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    «СЭ»: матч «Зенит» – «Урал» смогут посетить 1700 человек

    Стало известно, какое количество зрителей будет допущено на матч 17-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Уралом».

    По информации «СЭ», клуб согласовал с правительством Санкт-Петербурга квоту в 1700 человек. В нее войдут обладатели сезонных VIP-абонементов разных категорий.

    Игра на «Газпром Арене» состоится в субботу в 19:00 по московскому времени.

    Вопрос о присутствии болельщиков на следующем матче «Зенита» против дортмундской «Боруссии» в Лиге чемпионов будет решаться по итогам сегодняшней встречи. Власти не спешат давать допуск для зрителей на оставшиеся до конца года поединки, поскольку сначала хотят убедиться, что все эпидемиологические меры будут строго соблюдаться.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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