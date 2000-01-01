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    РПЛ. «Спартак» разгромил «Тамбов» и вышел на первое место

    В 17-м туре чемпионата России «Спартак» разобрался с «Тамбовом». У гостей единственный мяч забил Герман Онугха. Дубли оформили Джордан Ларссон и Эсекьель Понсе.

    «Спартак» вышел на первое место, но через несколько часов может его потерять. «Тамбов» идет в зоне переходных встреч.

    «Тамбов» два последних матча проиграл с общим счетом 1:9.

    Чемпионат России. РПЛ. 17-й тур

    Спартак (Москва) – Тамбов – 5:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Ларссон, 27; 2:0 – Понсе, 64; 2:1 – Онугха, 65; 3:1 – Ларссон, 83; 4:1 – Жиго, 87; 5:1 – Понсе, 90+2.

    «Спартак»: Максименко, Мозес (Ещенко, 84), Маслов, Жиго, Джикия, Айртон, Крал (Литвинов, 90+3), Умяров (Маркитесов, 90+1), Бакаев (Урунов, 90+3), Понсе, Ларссон (Кутепов, 84).

    «Тамбов»: Рыжиков, Меренчуков (Анван, 86), Чичерин, Гигашвили, Ароян, Володько, Карасев, Кабахидзе, Тилль, Онугха, Карапетян.

    Предупреждения: нет – Чичерин, 83.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    «Играть не будем – это дело чести». «Тамбов» из-за долгов вышел полуосновой и сгорел «Спартаку»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 18:23
    Комментарии144
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      Рейтинг: +1880

      kazak161 4 минуты назад

      Сегодня тур разгрома гостей,посмотрим что будет завтра!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +18056

      silver29 13 минут назад

      Парни, из уважения к самим себе и Спартаку не стоит разбирать сегодняшний матч по позициям и эпизодам, давайте это сделаем 16 декабря, вот тогда и обзор и поздравления, а сегодня просто дежурные три очка без ложной эйфории.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1344

      geroin161 > silver29 11 минут назад

      Побольше бы таких рассудительных тут

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6889

      ivany4 24 минуты назад

      С победой КБ!
      Случилось то, что и должно было произойти. Но третьего гола играли на нервах болельщиков и в непонятную игру, с перекатыванием мяча.
      Тамбову пора определиться. Либо играть, либо сняться. Может тогда обратят серьезное внимание на проблемы в росфутболе, и начнут предпринимать меры по возрождению футбола по всей стране.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +81149

      zigbert 36 минут назад

      С победой красно-белые! Хотя и крупный счет выдающейся эту победу не назовешь. Очень уж все выглядело ненадежно.Но хорошо что в концовке взялись за дело.

      10
      Ответить
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      Рейтинг: +1841

      prtcs 42 минуты назад

      С победой. Жаль, что Тамбов играл полумолодежным составом.

      10
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1060

      Fusballer > prtcs 40 минут назад

      Жаль провинциальный футбол. Он в полной жопе.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +561

      Бенедиктус > prtcs 35 минут назад

      А каким полумолодежным составом играл Тамбов?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1060

      Fusballer > Бенедиктус 33 минуты назад

      Рыжиков - молодёжь.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13193

      derrik2000 45 минут назад

      А, вот, интересно, пА-чИ-му сейчас те, кто обливал помоями "Сочи", которые разгромили молодёжный состав "Ростова" со счётом 10-1, заткнулись и молчат или поздравляют с победой друг друга над полумолодёжным составом "Тамбова", игроки которого уже далеко не первый месяц играют "за идею"???
      А ХДЕ же их совесть и пЫрЫнцЫпЫальность, которые они просто таки ТРЕБОВАЛИ от игроков "Сочи"???

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1060

      Fusballer > derrik2000 41 минуту назад

      Невыплата бабла и "самая опасная болезнь в истории" - немного разные понятия. На фоне коронабесия можно было тот матч перенести.

