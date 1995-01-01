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    Дивеев признан лучшим молодым игроком РПЛ 2020 года

    Центральный защитник ЦСКА Игорь Дивеев стал обладателем премии «Первая пятерка».

    Этот приз вручается лучшему молодому футболисту РПЛ по итогам календарного года.

    Дивеев набрал 370 баллов и уверенно победил в голосовании.

    Второе место занял хавбек «Краснодара» Даниил Уткин (255 баллов), третье – защитник «Динамо» Роман Евгеньев (204).

    В голосовании приняли участие 100 человек, в числе которых руководители РФС, РПЛ, ФНЛ, ПФЛ и ведущих клубов, а также известные тренеры, эксперты и представители СМИ.

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    Источник: Официальный сайт ДФЛ

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    Сегодня, 14:21
    Комментарии2
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      Рейтинг: +10797

      Skull_Boy 44 минуты назад

      Заслуженно и играет стабильно, капитан молодежки и как не странно лучший ее бомбардир при отборе на евро

      1
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      Рейтинг: +1213

      латунный сепаратист 1 час назад

      а кто голосовал наверно ер

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