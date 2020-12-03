Арбитра VAR матча «Краснодар» – «Ротор» поменяли на Казарцева из-за подозрения на коронавирус

В матче 17-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Ротором» произошли замены арбитров в связи с сомнительными тестами на коронавирус.

Судьей VAR вместо Павла Кукуяна будет Василий Казарцев, ассистентом главного рефери вместо Ильи Елеференко станет Владимир Миневич.

Изначально Казарцев должен был обслуживать в качестве главного арбитра игру «Динамо» и «Арсенала».