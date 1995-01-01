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    Тренер «Зальцбурга» Марш: «Мы будем играть за победу, а «Локомотив» – на ничью»

    Главный тренер «Зальцбурга» Джесс Марш поделился ожиданиями от матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Локомотивом» (0:0, первый тайм).

    «У нашего соперника есть проблемы – и положительные тесты, и травмы. Я уверен, что они сыграют в три центральных защитника. У них очень хорошая команда, они очень агрессивны. Понятно, что они будут защищать свои ворота и использовать контратаки.

    Эта игра для нас очень важна, особенно на выезде. Если они играют на ничью, то мы – за победу. Но нам нужно быть умными и агрессивными», – сказал Марш в эфире «Матч ТВ».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 21:13
    Комментарии4
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      Рейтинг: -953

      Бoрат 24 минуты назад

      Ну теперь ничья только в мечтах .

      2
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      Рейтинг: +1344

      Tsigan 38 минут назад

      У вас есть честь а у бюджетников нет.

      0
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      Рейтинг: +90

      Scorp 63 49 минут назад

      Никогда не было ни на что аллергии. Но смотрю эту блевотину(футболом со стороны российских клубов в Еврокубках это назвать невозможно) и меня трясти начинает!!!

      1
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      Рейтинг: +1975

      swot1205 51 минуту назад

      правильно сказал. Как не печально это говорить, но Локомотив будет жестко обосан!

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