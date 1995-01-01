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    CIES: Холанд – самый подорожавший игрок за последний месяц

    CIES Football Observatory, занимающаяся исследованиями в области футбола, рассказала о наиболее подорожавших игроках с конца октября по ноябрь.

    Самый большой рост трансферной стоимости показал форвард «Боруссии» Эрлинг Холанд. Его цена выросла на 35,3 миллионов евро – с 120,3 до 155,6 миллионов.

    Вторым стал одноклубник Холанда Джованни Рейна. Его трансферная стоимость увеличилась 34,4 миллиона евро и теперь составляет 46,1 миллионов.

    Третьи по приросту трансферной стоимости стал полузащитник «МЮ» Бруну Фернандеш, рыночная стоимость которого выросла на 19,9 миллионов евро – с 120,3 до 140,2 миллионов.

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    Источник: CIES Football Observatory

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