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    «Играть не будем – это дело чести». «Тамбов» из-за долгов вышел полуосновой и сгорел «Спартаку»


    4.5
    Голосов: 2
    Сегодня, 18:25
    Бойкот и пять поражений подряд.

    «Спартак» убил «Тамбов» (5:1), который проиграл пятый матч подряд. Ларссон сделал дубль, а Понсе затолкал мяч, который засчитали только после долгого повтора.

    Еще хуже для «Тамбова» – ситуация с долгами по зарплате и отказ выходить на поле.

    На «Спартак» «Тамбов» выпустил смешанный состав. В РПЛ дебютировали игроки молодежки Зураб Гигашвили и Дмитрий Меренчуков + вышел защитник Максим Володько, который за весь сезон отбегал только тайм с «Уфой». В полузащите появился Владимир Кабахидзе – до этого он пять раз выходил на замену.

    Грицаенко и Тетрашвили не сыграли из-за дисквалификаций, но в запасе осталась половина основы: Ойеволе, Каплиенко, Рыбин, Килин, Чуперка и Костюков. У каждого – 10+ матчей в РПЛ за сезон. Ойеволе перед матчем объяснял: «Мы, конечно, играть не будем, если ситуация не сдвинется с мертвой точки. Для меня это дело чести. Один раз мы пошли на компромисс. Сейчас компромиссов быть не может».

    Кризис в «Тамбове»:

    Долги перед игроками «Тамбова» по зарплате – 140 миллионов рублей.

    • Летом футболисты встречались с губернатором Тамбовской области Александром Никитиным, который обещал закрыть долги. Связи с ним с того времени у клуба нет.

    • По словам спортивного директора Павла Худякова, финансирования нет с лета, поэтому «Тамбов» решает проблему самостоятельно.

    • Игроки «Тамбова» планировали бойкотировать матчи с «Краснодаром» и «Уфой», но руководство убедило их выйти на поле. Итог – два поражения с общим счетом 0:5.

    • Если в 17-м туре «Уфа» победит «Ростов», то «Тамбов» опустится в зону вылета. Сейчас он находится в зоне переходных матчей.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Тамбов»
    Рейтинг: 4.5 Голосов: 2
    Комментарии8
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    • ...
      Рейтинг: +3277

      Puddle 7 минут назад

      Расформируют, к сожалению, Тамбов! А потом хряков)

      0
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      Рейтинг: +11490

      alarm 12 минут назад

      позор рылам!

      1
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      Рейтинг: +28

      Валя Ромашина 12 минут назад

      Они хотят зарплату в миллион рублей , но деньги надо зарабатывать .
      Нечего тянуть и клянчить из бюджета.

      0
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      Рейтинг: +288

      mama1991 21 минуту назад

      разогнать эту шарагу.... в стране столько проблем... интересно кто им даст такие деньги??? и за что?

      0
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      Рейтинг: +288

      mama1991 22 минуты назад

      надо весь чемпионат на потолок зп садить..... н а х у й этот тамбов??? русский футбол это вообще безобразие.... путина как лоха на деньги кидают....

      0
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      Рейтинг: +6040

      Владислав Vlad 58 минут назад

      Нужно развивать Любительский футбол. Там не такие большие зарплаты у игроков.

      1
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      Рейтинг: +1061

      Fusballer 1 час назад

      140 лямов на пару-тройку десятков рыл. П_и_з_д_е_ц.

      2
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      Рейтинг: +16811

      DVOK68 1 час назад

      Так то оно так...Но это уже неинтересно людям,кроме многочисленных болельщиков Тамбова,разумеется.

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