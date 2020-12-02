CIES: Холанд – самый подорожавший игрок за последний месяц

CIES Football Observatory, занимающаяся исследованиями в области футбола, рассказала о наиболее подорожавших игроках с конца октября по ноябрь.
Самый большой рост трансферной стоимости показал форвард «Боруссии» Эрлинг Холанд. Его цена выросла на 35,3 миллиона евро – с 120,3 до 155,6 миллиона.
Вторым стал одноклубник Холанда Джованни Рейна. Его трансферная стоимость увеличилась 34,4 миллиона евро и теперь составляет 46,1 миллиона.
Третьи по приросту трансферной стоимости стал полузащитник «МЮ» Бруну Фернандеш, рыночная стоимость которого выросла на 19,9 миллиона евро – с 120,3 до 140,2 миллиона.
- Холанд забил 15 голов в ЛЧ за 12 матчей – быстрее всех в истории. Роналду добился этой отметки за 51 игру
Источник: CIES Football Observatory