      7
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      ...
      Рейтинг: +13193

      derrik2000 > Fusballer 40 минут назад

      Это ты о чём???

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1060

      Fusballer > derrik2000 37 минут назад

      О том, что если клуб не вышел из-за коронавируса, при общем печальном положении в стране (как пишут нам в СМИ) - почему не перенесли матч? А невыплата бабла - это уже ошибка руководства Тамбова.

      5
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      Рейтинг: +13193

      derrik2000 > Fusballer 35 минут назад

      Какой там "из-за коронавируса"!
      На Телеграм-каналах уже вчера-позавчера появилось сообщение, что игроки основы "Тамбова" в количестве восьми человек приняли решение не выходить на поле в матче со Спартаком из-за многомесячной невыплаты зарплаты!
      А ты - коронавирус, коронавирус...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +561

      Бенедиктус > derrik2000 32 минуты назад

      А каким полумолодежным составом играл Тамбов?

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +13193

      derrik2000 > Бенедиктус 30 минут назад

      Посмотри сам состав и сравни. Не буду же я тебе ещё и это делать.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +561

      Бенедиктус > derrik2000 29 минут назад

      В отличии от тебя я посмотрел возраст игроков Тамбова. А ты только помоями Спартак поливать умеешь.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1060

      Fusballer > Бенедиктус 25 минут назад

      Похоже засланный казачок.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3108

      rash1959 > derrik2000 24 минуты назад

      Сорокалетний Рыжиков это молодёжь? Да наш состав на круг помоложе будет. Всё залетело за последние 10 минут, причём залетело "ВСЁ", чего не попало за всю игру. И тут жалости быть не может. Проиграли не от болезни (как Ростов в карантин), а от безденежья, в коей виноваты РПЛ прежде всего (приняв в лигу клуб без финансовых гарантий), а потом уже тамбовские, власти, которым просто нечем "содержать" дорогую игрушку. Нет денег на обслуживание езди на жигулях, а не на крутом мерседесе, т.е можно было играть и в ФНЛ.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16811

      DVOK68 > rash1959 20 минут назад

      Ну,верно.Нет денег на такси,катайся в метро)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1060

      Fusballer > rash1959 19 минут назад

      Я посмотрел в профиле на фото Рыжикова - выглядит на 50. Печально.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11490

      alarm 46 минут назад

      позор! рылы!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: -1207

      зинет недоклуб > alarm 39 минут назад

      саси терпило

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6162

      Старикан > alarm 38 минут назад

      Насосался?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1060

      Fusballer > Старикан 37 минут назад

      Видимо да, раз есть время писать на форуме.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11490

      alarm > зинет недоклуб 33 минуты назад

      16го числа не пропадай, мы будем тебя искать, соска)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9862

      JTherry 52 минуты назад

      с победой, конечно, спартачей! но победа на нервах... команда должна показывать класс в течение всей игры, а не когда игроки Тамбова выдохлись, и их дожали, 3 гола в последние 7-8 минут матча... могли бы и пожалеть болельщиков на трибуне и играть весь матч, а не показывать нам очередной "выход на поле джентльменов с тросточками"...

      15
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    • ...
      Рейтинг: +5767

      САДЫЧОК 54 минуты назад

      Даже , в этом матче Джикия был ужасен ! убежал в очередной раз и дал возможность отдать голевой пас и опять отвернулся от удара по воротам , хорошо Максименко спас ! Нужно Осипенко из Ростова купить вместо этой Джикии !

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16811

      DVOK68 > САДЫЧОК 19 минут назад

      Джикия великий и ужасный.
      Одновременно)

      0
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      Рейтинг: +5767

      САДЫЧОК > DVOK68 18 минут назад

      ...ты хотел сказать великий (в смысле толстый ) и ужасный...

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      Рейтинг: +16811

      DVOK68 > САДЫЧОК 15 минут назад

      Как Гудвин)

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      Рейтинг: +873

      Ловкий Бубен 56 минут назад

      он вышел на первое место ! он вышел !

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