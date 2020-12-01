Тренер «Зальцбурга» Марш: «Мы будем играть за победу, а «Локомотив» – на ничью»

Главный тренер «Зальцбурга» Джесс Марш поделился ожиданиями от матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Локомотивом» (0:0, первый тайм).

«У нашего соперника есть проблемы – и положительные тесты, и травмы. Я уверен, что они сыграют в три центральных защитника. У них очень хорошая команда, они очень агрессивны. Понятно, что они будут защищать свои ворота и использовать контратаки.

Эта игра для нас очень важна, особенно на выезде. Если они играют на ничью, то мы – за победу. Но нам нужно быть умными и агрессивными», – сказал Марш в эфире «Матч ТВ».