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    Арбитра VAR матча «Краснодар» – «Ротор» поменяли на Казарцева из-за подозрения на коронавирус

    В матче 17-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Ротором» произошли замены арбитров в связи с сомнительными тестами на коронавирус.

    Судьей VAR вместо Павла Кукуяна будет Василий Казарцев, ассистентом главного рефери вместо Ильи Елеференко станет Владимир Миневич.

    Изначально Казарцев должен был обслуживать в качестве главного арбитра игру «Динамо» и «Арсенала».

    • «Краснодар» и «Ротор» сыграют 5 декабря.
    • Хозяева идут в РПЛ на десятом месте, волгоградцы занимают последнюю строчку.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Телеграм-канал РФС

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11218

      alarm 8 минут назад

      казарцев - это тот, кто украл заслуженную победу у сочи, когда его подкупили хряки. позор!

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