Журналист Кожахмет: «Тренер и игрок казахстанского «Ордабасы» устроили драку после заключительного матча сезона»

После матча последнего тура чемпионата Казахстана против «Окжетпеса» (3:1) в стане «Ордабасы» случилась драка. В ней участвовал бывший тренер «Локомотива» Александр Чихрадзе.

«Расставание главного тренера Кахабера Цхададзе (у него истек контракт – прим. «Бомбардира») с командой получилось скандальным. Дошло до рукоприкладства.

Сразу после матча последнего тура с «Окжетпесом» один из футболистов команды устроил драку с помощником Цхададзе. В чем причина – понять сложно. Очевидцы утверждают, что ассистент тренера Чихрадзе за несколько минут до конца игры подозвал одного из запасных, дал задание разминаться и переодеваться. Игрок выполнил установку и подошел к главному тренеру. А тот стал возмущаться. Мол, тебя кто звал? И все на повышенных тонах. Игрок вернулся на трибуну.

А после матча, в раздевалке, футболист отказался пожимать руку Чихрадзе. Слово за слово, и игрок нанес мощный удар в челюсть грузинскому тренеру. Началась потасовка, но руководство клуба быстро разняло дерущихся.

Об ужасном микроклимате в шымкентском коллективе разговоры ходят давно. Игроки недовольны грубым обращением со стороны главного тренера. Подтверждением этому может служить следующий факт: вечером в ресторане отеля должен был состояться прощальный командный ужин. Но никто на него не явился», – сообщил инсайдер Айдын Кожахмет.