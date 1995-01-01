Дивеев признан лучшим молодым игроком РПЛ 2020 года

Заслуженно и играет стабильно, капитан молодежки и как не странно лучший ее бомбардир при отборе на евро
Центральный защитник ЦСКА Игорь Дивеев стал обладателем премии «Первая пятерка».
Этот приз вручается лучшему молодому футболисту РПЛ по итогам календарного года.
Дивеев набрал 370 баллов и уверенно победил в голосовании.
Второе место занял хавбек «Краснодара» Даниил Уткин (255 баллов), третье – защитник «Динамо» Роман Евгеньев (204).
В голосовании приняли участие 100 человек, в числе которых руководители РФС, РПЛ, ФНЛ, ПФЛ и ведущих клубов, а также известные тренеры, эксперты и представители СМИ.