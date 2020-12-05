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РПЛ. «Спартак» разгромил «Тамбов» и вышел на первое место

5 декабря 2020, 18:23
145

В 17-м туре чемпионата России «Спартак» разобрался с «Тамбовом». У гостей единственный мяч забил Герман Онугха. Дубли оформили Джордан Ларссон и Эсекьель Понсе.

«Спартак» вышел на первое место, но через несколько часов может его потерять. «Тамбов» идет в зоне переходных встреч.

«Тамбов» два последних матча проиграл с общим счетом 1:9.

Чемпионат России. РПЛ. 17-й тур

Спартак (Москва) – Тамбов – 5:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Ларссон, 27; 2:0 – Понсе, 64; 2:1 – Онугха, 65; 3:1 – Ларссон, 83; 4:1 – Жиго, 87; 5:1 – Понсе, 90+2.

«Спартак»: Максименко, Мозес (Ещенко, 84), Маслов, Жиго, Джикия, Айртон, Крал (Литвинов, 90+3), Умяров (Маркитесов, 90+1), Бакаев (Урунов, 90+3), Понсе, Ларссон (Кутепов, 84).

«Тамбов»: Рыжиков, Меренчуков (Анван, 86), Чичерин, Гигашвили, Ароян, Володько, Карасев, Кабахидзе, Тилль, Онугха, Карапетян.

Предупреждения: нет – Чичерин, 83.

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«Играть не будем – это дело чести». «Тамбов» из-за долгов вышел полуосновой и сгорел «Спартаку»

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Тамбов
Комментарии (145)
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ySS
1607181873
С победой, КБ!
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Кинстифа
1607181895
Всех КБ с крупной победой!
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Мага 13
1607181902
Красно- белые, с победой! счет хорош, почаще бы так)
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slavа0508
1607181909
С крупной Победой парни!!!Что по игре???по игре всё те же проблемы,,,Крал понравился,,,Жиго нападающий,,,,,Понсе и Ларсон сделали своё дело,,,Мозес тихоход,,,
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maior-60
1607181909
Всех КБ с победой! Теперь болеем за Урал!
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Боцман59rus
1607181937
Это лишь Тамбов, но сколько на таких обламывались, так что все с победой!!!
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Фк Спaртaк Москвa
1607182030
всех с победой и всем хорошего настроения!!! спартак чемпион!!!
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Nevsky_RU
1607182584
фууу блааа, такие победы постыднее чем Сочи над Ростовом. Вот он путь истинного чемпиона по версии Федуна: послушные судьи, сливные матчи. Всё ради блестяшек)) Клуб для потехи Голума с гривой)) ну и стада сектантов прихлебал) которые мыслят категориями: мы, у нас. Т.е. это МЫ купили, это МЫ победили. Думают и пишут они, дожёвывая дешманский хавчик под торговой маркой Ашана и Пятёрочки и запивая Охотой крепкое. Дебильный клуб для дебильных болельщиков, с дебилом у руля. С победой Вас ! =)))) великая победа))
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JTherry
1607183832
с победой, конечно, спартачей! но победа на нервах... команда должна показывать класс в течение всей игры, а не когда игроки Тамбова выдохлись, и их дожали, 3 гола в последние 7-8 минут матча... могли бы и пожалеть болельщиков на трибуне и играть весь матч, а не показывать нам очередной "выход на поле джентльменов с тросточками"...
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zigbert
1607184796
С победой красно-белые! Хотя и крупный счет выдающейся эту победу не назовешь. Очень уж все выглядело ненадежно.Но хорошо что в концовке взялись за дело.
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