

    – Все. Но смотря в каких странах – футбол-то в Европе разный. Если речь о топ-клубах пяти ведущих чемпионатов, то, если бы захотел, мог заиграть Дзюба. А вот Кузяев пытался уехать, да не получилось. Бывает, футболисту условия подходят, а клубу – нет. Случается и наоборот. Кроме того, существуют еще личные амбиции.

    – Минувшей весной вы назвали Еременко, Дзюбу и Бакаева лучшими игроками премьер-лиги. А сейчас, на экваторе сезона, какие-то изменения в эту тройку внесете?

    – По-прежнему считаю Еременко самым умным и нестандартным футболистом РПЛ. Жаль, не удалось нам вместе сыграть.

    Вторым назову лидера ЦСКА Влашича – тонкого, разностороннего хавбека.

    А дальше или Ловрен, или Дзюба. Хорват – лучший защитник российского чемпионата. Но и Артема обижать не хочется – он форвард от Бога! Так что пусть по-братски делят третье место.

    • Дзюба не играл за пределами России.
    • В текущем сезоне он провел за «Зенит» 19 матчей, забил девять голов и сделал пять ассистов.
    • В ноябре капитан сборной стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов среди россиян.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:34
    Комментарии26
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3241

      serppion 13 минут назад

      После таких слов про Бздюбу уверен, Сашка Кержаков кроме ведра ничего круглее не видел.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2412

      Бухбух 20 минут назад

      Дзюба мог заиграть в топ-клубах пяти ведущих чемпионатов стран СНГ.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1238

      Январь 59 29 минут назад

      Интересно было бы знать ещё мнение Карпина о том как смог бы Дзюба в Европе.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2464

      Из Твери Леха 36 минут назад

      Играть и заиграть - разные вещи.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6027

      NewLife 52 минуты назад

      зюба форвард не от бога, а от богини Венеры.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -56

      American-Patriot 55 минут назад

      Дзюба?, - если только на балалайке.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6869

      Hektor 84 > American-Patriot 45 минут назад

      На губной гармошке

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3267

      Puddle 55 минут назад

      Хряки, ПЛИ!!!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2030

      Oldtrafford83 1 час назад

      Мог,но выбрал бабло,а не развитие!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6114

      Старикан 1 час назад

      Как всегда в комменты повылазило бомжатское отребье!

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2405

      Kollljan 1 час назад

      Ну Дзюба там или Ловрен, или еще кто - не важно. Спартак от этого всего не перестал быть говном. Вот ведь какая штука.

      3
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    81122
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru