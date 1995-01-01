«Играть не будем – это дело чести». «Тамбов» из-за долгов вышел полуосновой и сгорел «Спартаку»

Бойкот и пять поражений подряд.

«Спартак» убил «Тамбов» (5:1), который проиграл пятый матч подряд. Ларссон сделал дубль, а Понсе затолкал мяч, который засчитали только после долгого повтора.

Еще хуже для «Тамбова» – ситуация с долгами по зарплате и отказ выходить на поле.

На «Спартак» «Тамбов» выпустил смешанный состав. В РПЛ дебютировали игроки молодежки Зураб Гигашвили и Дмитрий Меренчуков + вышел защитник Максим Володько, который за весь сезон отбегал только тайм с «Уфой». В полузащите появился Владимир Кабахидзе – до этого он пять раз выходил на замену.

Грицаенко и Тетрашвили не сыграли из-за дисквалификаций, но в запасе осталась половина основы: Ойеволе, Каплиенко, Рыбин, Килин, Чуперка и Костюков. У каждого – 10+ матчей в РПЛ за сезон. Ойеволе перед матчем объяснял: «Мы, конечно, играть не будем, если ситуация не сдвинется с мертвой точки. Для меня это дело чести. Один раз мы пошли на компромисс. Сейчас компромиссов быть не может».

Кризис в «Тамбове»:

• Долги перед игроками «Тамбова» по зарплате – 140 миллионов рублей.

• Летом футболисты встречались с губернатором Тамбовской области Александром Никитиным, который обещал закрыть долги. Связи с ним с того времени у клуба нет.

• По словам спортивного директора Павла Худякова, финансирования нет с лета, поэтому «Тамбов» решает проблему самостоятельно.

• Игроки «Тамбова» планировали бойкотировать матчи с «Краснодаром» и «Уфой», но руководство убедило их выйти на поле. Итог – два поражения с общим счетом 0:5.

• Если в 17-м туре «Уфа» победит «Ростов», то «Тамбов» опустится в зону вылета. Сейчас он находится в зоне переходных матчей.