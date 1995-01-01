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    Журналист Кожахмет: «Тренер и игрок казахстанского «Ордабасы» устроили драку после заключительного матча сезона»

    После матча последнего тура чемпионата Казахстана против «Окжетпеса» (3:1) в стане «Ордабасы» случилась драка. В ней участвовал бывший тренер «Локомотива» Александр Чихрадзе.

    «Расставание главного тренера Кахабера Цхададзе (у него истек контракт – прим. «Бомбардира») с командой получилось скандальным. Дошло до рукоприкладства.

    Сразу после матча последнего тура с «Окжетпесом» один из футболистов команды устроил драку с помощником Цхададзе. В чем причина – понять сложно. Очевидцы утверждают, что ассистент тренера Чихрадзе за несколько минут до конца игры подозвал одного из запасных, дал задание разминаться и переодеваться. Игрок выполнил установку и подошел к главному тренеру. А тот стал возмущаться. Мол, тебя кто звал? И все на повышенных тонах. Игрок вернулся на трибуну.

    А после матча, в раздевалке, футболист отказался пожимать руку Чихрадзе. Слово за слово, и игрок нанес мощный удар в челюсть грузинскому тренеру. Началась потасовка, но руководство клуба быстро разняло дерущихся.

    Об ужасном микроклимате в шымкентском коллективе разговоры ходят давно. Игроки недовольны грубым обращением со стороны главного тренера. Подтверждением этому может служить следующий факт: вечером в ресторане отеля должен был состояться прощальный командный ужин. Но никто на него не явился», – сообщил инсайдер Айдын Кожахмет.

    • «Ордабасы» финишировал в таблице пятым.
    • Цхададзе работал в Шымкенте с 2018 года.
    • Чихрадзе большую часть карьеры провел в России.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Айдына Кожахмета

    Казахстанский журналист-инсайдер. Аудитория - более 3,3 тысячи подписчиков.

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