РПЛ. «Спартак» разгромил «Тамбов» и вышел на первое место

В 17-м туре чемпионата России «Спартак» разобрался с «Тамбовом». У гостей единственный мяч забил Герман Онугха. Дубли оформили Джордан Ларссон и Эсекьель Понсе.

«Спартак» вышел на первое место, но через несколько часов может его потерять. «Тамбов» идет в зоне переходных встреч.

«Тамбов» два последних матча проиграл с общим счетом 1:9.

Чемпионат России. РПЛ. 17-й тур

Спартак (Москва) – Тамбов – 5:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Ларссон, 27; 2:0 – Понсе, 64; 2:1 – Онугха, 65; 3:1 – Ларссон, 83; 4:1 – Жиго, 87; 5:1 – Понсе, 90+2.

«Спартак»: Максименко, Мозес (Ещенко, 84), Маслов, Жиго, Джикия, Айртон, Крал (Литвинов, 90+3), Умяров (Маркитесов, 90+1), Бакаев (Урунов, 90+3), Понсе, Ларссон (Кутепов, 84).

«Тамбов»: Рыжиков, Меренчуков (Анван, 86), Чичерин, Гигашвили, Ароян, Володько, Карасев, Кабахидзе, Тилль, Онугха, Карапетян.

Предупреждения: нет – Чичерин, 83.

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